Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на слова почётного президента клуба Ули Хенесса о трансферной политике мюнхенцев.
Покупать, продавать – не моя сфера деятельности. Я занимаюсь командой. Эту пресс-конференцию вам нужно провести с Максом Эберлем и Кристофом Фройндом (директора «Баварии» – прим. ред.). Я связующее звено, не могу дать комментарий по теме.
Не намерен проводить конференцию лишь для того, чтобы реагировать на слова Ули Хенесса, хотя я его очень уважаю.
без него не было бы Баварии которую мы знаем.
Ули сделал этот клуб снова великим и лучшим в мире.
да, ни все его решения были правильными, иногда ему не хватало терпения,
без этих ошибок каждый из нас не застрахован.
однако по соотношении правильные решения намного превосходят неудачных.
теперь мы знаем, что Кан и Салихамиджич как руководители - бездари.
и что увольнение Нагельсманна было ошибка.
п.с.
про Трампа и Орбана четко сказал.
фриц с одним словом
без него не было бы Баварии которую мы знаем.
Ули сделал этот клуб снова великим и лучшим в мире.
да, ни все его решения были правильными, иногда ему не хватало терпения,
без этих ошибок каждый из нас не застрахован.
однако по соотношении правильные решения намного превосходят неудачных.
теперь мы знаем, что Кан и Салихамиджич как руководители - бездари.
и что увольнение Нагельсманна было ошибка.
п.с.
про Трампа и Орбана четко сказал.
фриц с одним словом