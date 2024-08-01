Чавес: «Только „Динамо“ может побороться с „Зенитом“. Мы верим в себя»

Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики верит, что «бело-голубые» смогут навязать борьбу «Зениту».

Мы все думаем о том, чтобы бороться за чемпионство, как это было в прошлом сезоне. Когда я только приехал, всё происходило по схожему сценарию. Мы также играли против «Спартака», также проигрывали, а потом поднялись и были в одной игре от победы в чемпионате.

Только «Динамо» может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, да. Мы все верим в себя. У нас хорошая команда, но было бы неплохо сделать несколько приобретений. Понятно, за это отвечает руководство. Нужно посмотреть, хотят ли они или планируют усилить команду.