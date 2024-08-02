Полузащитник «Арсенала» перешёл в «Фулхэм»

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу стал игроком «Фулхэма».
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с новой командой до лета 2029 года с возможностью продления ещё на 12 месяцев.
Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу стал игроком «Фулхэма».
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с новой командой до лета 2029 года с возможностью продления ещё на 12 месяцев.
Скажу так, это грустное потеря игрока, но с другой стороны понимаю, что пользы клубу ЭСР тоже не приносит в полной мере, да и сам не имеет игровую практику. Возможно, в Фулхэме дела у него наладятся, буду следить за его карьерой!
Скажу так, это грустное потеря игрока, но с другой стороны понимаю, что пользы клубу ЭСР тоже не приносит в полной мере, да и сам не имеет игровую практику. Возможно, в Фулхэме дела у него наладятся, буду следить за его карьерой!