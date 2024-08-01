Медина: «Я хорошо выполняю свою работу. На меня критика не влияет»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина отреагировал на критику в свой адрес.
Не знаю, кто меня критиковал в том сезоне. Я ничего не читал об этом. Я хорошо выполняю свою работу. На меня критика никак не влияет. Я упорно работаю, что важно.
Напомним, в прошлом сезоне Медина провёл 34 игры, забил 5 мячей и отдал 4 голевых передачи.
Вчера в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» разгромил «Динамо». Один из мячей на счету Медины.
В 1978, в Вене, в игре на КК против Аустрии, гол близнец, забил наш замечательный Динамовец А.И.Максименков- Самая Светлая Ему Память!!!!!!!
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
В 1978, в Вене, в игре на КК против Аустрии, гол близнец, забил наш замечательный Динамовец А.И.Максименков- Самая Светлая Ему Память!!!!!!!
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏