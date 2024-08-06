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Активисты вторглись на виллу Месси и облили её краской

вчера, 15:56

Климатические активисты вторглись на виллу нападающего Лионеля Месси на Ибице сегодня утром.

Они облили дом футболиста красной и чёрной краской. Также неизвестные сфотографировались у виллы с плакатом «Помогите планете — ешьте богатых, упраздните полицию».

Месси купил виллу на Ибице в 2022 году за 11 миллионов евро.

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Все комментарии
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:25
Добейся проверки обоих, потом расскажешь чем закончилось.
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ HeavenCanWait (раскрыть)
    вчера в 23:22, ред.
    То что он хорошо играет в футбол не ставит его выше закона. Если он нарушает закон делает не законную за стройку и скрывает налоги то это уже не его личное дело!! Это преступленее!! 👮 Гном должен быть наказан. 🚓
    HeavenCanWait
    HeavenCanWait ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Тебе то что с этого жадный он или не жадный? Ты его деньги считаешь или его проблемы решаешь? Какое тебе дело? Всё что у него есть, он заработал, он лучший игрок в 21 веке, на данный момент по крайней мере. А остальное это его личные дела и проблемы.
    eu88m7wrmbm4
    eu88m7wrmbm4
    вчера в 18:54
    Похоже и Месси на охране экономит.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ HeavenCanWait (раскрыть)
    вчера в 17:07
    Гном жданый он уклоняется, от оплаты уклонялся от налогов даже официально признан виновным и получил условный срок. Он всегда ищет способ как обойти закон. Эту виллу должны снести!! Ее строительство не законно!!
    EIIiada
    EIIiada ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 17:06
    Правильный ты наш. Забыл, что у твоего кумира дворец незаконный? Как соседи жаловались на него из-за постоянных работ?
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 17:03
    "Языком" отмоют и заплатят штраф.. Хе.. 🤣🤪👅
    EIIiada
    EIIiada
    вчера в 17:03
    Чего этим вандализмом хотели добиться? Поймать и наказать. Пусть мусор собирают. Вот реальная польза для планеты, а не этот вандализм.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    вчера в 16:48
    Богатые вкуснее что ли?
    npzvwfc883hj
    npzvwfc883hj
    вчера в 16:45
    Они могут творить что угодно с зелёной целью
    HeavenCanWait
    HeavenCanWait ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 16:41
    И что ты думаешь что самый богатый игрок мира будет уклоняться от оплаты? Заплатит он этим бюрократам, а ты и дальше ядом плюйся
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:27
    А это что за персонажи такие, кровожадные, которые хотят есть богатых? Интересно как, сырыми или приготовленных на мангале?
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 16:20
    Вилла гнома построена не законно он и тут схитрил!!😡

    Месси приобрел виллу за 11 миллионов евро в 2022 году. На тот момент у него не было сертификата об окончании работ, который должен был предоставить муниципальный совет Сан-Хосе, и свидетельства о пригодности для проживания – как правило, это делает невозможным оплату услуг по водоснабжению и электроснабжению. Отмечается, что бывшего владельца, переоборудовавшего часть гаража в жилой дом, подозревали в проведении несогласованных работ по изменению рельефа местности.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 16:19
    "Климатические активисты" , судя по их плакату - к ним больше подходит определение - "Клинические"...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:19, ред.
    «Помогите планете — ешьте богатых, упраздните полицию»
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    ахаха))) даже не знаю, что больше меня забавляет)) Призыв к людоедству или же прямой путь к хаосу?)))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 16:08
    Месси просто не повезло быть богатым
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 16:01
    Шизики есть в каждой стране
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:00
    Попал под "зелёную" раздачу....
    Гость
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