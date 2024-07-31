Клопп ответил на вопрос, когда вернётся к тренерской деятельности

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём будущем.
На сегодня моя работа главным тренером завершена. Я хочу тишины и покоя, сейчас я наслаждаюсь этим. Нужно отойти в сторону и оставить работу позади.
Я ещё слишком молодой, чтобы лишь играть в падел-теннис и сидеть с внуками. Сейчас я не могу исключить, что в будущем снова буду тренером. Давайте посмотрим, что произойдёт через несколько месяцев.
Никогда не был поклонником прямолинейного футбола Клоппа, но Удачи ему пожелаю!!!
Никогда не был поклонником прямолинейного футбола Клоппа, но Удачи ему пожелаю!!!