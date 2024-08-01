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Судья правильно назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»

вчера, 13:38

31 июля прошло заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. На нём были рассмотрены обращения «Рубина» и «Крыльев Советов» с просьбой оценить работу арбитров Артёма Чистякова и Евгения Кукуляка.

«Рубин» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Рубин» на 39 минуте матча после вмешательства ВАР.

Контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Рубин» №15 Игора Вуячича, действия которого были направлены на попытку заблокировать удар по воротам, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым. Правая рука защитника, в которую мяч срикошетил от левой руки, была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь.

В связи с тем, что контакт с правой рукой произошёл в воздухе непосредственно над линией штрафной площади, которая, согласно правилам игры, является частью штрафной площади, комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а также решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде.

«Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Крылья Советов» №24 Романа Евгеньева на 87-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой игрока наказуем, так как он совершил умышленное движение рукой навстречу мячу, препятствуя продвижению мяча к соперникам. Однако данное нарушение правил не является срывом перспективной атаки, поскольку располагающиеся в этой зоне игроки атакующей команды «Ростов» в момент передачи их партнёром находились за линией офсайда и не имели возможности продолжить атаку в случае получения мяча.

Поскольку ситуация связана с элементом взаимодействия главного арбитра и его второго ассистента, который не в полном объёме передал информацию о располагающихся игроках атаки, по мнению комиссии, ответственность за данное ошибочное решение возлагается на помощника судьи. Комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар без вынесения дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 13:50
Два ноль или три ноль какая разница, играть надо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:46
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:41
    "Судья молодец" ...)))
    Гость
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