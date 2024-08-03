Маркиньос: «Хочу играть за „Спартак“»

Бразильский форвард , перешедший в «Спартак», обратился к болельщикам «красно-белых»:

Дорогие болельщики «Спартака», я приехал. Я здесь. Я очень хочу играть за «Спартак» и очень счастлив. Увидимся на следующем матче! Мы вместе!