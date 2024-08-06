Активисты вторглись на виллу Месси и облили её краской

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вчера, 15:56

Климатические активисты вторглись на виллу нападающего на Ибице сегодня утром.

Они облили дом футболиста красной и чёрной краской. Также неизвестные сфотографировались у виллы с плакатом «Помогите планете — ешьте богатых, упраздните полицию».

Месси купил виллу на Ибице в 2022 году за 11 миллионов евро.