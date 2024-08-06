Активисты вторглись на виллу Месси и облили её краской

Климатические активисты вторглись на виллу нападающего Лионеля Месси на Ибице сегодня утром.
Они облили дом футболиста красной и чёрной краской. Также неизвестные сфотографировались у виллы с плакатом «Помогите планете — ешьте богатых, упраздните полицию».
Месси купил виллу на Ибице в 2022 году за 11 миллионов евро.
Месси приобрел виллу за 11 миллионов евро в 2022 году. На тот момент у него не было сертификата об окончании работ, который должен был предоставить муниципальный совет Сан-Хосе, и свидетельства о пригодности для проживания – как правило, это делает невозможным оплату услуг по водоснабжению и электроснабжению. Отмечается, что бывшего владельца, переоборудовавшего часть гаража в жилой дом, подозревали в проведении несогласованных работ по изменению рельефа местности.
Месси приобрел виллу за 11 миллионов евро в 2022 году. На тот момент у него не было сертификата об окончании работ, который должен был предоставить муниципальный совет Сан-Хосе, и свидетельства о пригодности для проживания – как правило, это делает невозможным оплату услуг по водоснабжению и электроснабжению. Отмечается, что бывшего владельца, переоборудовавшего часть гаража в жилой дом, подозревали в проведении несогласованных работ по изменению рельефа местности.
--------------------------------------------
ахаха))) даже не знаю, что больше меня забавляет)) Призыв к людоедству или же прямой путь к хаосу?)))
--------------------------------------------
ахаха))) даже не знаю, что больше меня забавляет)) Призыв к людоедству или же прямой путь к хаосу?)))