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«Рома» объявила о трансфере Артёма Довбика

вчера, 18:41

Пресс-служба «Ромы» объявила о переходе нападающего «Жироны» Артёма Довбика.

Сумма трансфера составила 30,5 млн евро. Детали контракта не сообщаются.

«Рома» объявила о трансфере Артёма Довбика

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Все комментарии
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 11:31
А салом в Роме затарились?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:39
Рома уже потратила 100 лярдов это рекорд Серии А
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 01:33
Ну это в спортивном плане переход на понижение, странное решение.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:33
Довбик - это хорошая замена уходящему Лукаку. Можно поздравить Рому с удачным трансфером, выиграли конкуренцию у Атлетико за игрока. Интересно будет посмотреть как он себя в Серии А проявит.
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:50
Спасибо, убедил.🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:48
В резюме есть отметка о чемпионстве и статистике, этого хватает, чтобы за 30 лямов уйти куда-нибудь, сущие копейки на сегодня
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:12
Показал уровень топлиги и стал чемпионом, когда- в каком веке?))) Володя, ты о чем? Семь мячей с пенальти- это топ уровень?
Capral
Capral
вчера в 23:07
R.Carlos.

Занимайтесь собой и своим воспитанием. Я, как нибудь проживу и без Ваших нравоучений. Что касается Довбика, то слава БОГУ, что я его не знаю лично. Но мне, достаточно было видеть его в ЧУ, чтобы у меня о нём сложилось впечатление. Впрочем, перед Вами, юноша, я не намерен отчитываться.

Будьте здоровы.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 22:29
    allemz
    allemz ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Ну такое себе, честно говоря. Куда большее мастерство проявил Шахтер, впарив Мишу за 100 лямов с бэкграундом ЧУ.
    Полагаю, за Довбика адекватные деньги был заплачены, учитывая, что он показывал уровень в топ-лиге и стал чемпионом
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:57
    Поглядим, что из этого выйдет. Рому покинул Лукаку, вот и решили римляне купить мощного, рослого игрока вместо бельгийца и Артем вполне подходящий вариант
    Capral
    Capral ответ ssspartak (раскрыть)
    вчера в 21:29
    Вы хорошо ночью спите, кошмары не мучают? Тогда, лучше не смотрите, мой Вам дружеский совет...)))
    ssspartak
    ssspartak ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:23
    После таких ярких описаний мне уже любопытно посмотреть на игру довбика в роме)) Честно, до этого момента не видел
    Capral
    Capral ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Подписываюсь под каждой запятой!!!!!!! А СЕМЬ мячей с пенальти- разве это нормально? Он столько не забивал, даже в чемпионате Украины, а тут, в Примере- такой НОНСЕНС!!!
    Incredulous
    Incredulous ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 20:59
    Извините, что вмешиваюсь, но осмелюсь вставить свои пять копеек. Статистика Довбика - это на 90% заслуга коллектива Жироны прошлого сезона. Если бы на месте Артёма играл, к примеру, какой-то вратарь, то результат не сильно бы изменился. Может я, конечно, утрирую, но смысл Вы поняли.
    Capral
    Capral ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Приветствую!!!
    Не видели игру Довбика?! Перекреститесь!!!!!!! Хвала Всевышнему, что не видели!!! На недавнем ЧЕ- его тоже, никто не видел... Зато, его видели стадионы Украины, и насмехались над ним- во всё горло, можете мне поверить, регулярно слежу за осколками советского футбола!!! Я не знаю нынешнюю Рому, её футбола и тренера. Возможно, даже такое полено подходит под футбол этой команды. Но факт остается фактом, Довбик- футбольный ЖЛОБ, лишенный, абсолютного футбольного интеллекта...
    Roger Young
    Roger Young ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:37
    Здравствуйте! Не видел игру Довбика, поэтому ничего не могу сказать. Но заинтересовала его статистика и кажется для Ромы это отличный игрок.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 20:33
    Вот тебе за это!!!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 20:29
    Макс, ну какая реальность? Человек- конкретное бревно, о котором даже говорить не стоит. Семь мячей с пенальти в Примере- о чем после этого говорить? Он очевидный олигофрен, у него на физиономии написано. Другими словами- футболист без мозгов, без футбольной эрудиции, просто пустой человек далекий от футбола. Ты так о нем говоришь, как будто спасти его- могла только ЛЧ... Ему уже ничего не поможет.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 20:29
    Лучше ему надо было в Жироне остаться в следующем году лч поиграл
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:24
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 20:21
      Он уже выстрелил- на ЧЕ!!! Точнее сказать- пукнул!!! Мало тебе, снова будешь спорить?! Ну блин, что за манера- вечно впихать невпихуемое...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:19, ред.
      Причём тут личности и крайности ???!!!
      Есть Шанс выстрелить на турнире, где определяется статус игрока, несмотря на Табель о Рангах! Любой ноунейм засветившийся в ЛЧ открывает себе дорогу в большой Мир футбола. Этому дураку этот Шанс выпал..., а он его про...рал.
      Вот и всё.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 20:16
      Что у тебя за сравнения?! Даже такое бревно как Холанд- несравним с этим УБОЖЕСТВОМ!!! Вечно ты берешь крайности!!!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 20:15
      за эти пару недели для Римских волков весьма насыщенные события.
      приобретены крутые игроки как Матиас Соуле из Юве и Артем Довбик из Жироны. более того, клуб не намерен останавливаться на достигнутом.
      будут еще новых игроков для резкого усиления состава команды ДДР.
      например, нападающий Вендерсон Гальено из Порту.
      здесь все пишут что Рома середняк Серии А.
      в общем, все правы))) но не совсем.
      УЕФА ограничивала Рому в трансферном рынке.
      в последние 2 летние сессии Рома не могла серьезно усилить команду из за ФФП.
      Теперь все в порядке.
      И Фридкины решили вложится в усиление команды.
      Не только потому, что рамок УЕФА больше нет, но есть и в увеличении доходов
      в этом году...и Рома прямо потратила почти 100 мон евро.
      а если получится приобрести и Вендерсона из Порту, то будет около 150-170 млн.
      у Юве, идущего вторым по тратам, 90 млн с покупкой Турама-мл и Дугласа Луиса.
      так что интересно будет, что на самом деле получится у обновленной Ромы.
      напрашивается параллель с летом 2000....и в мае 2001 Рома стала чемпионом!
      конечно, нам фанатам футбола. хочется воспитанникам Ромы, Интера, Спартака или Реала в любммой. Но клубы работают по другим принципам.
      Они нанимают наемников.
      Довбик наемник. Возможно, принесет пользу римскому клубу.
      А что мы хотим от наемников в принципе? Сыграли свою роль, побеждали, ушли.
      Те, кто выли на луну рождены в Тригории и их раз-два и обчелся в команде ДДР. не скоро в Роме появится новый Тотти или Пануччи.
      Capral
      Capral ответ Roger Young (раскрыть)
      вчера в 20:14
      Он не скупой- он толковый тренер, который понимал, что этот шлак ему не нужен. Я с самого начала в эту утку не верил, зная Симеоне. После острых, техничных Депая и француза позариться на это УБОЖЕСТВО- мог только умалишенный...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:14, ред.
      Дело как раз таки в ЛЧ !
      Холланд в Ред Булле Зальцбург на групповом этапе ЛЧ навтыкал соперникам и прыгнул сразу в Боруссию Дортмунд..., после которой вышел в Люди.

      P.S. Ну а то, что Жироне нифига не светит, как и тогда Зальцбургу - не помеха для того, чтоб показать себя.
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 20:09
      А говорили про Атлетико. Ну что ж, скупой платит дважды. Теперь мадридцам придется постараться, чтобы найти нового кандидата.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 20:06
      Дело не в ЛЧ. Жироне ничего там не светит- ни с ним, ни без него. Насчет одной извилины, тоже не согласен, там вообще извилин нет, только одна, прямая линия- которая делит его задницу пополам. Но самое ужасное- это цена!!! Неужели в Роме все выжили из ума, не видели его на ЧЕ, где он, ни разу, даже мяча не коснулся, не понимают уровень его убожества?! Хотя, в чемпионате, где чемпион определяется уже после 1-го круга, а сборная страны с позором вылетает из европейского форума- сойдет и такой...
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 19:41
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      Гость
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