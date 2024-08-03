В РФС рассказали о новшествах в работе арбитров

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии РФС рассказал о новшествах в работе судей.

Обсуждаем, как более справедливо компенсировать добавленное время. Когда одна из команд целенаправленно затягивает время, симулирует травмы, можно ожидать и пять, и семь дополнительных минут. Да, мы не знаем точно, симуляция это или нет, но постоянные спазмы мышц наводят на разные мысли. К сожалению, судья не может активно влиять на такие ситуации. Единственное, что мы можем делать — это добавлять время. Понятно, что это не спасает ситуацию, поскольку динамика матча рвётся, но никто в мире ещё не придумал, как разбираться с травмами. Мышечную травму на поле диагностировать невозможно, спазм — тем более. Соответственно, если игрок падает и говорит, что травмировал ногу, судья должен дать ему возможность восстановиться. Значит, будем идти в отдельных матчах к пяти, семи компенсированным минутам и даже больше. Это общемировая тенденция.