Браво о судействе на Кубке Америки: «Порой хочется взять судью за шею»

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вчера, 19:20

Вратарь сборной Чили высказался о судействе на Кубке Америки-2024:

Есть вещи, на которые нельзя повлиять. Уже в первом матче происходили странные вещи. Порой бывают ситуации, когда хочется взять судью за шею. Во втором матче тоже. В последнем матче я не играл, но видел со стороны, что с этим не получится бороться.

В 1-м туре чилийцы сыграли 0:0 с Перу, во 2-м уступили Аргентине 0:1, а в 3-м также была зафиксирована ничья 0:0 с Канадой. Команда заняла 3-е место в группе и не вышла в плей-офф.