Махачкалинское «Динамо» подпишет иранского нападающего

Нападающий «Сепахана» Мохаммад Хоссейннежад подпишет контракт с махачкалинским «Динамо». Соглашение будет рассчитано на три года с опцией продления ещё на один год.
В прошедшем сезоне Хоссейннежад сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отметился 4 результативными передачами.
Напомним, вчера в рамках 3-го тура РПЛ «Динамо» уступило «Пари НН».
А Курбан дал "ДОБРО" на его подписание: у него нюх на таланты, как у собаки.
Если "ДОБРО" на подписание не дал, то даже не знаю, порадоваться за Махачкалу или так... просто принять, как информацию... )
А пишут в карточке, что он - полузащитник.
Кому верить: тому, кто новость выложил или карточке игрока?
Крайне мало информации, в т. ч. и видео, о нём.
Из тех МИЛЛИМЕТРОВ, что нашёл: игрок, как мне показалось, на позиции атакующего полузащитника.
Играет в основном в центре.
Хорошая техника и отличная стартовая скорость с мячом: если впереди разреженное пространство, то после приёма мяча - довольно качественного приёма, кстати - тут же ВЗРЫВАЕТСЯ и уходит вперёд с ним, по пути технично обыграв одного-двух защитников.
Но ЭТО - ИРАНСКИЙ ФУТБОЛ.
Остон Урунов у себя в Узбекистане тоже был "звЯздой", а что в итоге получилось?
Что ещё о нём можно написать.
НЕ жадный: как я понял, лучше отдаст мяч находящемуся в выгодной позиции партнёру, чем сам авантюрно ЖАХНЕТ по круглому в строну ворот соперника.
А Курбан дал "ДОБРО" на его подписание: у него нюх на таланты, как у собаки.
Если "ДОБРО" на подписание не дал, то даже не знаю, порадоваться за Махачкалу или так... просто принять, как информацию... )
А пишут в карточке, что он - полузащитник.
Кому верить: тому, кто новость выложил или карточке игрока?
Крайне мало информации, в т. ч. и видео, о нём.
Из тех МИЛЛИМЕТРОВ, что нашёл: игрок, как мне показалось, на позиции атакующего полузащитника.
Играет в основном в центре.
Хорошая техника и отличная стартовая скорость с мячом: если впереди разреженное пространство, то после приёма мяча - довольно качественного приёма, кстати - тут же ВЗРЫВАЕТСЯ и уходит вперёд с ним, по пути технично обыграв одного-двух защитников.
Но ЭТО - ИРАНСКИЙ ФУТБОЛ.
Остон Урунов у себя в Узбекистане тоже был "звЯздой", а что в итоге получилось?
Что ещё о нём можно написать.
НЕ жадный: как я понял, лучше отдаст мяч находящемуся в выгодной позиции партнёру, чем сам авантюрно ЖАХНЕТ по круглому в строну ворот соперника.