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Махачкалинское «Динамо» подпишет иранского нападающего

вчера, 11:25

Нападающий «Сепахана» Мохаммад Хоссейннежад подпишет контракт с махачкалинским «Динамо». Соглашение будет рассчитано на три года с опцией продления ещё на один год.

В прошедшем сезоне Хоссейннежад сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отметился 4 результативными передачами.

Напомним, вчера в рамках 3-го тура РПЛ «Динамо» уступило «Пари НН».

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:35
В Иране добротные игроки и довольно неплохой чемпионат...
112910415
112910415
вчера в 11:51
судя по статистике, он защитник или вратарь ! )
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:39, ред.
По пути Бердыева с его Сердаром Азмуном хотят пойти?
А Курбан дал "ДОБРО" на его подписание: у него нюх на таланты, как у собаки.
Если "ДОБРО" на подписание не дал, то даже не знаю, порадоваться за Махачкалу или так... просто принять, как информацию... )

А пишут в карточке, что он - полузащитник.
Кому верить: тому, кто новость выложил или карточке игрока?

Крайне мало информации, в т. ч. и видео, о нём.
Из тех МИЛЛИМЕТРОВ, что нашёл: игрок, как мне показалось, на позиции атакующего полузащитника.
Играет в основном в центре.
Хорошая техника и отличная стартовая скорость с мячом: если впереди разреженное пространство, то после приёма мяча - довольно качественного приёма, кстати - тут же ВЗРЫВАЕТСЯ и уходит вперёд с ним, по пути технично обыграв одного-двух защитников.
Но ЭТО - ИРАНСКИЙ ФУТБОЛ.
Остон Урунов у себя в Узбекистане тоже был "звЯздой", а что в итоге получилось?
Что ещё о нём можно написать.
НЕ жадный: как я понял, лучше отдаст мяч находящемуся в выгодной позиции партнёру, чем сам авантюрно ЖАХНЕТ по круглому в строну ворот соперника.
shlomo2
shlomo2 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:39
Они наверное думают что в нашем чемпе он будет забивать больше...:)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:26
Статистика то не очень хорошая
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