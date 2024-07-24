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Йоро рассказал, какая игра убедила его перейти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро рассказал, что матч с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии убедил его перейти в стан «красных дьяволов»:

Когда я увидел победу МЮ в финале Кубка Англии в конце прошлого сезона, захотел присоединиться к ним. Выигрывать титулы с ними и их болельщиками. АПЛ для меня — самая большая лига. Это место футбола. Болельщики, уровень игры — всё на сумасшедшем уровне.

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kovalev-barin
kovalev-barin ответ leks19 (раскрыть)
сегодня в 09:55
А "эксперты" не проститутки?)

Когда его сватали в Реал - все писали, что это ГЕНИАЛЬНЕЙШИЙ ХОД, ТРАНСФЕР ВЕКА со стороны Реала.

Как только его перехватил МЮ - переплатили за перепиаренного сырого пацана
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:51
Сколько этот Кубок они будут упоминать?
Будто АПЛ или ЛЧ выиграли!
Только потом пусть не говорит, что он хочет уйти из клуба, ведь его мотивировал Кубок Англии.
В МЮ шутники одни собрались, когда у клуба печаль одна.
Даже когда их выносить будут, мне кажется они будут продолжать шутить. Это одно и тоже что бить клоуна битой, а он будет смеяться. Если они хотят улучшить ситуацию, то должны трезво смотреть на ситуацию. А не с обкуренным видом рассуждать о чем-то великом.
c8vq33b2zwth
c8vq33b2zwth
вчера в 13:10
Байки для простачков рассказывает.
leks19
leks19
вчера в 12:38
Маленькая франзузская проститутка ,то в Реал хотел то потом в Манчестер захотел,завтра опять ченибудь перехочет, через год скажет что всю жизнь болел за Барселону и что нибудь в этом духе ....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:30
Слишком много его в последнее время...
Если б МЮ не выиграл кубок, то не хотел бы перейти???
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:09, ред.
молодец, Лени.
нравится твой настрой. в реал потом продадим...как роналду в свое время.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:02
Хочет выигрывать ,хорошее желание,надо его исполнить.
Гость
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