«Комо» объявил о трансфере Энгельхардта

«Комо» подписал хавбека «Фортуны» Янника Энгельхардта.
Контракт футболиста с клубом рассчитан на 3 года.
Ранее сообщалось, что итальянский коллектив интересуется игроком «Интера».
«Комо» подписал хавбека «Фортуны» Янника Энгельхардта.
Контракт футболиста с клубом рассчитан на 3 года.
Ранее сообщалось, что итальянский коллектив интересуется игроком «Интера».
В неделю в Серии В игроков покупают больше чем вся Серия А за год.....)))
В неделю в Серии В игроков покупают больше чем вся Серия А за год.....)))