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Браво о судействе на Кубке Америки: «Порой хочется взять судью за шею»

вчера, 19:20

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво высказался о судействе на Кубке Америки-2024:

Есть вещи, на которые нельзя повлиять. Уже в первом матче происходили странные вещи. Порой бывают ситуации, когда хочется взять судью за шею. Во втором матче тоже. В последнем матче я не играл, но видел со стороны, что с этим не получится бороться.

В 1-м туре чилийцы сыграли 0:0 с Перу, во 2-м уступили Аргентине 0:1, а в 3-м также была зафиксирована ничья 0:0 с Канадой. Команда заняла 3-е место в группе и не вышла в плей-офф.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:34, ред.
Главный специалист по захватам за шею это гном.🧙🏻‍♂️ Браво стоит взять у него парочку уроков. Но только помнить что судьи не будут его покрывать как мелкого ,могут и удаленее дать!🟥
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:16
Клаудио Браво а может не надо , а то судьи скоро станут длинношеими...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:37
Тебе хочется , а кто то не утерпел))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:22
У Широкова спроси как с судьями общаться))
Гость
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