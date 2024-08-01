Чавес: «Только „Динамо“ может побороться с „Зенитом“. Мы верим в себя»

Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес верит, что «бело-голубые» смогут навязать борьбу «Зениту».
Мы все думаем о том, чтобы бороться за чемпионство, как это было в прошлом сезоне. Когда я только приехал, всё происходило по схожему сценарию. Мы также играли против «Спартака», также проигрывали, а потом поднялись и были в одной игре от победы в чемпионате.
Только «Динамо» может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, да. Мы все верим в себя. У нас хорошая команда, но было бы неплохо сделать несколько приобретений. Понятно, за это отвечает руководство. Нужно посмотреть, хотят ли они или планируют усилить команду.
Напомним, вчера в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку».
Почему? Пототому что состав наигран и даже новые игроки, вряд ли смогут коренным образом видоизменить общую картину. Ведь Личка, как тренер- ничего не стоит и ничего, фактически не делает. Карраскаль, Битело- они играют не по тренерской схеме, а сами по себе- за счет своего таланта. Вот и получается, что практически, кроме Динамо- никого и нет. Ну а если, еще и будет так фартить, как в прошлом сезоне- то вообще без вариантов. Для настоящей, тренерской команды, всегда сложен переход к новым тактическим формам ведения игры, где нужно, что-то видоизменить, поменять. А для Лички, у которого футбол простой как угол дома, ничего особо менять и не нужно- там всё сделают талантливые игроки, а сам тренер- только будет стоять с умным видом у кромки поля.
Почему? Пототому что состав наигран и даже новые игроки, вряд ли смогут коренным образом видоизменить общую картину. Ведь Личка, как тренер- ничего не стоит и ничего, фактически не делает. Карраскаль, Битело- они играют не по тренерской схеме, а сами по себе- за счет своего таланта. Вот и получается, что практически, кроме Динамо- никого и нет. Ну а если, еще и будет так фартить, как в прошлом сезоне- то вообще без вариантов. Для настоящей, тренерской команды, всегда сложен переход к новым тактическим формам ведения игры, где нужно, что-то видоизменить, поменять. А для Лички, у которого футбол простой как угол дома, ничего особо менять и не нужно- там всё сделают талантливые игроки, а сам тренер- только будет стоять с умным видом у кромки поля.