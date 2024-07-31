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Клопп ответил на вопрос, когда вернётся к тренерской деятельности

31 июля 2024, 16:13

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём будущем.

На сегодня моя работа главным тренером завершена. Я хочу тишины и покоя, сейчас я наслаждаюсь этим. Нужно отойти в сторону и оставить работу позади.

Я ещё слишком молодой, чтобы лишь играть в падел-теннис и сидеть с внуками. Сейчас я не могу исключить, что в будущем снова буду тренером. Давайте посмотрим, что произойдёт через несколько месяцев.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:08
достаточно скоро беспокойный зуд вернёт его к активной работе !
apbr4tu53u28
apbr4tu53u28
31 июля в 18:00
Видно что устал, решил отдохнуть, оглядеться
Capral
Capral
31 июля в 16:37
Лучше всего для Клоппа была бы сборная Германии. Но ему действительно надо отдохнуть, многое переосмыслить и понять... Четыре года, я пытался достучаться до него, но он меня слышал.))) Видимо, последний сезон в АПЛ и вылет в ЛЕ окончательно его сломилu. Нельзя жить прошлым, надо постоянно двигаться вперед, освежать тренерские идеи или, даже перенимать, что-то лучшее у других. Как известно: "постоянство- признак ограниченности"...

Никогда не был поклонником прямолинейного футбола Клоппа, но Удачи ему пожелаю!!!
Lewa2708
Lewa2708
31 июля в 16:17
Он уже раза два или три за последнее время отвечал, что отдыхать год минимум будет
Гость
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