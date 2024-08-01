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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2024/2025

«Комо» объявил о трансфере Энгельхардта

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:40
В "Комо" генеральным Илон Маск устроился ???
В неделю в Серии В игроков покупают больше чем вся Серия А за год.....)))
6tewys8evcdd
6tewys8evcdd
вчера в 22:06
Из Комо хотят сделать конкурентный клуб
Гость
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