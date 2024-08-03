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Маркиньос: «Хочу играть за „Спартак“»

вчера, 18:28

Бразильский форвард Маркиньос, перешедший в «Спартак», обратился к болельщикам «красно-белых»:

Дорогие болельщики «Спартака», я приехал. Я здесь. Я очень хочу играть за «Спартак» и очень счастлив. Увидимся на следующем матче! Мы вместе!

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Все комментарии
AleS
AleS
вчера в 21:50
Спартак каких-то карланов накупил в нападение себе, жесть. Повыше то никого не было в мировом футболе выбрать?))
Jocket
Jocket
вчера в 19:07
Скоро захочешь в Зенит, как пить дать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:59
Молодец, сразу ищет контакт с болельщиками. От них много зависит, иногда карьера футболиста.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:54
"Люби Спартак в себе а не себя в Спартаке" (с) Иуда
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:40
С нетерпением ждем увидеть тебя на поле и посмотреть на что ты способен
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:36
Добро пожаловать в "Спартак", Маркиньос!
Интересно будет посмотреть на твою игру, очень хотелось бы,
чтобы она принесла пользу нашему красно-белому клубу! Удачи!
ABir
ABir
вчера в 18:34
Раз хочет играть, значит скоро увидим на что он способен
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:33
Было бы удивительно услышать, что он не хочет играть за спартак))
Ну хоть без громких заявлений на подобие "С детства за спартак.....буду умирать за ромбик.....сбылась моя мечта....."
Гость
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