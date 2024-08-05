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Деограсия отреагировал на слухи об интересе «Рубина» к Мансилье

вчера, 10:14

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал слухи об интересе «Рубина» к полузащитнику Брайану Мансилье.

Без понятия, интересовался ли «Рубин» Мансильей. Этим вопросом занимаются спортивный директор и клуб. Когда будет какое-то предложение от клубов, мне скажут, но пока такого не было. Так что вы знаете больше меня в этом вопросе.

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баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:43
Анатолий, доброго дня.
У меня вот вопрос к вам образовался (если вы владеете темой и не жаль времени отвечать)..

Натолкнулся вчера сразу в нескольких СМИ на тезис, который изрядно озадачивает.
Согласно оного тезиса, в РПЛ игроки стран ЕАЭС не считаются легами только при выходе на поле, тогда как в заявке клуба они расцениваются именно как леги
и входят в лимит до 13ти.

Проще говоря, если в заявке клуба на сезон числятся, помимо россиян, допустим 12 мавританцев и 1 белорус, то это, якобы, означает, что заявочный лимит на легионеров этим клубом полностью исчерпан.

Так ли это?
И если так, то где можно прочитать об этом, а то в регламентах РФС и РПЛ
я подобного не углядел.
(Среди юристов клуба у меня знакомых нет, иначе спросил бы там).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nxd242wra7ps (раскрыть)
вчера в 10:26
Или обычная утка от агента
nxd242wra7ps
nxd242wra7ps
вчера в 10:20
Значит это только желание на бумаге
Гость
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