Махачкалинское «Динамо» подпишет иранского нападающего

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вчера, 11:25

Нападающий «Сепахана» подпишет контракт с махачкалинским «Динамо». Соглашение будет рассчитано на три года с опцией продления ещё на один год.

В прошедшем сезоне Хоссейннежад сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отметился 4 результативными передачами.