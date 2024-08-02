«Рома» объявила о трансфере Артёма Довбика

Пресс-служба «Ромы» объявила о переходе нападающего «Жироны» Артёма Довбика.
Сумма трансфера составила 30,5 млн евро. Детали контракта не сообщаются.
Пресс-служба «Ромы» объявила о переходе нападающего «Жироны» Артёма Довбика.
Сумма трансфера составила 30,5 млн евро. Детали контракта не сообщаются.
приобретены крутые игроки как Матиас Соуле из Юве и Артем Довбик из Жироны. более того, клуб не намерен останавливаться на достигнутом.
будут еще новых игроков для резкого усиления состава команды ДДР.
например, нападающий Вендерсон Гальено из Порту.
здесь все пишут что Рома середняк Серии А.
в общем, все правы))) но не совсем.
УЕФА ограничивала Рому в трансферном рынке.
в последние 2 летние сессии Рома не могла серьезно усилить команду из за ФФП.
Теперь все в порядке.
И Фридкины решили вложится в усиление команды.
Не только потому, что рамок УЕФА больше нет, но есть и в увеличении доходов
в этом году...и Рома прямо потратила почти 100 мон евро.
а если получится приобрести и Вендерсона из Порту, то будет около 150-170 млн.
у Юве, идущего вторым по тратам, 90 млн с покупкой Турама-мл и Дугласа Луиса.
так что интересно будет, что на самом деле получится у обновленной Ромы.
напрашивается параллель с летом 2000....и в мае 2001 Рома стала чемпионом!
конечно, нам фанатам футбола. хочется воспитанникам Ромы, Интера, Спартака или Реала в любммой. Но клубы работают по другим принципам.
Они нанимают наемников.
Довбик наемник. Возможно, принесет пользу римскому клубу.
А что мы хотим от наемников в принципе? Сыграли свою роль, побеждали, ушли.
Те, кто выли на луну рождены в Тригории и их раз-два и обчелся в команде ДДР. не скоро в Роме появится новый Тотти или Пануччи.
приобретены крутые игроки как Матиас Соуле из Юве и Артем Довбик из Жироны. более того, клуб не намерен останавливаться на достигнутом.
будут еще новых игроков для резкого усиления состава команды ДДР.
например, нападающий Вендерсон Гальено из Порту.
здесь все пишут что Рома середняк Серии А.
в общем, все правы))) но не совсем.
УЕФА ограничивала Рому в трансферном рынке.
в последние 2 летние сессии Рома не могла серьезно усилить команду из за ФФП.
Теперь все в порядке.
И Фридкины решили вложится в усиление команды.
Не только потому, что рамок УЕФА больше нет, но есть и в увеличении доходов
в этом году...и Рома прямо потратила почти 100 мон евро.
а если получится приобрести и Вендерсона из Порту, то будет около 150-170 млн.
у Юве, идущего вторым по тратам, 90 млн с покупкой Турама-мл и Дугласа Луиса.
так что интересно будет, что на самом деле получится у обновленной Ромы.
напрашивается параллель с летом 2000....и в мае 2001 Рома стала чемпионом!
конечно, нам фанатам футбола. хочется воспитанникам Ромы, Интера, Спартака или Реала в любммой. Но клубы работают по другим принципам.
Они нанимают наемников.
Довбик наемник. Возможно, принесет пользу римскому клубу.
А что мы хотим от наемников в принципе? Сыграли свою роль, побеждали, ушли.
Те, кто выли на луну рождены в Тригории и их раз-два и обчелся в команде ДДР. не скоро в Роме появится новый Тотти или Пануччи.
Не видели игру Довбика?! Перекреститесь!!!!!!! Хвала Всевышнему, что не видели!!! На недавнем ЧЕ- его тоже, никто не видел... Зато, его видели стадионы Украины, и насмехались над ним- во всё горло, можете мне поверить, регулярно слежу за осколками советского футбола!!! Я не знаю нынешнюю Рому, её футбола и тренера. Возможно, даже такое полено подходит под футбол этой команды. Но факт остается фактом, Довбик- футбольный ЖЛОБ, лишенный, абсолютного футбольного интеллекта...
Не видели игру Довбика?! Перекреститесь!!!!!!! Хвала Всевышнему, что не видели!!! На недавнем ЧЕ- его тоже, никто не видел... Зато, его видели стадионы Украины, и насмехались над ним- во всё горло, можете мне поверить, регулярно слежу за осколками советского футбола!!! Я не знаю нынешнюю Рому, её футбола и тренера. Возможно, даже такое полено подходит под футбол этой команды. Но факт остается фактом, Довбик- футбольный ЖЛОБ, лишенный, абсолютного футбольного интеллекта...