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Чавес: «Только „Динамо“ может побороться с „Зенитом“. Мы верим в себя»

вчера, 10:00

Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес верит, что «бело-голубые» смогут навязать борьбу «Зениту».

Мы все думаем о том, чтобы бороться за чемпионство, как это было в прошлом сезоне. Когда я только приехал, всё происходило по схожему сценарию. Мы также играли против «Спартака», также проигрывали, а потом поднялись и были в одной игре от победы в чемпионате.

Только «Динамо» может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, да. Мы все верим в себя. У нас хорошая команда, но было бы неплохо сделать несколько приобретений. Понятно, за это отвечает руководство. Нужно посмотреть, хотят ли они или планируют усилить команду.

Напомним, вчера в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:20
возможно, этот парень подрабатывает в команде психотерапевтом ... )
Capral
Capral
вчера в 12:25
Даже, если это было адресовано мне- я это переживу)))
adekvat
adekvat
вчера в 11:46
Вчера со Спартаком показали за что будете бороться.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:29
Что можно сказать?

"Лучше молчать и выглядеть дураком, чем заговорить и подтвердить это"!

Заостряю внимание, это крылатое выражение, в кавычках, персонально не относится к кому либо...))
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:01
Отчасти он прав и вот почему. Спартак- на стадии перестройки, новый тренер, новая игра, новые требования и новые игроки. Для всего этого нужно время. ЦСКА с Николичем- всем понятен и ничего особенного в себе не таит, поскольку работа этого тренера всеми изучена. Надеяться на него, как на тренера, могущего побороться с Зенитом- сложно. Краснодар- команда без внутреннего стержня, зыбкая, неуверенная в себе. Да, играют красивее всех и техничнее всех, но каждый год, чего-то не хватает. Ну и Локомотив, который еще подаёт признаки жизни, но при этом, тоже далёк от идеала... Вот и получается, что кроме Динамо, реального соперника у Питера нет.

Почему? Пототому что состав наигран и даже новые игроки, вряд ли смогут коренным образом видоизменить общую картину. Ведь Личка, как тренер- ничего не стоит и ничего, фактически не делает. Карраскаль, Битело- они играют не по тренерской схеме, а сами по себе- за счет своего таланта. Вот и получается, что практически, кроме Динамо- никого и нет. Ну а если, еще и будет так фартить, как в прошлом сезоне- то вообще без вариантов. Для настоящей, тренерской команды, всегда сложен переход к новым тактическим формам ведения игры, где нужно, что-то видоизменить, поменять. А для Лички, у которого футбол простой как угол дома, ничего особо менять и не нужно- там всё сделают талантливые игроки, а сам тренер- только будет стоять с умным видом у кромки поля.
lotsman
lotsman
вчера в 10:27
Спартак вам вчера показал на что вы способны, и кто способен бороться за чемпионство.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:25
Не топлю не за кого... Но хоть бы вспомнил вчерашний счёт))
6dvmcqz6a3qk
6dvmcqz6a3qk
вчера в 10:19
Динамо не просто уступило Спартаку, а играло безвольно и отвратительно, с такой игрой можно соперничать разве что с пари НН.
56823gh5ktv5
56823gh5ktv5
вчера в 10:12
Смешно это слышать, особенно, после разгрома Динамо Спартаком.
Гость
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