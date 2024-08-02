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Полузащитник «Арсенала» перешёл в «Фулхэм»

вчера, 16:28

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу стал игроком «Фулхэма».

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с новой командой до лета 2029 года с возможностью продления ещё на 12 месяцев.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:07
Всегда грустно, когда уходят воспитанники.....В сезоне 2021/22 Эмиль Смит Роу стал первым полузащитником Арсенала, который забил более 10 голов в Премьер-лиге за один сезон до того, как ему исполнилось 22 года, но с тех пор дела у него пошли не так гладко...частые травмы недавали Артете в полной мере задействовать игрока, да и самому ЭСР было не сладко, провел сильный сезон, получил доверие от клуба, получил 10-й номер,но травмы скомкали карьеру и развитие игрока.....
Скажу так, это грустное потеря игрока, но с другой стороны понимаю, что пользы клубу ЭСР тоже не приносит в полной мере, да и сам не имеет игровую практику. Возможно, в Фулхэме дела у него наладятся, буду следить за его карьерой!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:30
Судя по всему контракт для игрока не плох, тем более на 5 лет...
Гость
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