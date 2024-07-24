Йоро рассказал, какая игра убедила его перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро рассказал, что матч с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии убедил его перейти в стан «красных дьяволов»:
Когда я увидел победу МЮ в финале Кубка Англии в конце прошлого сезона, захотел присоединиться к ним. Выигрывать титулы с ними и их болельщиками. АПЛ для меня — самая большая лига. Это место футбола. Болельщики, уровень игры — всё на сумасшедшем уровне.
Когда его сватали в Реал - все писали, что это ГЕНИАЛЬНЕЙШИЙ ХОД, ТРАНСФЕР ВЕКА со стороны Реала.
Как только его перехватил МЮ - переплатили за перепиаренного сырого пацана
Когда его сватали в Реал - все писали, что это ГЕНИАЛЬНЕЙШИЙ ХОД, ТРАНСФЕР ВЕКА со стороны Реала.
Как только его перехватил МЮ - переплатили за перепиаренного сырого пацана
Будто АПЛ или ЛЧ выиграли!
Только потом пусть не говорит, что он хочет уйти из клуба, ведь его мотивировал Кубок Англии.
В МЮ шутники одни собрались, когда у клуба печаль одна.
Даже когда их выносить будут, мне кажется они будут продолжать шутить. Это одно и тоже что бить клоуна битой, а он будет смеяться. Если они хотят улучшить ситуацию, то должны трезво смотреть на ситуацию. А не с обкуренным видом рассуждать о чем-то великом.
Будто АПЛ или ЛЧ выиграли!
Только потом пусть не говорит, что он хочет уйти из клуба, ведь его мотивировал Кубок Англии.
В МЮ шутники одни собрались, когда у клуба печаль одна.
Даже когда их выносить будут, мне кажется они будут продолжать шутить. Это одно и тоже что бить клоуна битой, а он будет смеяться. Если они хотят улучшить ситуацию, то должны трезво смотреть на ситуацию. А не с обкуренным видом рассуждать о чем-то великом.
Если б МЮ не выиграл кубок, то не хотел бы перейти???
Если б МЮ не выиграл кубок, то не хотел бы перейти???
нравится твой настрой. в реал потом продадим...как роналду в свое время.
нравится твой настрой. в реал потом продадим...как роналду в свое время.