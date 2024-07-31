Клопп ответил на вопрос, когда вернётся к тренерской деятельности

Бывший тренер «Ливерпуля» высказался о своём будущем.

На сегодня моя работа главным тренером завершена. Я хочу тишины и покоя, сейчас я наслаждаюсь этим. Нужно отойти в сторону и оставить работу позади.

Я ещё слишком молодой, чтобы лишь играть в падел-теннис и сидеть с внуками. Сейчас я не могу исключить, что в будущем снова буду тренером. Давайте посмотрим, что произойдёт через несколько месяцев.