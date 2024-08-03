Маркиньос: «Хочу играть за „Спартак“»

Бразильский форвард Маркиньос, перешедший в «Спартак», обратился к болельщикам «красно-белых»:
Дорогие болельщики «Спартака», я приехал. Я здесь. Я очень хочу играть за «Спартак» и очень счастлив. Увидимся на следующем матче! Мы вместе!
Бразильский форвард Маркиньос, перешедший в «Спартак», обратился к болельщикам «красно-белых»:
Дорогие болельщики «Спартака», я приехал. Я здесь. Я очень хочу играть за «Спартак» и очень счастлив. Увидимся на следующем матче! Мы вместе!
Интересно будет посмотреть на твою игру, очень хотелось бы,
чтобы она принесла пользу нашему красно-белому клубу! Удачи!
Интересно будет посмотреть на твою игру, очень хотелось бы,
чтобы она принесла пользу нашему красно-белому клубу! Удачи!
Ну хоть без громких заявлений на подобие "С детства за спартак.....буду умирать за ромбик.....сбылась моя мечта....."
Ну хоть без громких заявлений на подобие "С детства за спартак.....буду умирать за ромбик.....сбылась моя мечта....."