Компани прокомментировал слова Хенесса о трансферной политике «Баварии»

Главный тренер «Баварии» отреагировал на слова почётного президента клуба о трансферной политике мюнхенцев.

Покупать, продавать – не моя сфера деятельности. Я занимаюсь командой. Эту пресс-конференцию вам нужно провести с Максом Эберлем и Кристофом Фройндом (директора «Баварии» – прим. ред.). Я связующее звено, не могу дать комментарий по теме.

Не намерен проводить конференцию лишь для того, чтобы реагировать на слова Ули Хенесса, хотя я его очень уважаю.