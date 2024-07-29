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Стали известны назначения судей на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

вчера, 17:30

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

30 июля (вторник)

«Рубин» – «Акрон»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Вера Опейкина, АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Факел»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мартынов.

31 июля (среда)

«Химки» – «Оренбург»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Филипкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Владимир Москалёв; помощники судьи – Роман Усачев, Алексей Лунёв; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Кирилл Большаков, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Артём Любимов; помощники судьи – Михаил Иванов, Станислав Попков; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Буланов, АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Олег Соколов.

1 августа (четверг)

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Сергей Цыганок; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Артур Федоров, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:24
Пути...
В схеме розыгрыша Кубка России, даже железнодорожники путаются, хотя они по долгу службы отлично понимают на какой путь принимается "пассажирский", а на какой "товарняк"...))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:36
На поле будет 2 Лунёва...на бровке и в воротах....
Но им не справится с Москалёвым и Кукуяном...
Даже по коэффициенту видно...кого назначили судить....
qtt7ntp96vn3
qtt7ntp96vn3
вчера в 19:31
Москалев никогда не скрывал своих глубоких симпатий к спартаку, объективности ждать не придется.
fpqrxqxupy6a
fpqrxqxupy6a
вчера в 19:25
Спартаку уже не стесняются назначать собственных судей, прием обоих сразу. Динамо будет трудно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:56
Пожелаю отсудить с наименьшими косяками...
lotsman
lotsman
вчера в 17:43
Кто такой Рафаэль Шафеев? Что то не слышал о таком.) Спартак - Динамо судит Москалёв и Кукуян на ВАР - ядрёная парочка. Спартаку выигрыш обеспечен.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:36
При Моськалёве Спартак почти не проигрывает. Вангую ничейку...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:35
Лишь бы без каких-то проблем и скандалов .
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