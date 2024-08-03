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В РФС рассказали о новшествах в работе арбитров

вчера, 11:25

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев рассказал о новшествах в работе судей.

Обсуждаем, как более справедливо компенсировать добавленное время. Когда одна из команд целенаправленно затягивает время, симулирует травмы, можно ожидать и пять, и семь дополнительных минут. Да, мы не знаем точно, симуляция это или нет, но постоянные спазмы мышц наводят на разные мысли. К сожалению, судья не может активно влиять на такие ситуации. Единственное, что мы можем делать — это добавлять время. Понятно, что это не спасает ситуацию, поскольку динамика матча рвётся, но никто в мире ещё не придумал, как разбираться с травмами. Мышечную травму на поле диагностировать невозможно, спазм — тем более. Соответственно, если игрок падает и говорит, что травмировал ногу, судья должен дать ему возможность восстановиться. Значит, будем идти в отдельных матчах к пяти, семи компенсированным минутам и даже больше. Это общемировая тенденция.

Кроме того, готовимся к объявлениям на табло по так называемым тихим проверкам. В принципе, мы к этому готовы — в большей степени стоит коммуникационный вопрос: как коротко объяснить людям, в чём была суть проверки. Думаю, на нескольких сборах мы это потренируем и, возможно, ещё в этом году начнём точечно использовать. Правила УЕФА нам это делать позволяют.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:27
Симуляцию травм ты никак не определишь. При всём желании. Ну разве что вызывать машину с реаниматологом, да и тот направит тебя на рентген. Вас это устроит, господа из РФС ?
"Целенаправленно затягивает время", как тут быть ? Вы и так жёлтые карточки вратарям показываете, а полевым вы НИКОГДА не решитесь это сделать. Всего по одной причине - они имеют на ЭТО право. Минимальный счёт устраивает команду, так пусть тогда атакует команда, которая проигрывает, это же ведь ей надо отыгрываться ?!
Прозвучал свисток арбитра - секундомер остановлен; второй, на возобновление игры,- запущен. В чём проблема - то, не пойму.
Последнее: к чему объявлять суть проверки ? Арбитр жестикуляцией покажет в чём проблема и зритель, который не дурак, всё поймёт.
Теперь главное. для чего всё ЭТО РФС ? Мягкотелость, бесхребетность, заигрывание со зрителем - вот ответ на этот вопрос.
альсато
альсато
вчера в 15:08
Болтология!!!....(для тех кто в бронепоезде)...перейдите на ЧИСТОЕ время!....и все вопросы (с доп. временем ) отпадут сами с собой!...плюс сэкономите на методичках, что на бумажных носителях!...даже зеленые вам будут оплодировать))))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:38
Отменить дополнительное время!!! Если не забил за 90 минут - всё, досвидос!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:08
"...Думаю, на нескольких сборах мы это потренируем и, возможно, ещё в этом году начнём точечно использовать."

Вот лучшего предложения с заложенной мыслью, для моей желчи и не найти.
Нет, нет....
Всё в рамках приличия. но хотелось бы уточнить....
1. Где будут проходить сборы? (Так сказать коренной вопрос))
Внутренний голос говорит, дескать не дури, ответ ясен... В худшем случае стадион Фишт...) Как альтернатива - тренировочная база в Турции, при захудалом отеле..., на груди которого пять звёзд...) Есть варианты Дубая, там накопили огромный опыт по работе с добавленным временем и на самом высоком уровне... Начиная и включая игры на Кубок Мира... А местные футбольные забеги... Добавляют время до забитого в нужные ворота....) Это бесценный опыт...))
2. Какие объяснения писать публике? Табло, как и бумага. всё стерпит))
3. Вот "точечное применение", это как? Как и ВАР? У кого то ухо застряло в офсайде - отмена, а у кого то пол туловища... , но искусственный интеллект, под чутким руководством плотского - не видит ("линза замылилась"))
А вообще стоит ли ради точечного, расплывчатого применения "Иди туда не знаю куда и принеси то не знаю что", делать "несколько сборов"!?) И как мну понимает за счёт штрафов наложенных на клубы во время проведения игр РПЛ!
"Чудны твои дела господни!"
Вещий
Вещий
вчера в 13:31
Обсуждаем и никак не обсудим.... на этом можно было бы ставить точку....
yh4kgm8zecbj
yh4kgm8zecbj
вчера в 13:23
Надо чаще использовать кареты скорой помощи тогда долго валяться не будут!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:05
"Правила УЕФА нам это делать позволяют." - только почему то те же правила УЕФА нам не позволяют участвовать в еврокубках ( это я к тому, что не гоже , постоянно ссылаться на УЕФА , когда это удобно и выгодно , хоть изредка можно и самому немного подумать - вон какая должность - название на одну строчку хрен уместишь).
52d5npt75unx
52d5npt75unx
вчера в 13:00
Все медицинские манипуляции должны проводиться вне игрового поля, тогда и мнимых травм будет в разы меньше.
lotsman
lotsman
вчера в 12:43
Надо как в Хоккее, останавливать секундомер. Особенно на проверки ВАР. Вот тогда будет справедливая компенсация затянутого времени. И вратарям тоже - взял мяч в руки, остановили секундомер. Ввёл мяч в игру, время пошло. Тогда поменьше будут держать мяч, махая руками и разглядывая поле.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:18
У кого сводит ноги или получает травму оперативно выносить их за пределы поля и пусть лежат там болеют))
Гость
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