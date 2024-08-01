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Капитан «Осасуны» продолжит карьеру в Катаре

вчера, 16:24

Защитник «Осасуны» Давид Гарсия перешёл в «Аль-Райян». Сумма трансфера составила 8,75 миллионов евро. 750 тысяч оплатил сам игрок. При этом при выполнении прописанных в трёхлетнем контракте бонусов сумма трансфера может возрасти до 10 миллионов евро.

Капитан «Осасуны» продолжит карьеру в Катаре

Гарсия является воспитанником «Осасуны». За клуб из Памплоны он сыграл 305 матчей, забил 15 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 77 карточек (76 жёлтых и 1 красную). В прошедшем сезоне 30-летний центральный защитник провёл 32 матча во всех турнирах, отметился ассистом и получил 5 предупреждений. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 10 миллионов евро.

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Alex_67
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