Медина: «Я хорошо выполняю свою работу. На меня критика не влияет»

Полузащитник «Спартака» отреагировал на критику в свой адрес.

Не знаю, кто меня критиковал в том сезоне. Я ничего не читал об этом. Я хорошо выполняю свою работу. На меня критика никак не влияет. Я упорно работаю, что важно.