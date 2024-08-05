Деограсия отреагировал на слухи об интересе «Рубина» к Мансилье

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал слухи об интересе «Рубина» к полузащитнику .

Без понятия, интересовался ли «Рубин» Мансильей. Этим вопросом занимаются спортивный директор и клуб. Когда будет какое-то предложение от клубов, мне скажут, но пока такого не было. Так что вы знаете больше меня в этом вопросе.