Йоро рассказал, какая игра убедила его перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что матч с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии убедил его перейти в стан «красных дьяволов»:

Когда я увидел победу МЮ в финале Кубка Англии в конце прошлого сезона, захотел присоединиться к ним. Выигрывать титулы с ними и их болельщиками. АПЛ для меня — самая большая лига. Это место футбола. Болельщики, уровень игры — всё на сумасшедшем уровне.