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Назначены арбитры на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 12:36

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура РПЛ.

3 августа (суббота)

«Акрон» – «Динамо» Москва: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Александр Богданов, Дмитрий Семенов; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Владимир Москалёв, АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин» – «Химки»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артём Любимов, АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Александр Гончар.

4 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов; помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мартынов.

«Факел» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой; помощники судьи – Игорь Демешко, Андрей Болотенков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков; помощники судьи – Алексей Ширяев, Рашид Абусуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Кукуляк, АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: судья – Ян Бобровский; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Рафаэль Шафеев, АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Тюмин.

5 августа (понедельник)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников; помощники судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.

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Все комментарии
tigrok
tigrok ответ nchr53n6qn56 (раскрыть)
вчера в 22:52
Не беспокойтесь, если Спартак приблизится к Зениту, будут назначать того кого надо.
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:07, ред.
В ФНЛ VARа нет, потому и "кривляний" мало!
альсато
альсато ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:46
что такое лучшая лига мира (фнл)..это первое-там за искусственное падение и кривляние на поле-свои же в рыло дают!..и во вторых , и в -третьих ,и в оных-тоже одни плюсы!
za64jev53ggd
za64jev53ggd ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:00
Скоро вы только ФНЛ и будете смотреть, Краснодар туда спешит с таким тренером.
112910415
112910415
вчера в 14:17
всё-таки назначены, это здорово !
nchr53n6qn56
nchr53n6qn56
вчера в 12:49
Прежде чем прочитать, подумал, что спартаку достанутся Кукуян, Безбородов или Левников, Угадал, в этом сезоне матчи спартака будут проходить под девизом "Судья помоги спартаку."
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:39
Может ну его, этот ваш третий тур? Пошлите лучше ФНЛ смотреть, там по-мужски играют и не клоудинятся при падении на газон
Гость
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