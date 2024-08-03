Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудейство

Председатель судейского комитета высказался о зарплатах молодых арбитров

вчера, 12:33

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о зарплатах молодых арбитров.

Они начинают работать в своих региональных федерациях, а там разброс зарплат по России довольно большой. В Петербурге, в Москве и МО одни деньги, в регионах — другие. Но в последние годы все зарплаты неуклонно повышались. Сейчас в молодёжном первенстве начинают с 10 и больше тысяч рублей за матч. Да, это не те деньги, которые позволяют молодому человеку полноценно жить, по крайней мере, в столице, но они уже компенсируют какие-то затраты. Чтобы зарабатывать на уровне профессионала и не нуждаться в дополнительной работе, нужно стремиться в Первую лигу, в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В РФС рассказали о новшествах в работе арбитров
Вчера, 11:25
ОфициальноНазначены арбитры на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги
02 августа
ОфициальноСудья правильно назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»
01 августа
«Факел» оспорит красную карточку Багамаева
31 июля
ОфициальноСтали известны назначения судей на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России
29 июля
Браво о судействе на Кубке Америки: «Порой хочется взять судью за шею»
27 июля
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:29
Когда уже кто-нибудь критически выскажется о зарплатах игроков. Большинство богатых футболистов не отрабатывают свои непомерные деньги. Они просто не соответствуют большим зарплатам. Поэтому наших игроков не приглашают в Европу.
5k5r7ekyvnct
5k5r7ekyvnct
вчера в 15:16
10 тысяч за 2 часа работы весьма неплохо.
shlomo
shlomo
вчера в 13:25
Т.е. с основной работой где-то под 70 может получится в регионе....
drug01
drug01
вчера в 13:20
Раньше вообще судили всё бесплатно за любовь к футболу! Сам судил во дворе!!!
z578d95f3ufg
z578d95f3ufg
вчера в 12:58
Думаю, что молодым арбитрам важно стремиться к повышению своей квалификации и опыту, чтобы иметь возможность претендовать на более высокие зарплаты и должности в будущем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 