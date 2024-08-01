Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Медина: «Я хорошо выполняю свою работу. На меня критика не влияет»

вчера, 10:55

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина отреагировал на критику в свой адрес.

Не знаю, кто меня критиковал в том сезоне. Я ничего не читал об этом. Я хорошо выполняю свою работу. На меня критика никак не влияет. Я упорно работаю, что важно.

Напомним, в прошлом сезоне Медина провёл 34 игры, забил 5 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Вчера в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» разгромил «Динамо». Один из мячей на счету Медины.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Чавес: «Только „Динамо“ может побороться с „Зенитом“. Мы верим в себя»
Вчера, 10:00
Изидор рассказал, что он говорит в камеру после забитых голов
31 июля
Генеральный директор «Факела» Асхабадзе обратился к болельщикам
31 июля
Евгений Чернов: «„Ростов“ может обыграть „Зенит“»
31 июля
Дивеев про МЛС: «Лучше в ЦСКА играть. „Гавр“? За 3 копейки не поехал бы»
31 июля
Угальде: «Сделаю всё возможное, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ»
30 июля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:26, ред.
Медина забил пенальти, в стиле А.И.Максименкова!!!
В 1978, в Вене, в игре на КК против Аустрии, гол близнец, забил наш замечательный Динамовец А.И.Максименков- Самая Светлая Ему Память!!!!!!!
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
112910415
112910415
вчера в 13:43
а ведь можно лучше !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:51
Игрок ротации
Вещий
Вещий
вчера в 11:12
Иногда нужно читать про критику в свой адрес... может она и правильная.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:59, ред.
Ну если работа бездарно бить по воротам с дальних дистанций то тут действительно равных нет, ну кроме может быть Зиньковского и Хлусевича. Но надо признать пенку исполнил хорошо, но ради пенок в составе игрока держать как то не совсем выгодно
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:57
От скромности он не умрёт
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 