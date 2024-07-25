Соболев повторил роковой опыт Дзюбы, Глушакова и Титова. Отстранения никогда не помогали «Спартаку»

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сегодня, 14:08

Футболисты часто покидали команду после этого.

Соболеву пора уйти из «Спартака»

В отличие от других историй из богатой скандальной летописи «Спартака», Соболев пострадал не после открытой ссоры с тренером, а за пассивность и честность. Александр сказал Станковичу, что его мысли связаны с «Зенитом». А Деян не видит смысла готовить к сезону футболиста для Семака. Соболев отстранён от тренировок с командой. Но футбольная история – вспомните громкий скандал в «Зените» с Денисовым, подтверждает, что отстранение – слабая воспитательная мера. Скорее подобный ход означает, что у тренера нет авторитета в команде, чтобы его слушали без оговорок. Также это часто оборачивается расставаниями, ведь отстраненный футболист не прощает обиду и унижение. Даже если Соболев спокойно воспринял решение, Александр запомнил, что напарники его не защитили.

Артёма Дзюбу отстраняли дважды

Скандальный нападающий обожал нарушать правила и выходить за рамки приличия. Ветеран тренерского цеха Владимир Федотов – не тот, что работал с ЦСКА недавно, а легенда «армейцев» как игрок, сделал молодому Дзюбе замечание за чтение газеты во время установки на матч. После скандала с исчезнувшими деньгами напарника тоже был скандал, но финальное отстранение произошло после ссоры с Федуном. Бывший владелец «Спартака» разозлился, что Дзюба отклонил серию жирных новых контрактов. Причина была на поверхности – форвард договорился о переходе в «Зенит» свободным агентом. Артёма убрали из состава, тот сезон он доигрывал в другой команде. В «Зените» тоже были конфликты с тренером и де-факто отстранение с арендой в «Арсенал» из Тулы.

Макгиди не испугался угроз Карпина

Классический ирландец. Виски дороже каких-то требований какого-то Карпина. Кто это вообще такой? За «Сельту» играл? А где это? Макгиди, за которого «Спартак» заплатил 12 млн евро, выкладывался так, как многие другие дорогие новички «красно-белых». В отдельных матчах вингер Эйден показывал классный футбол, был взрывной, техничный футболист. Но Карпин рассказывал, что Макгиди его не слушал. С игроком работал психолог. Тренер пытался поддерживать и хвалить ирландца. Ничего не помогало. Макгиди часто напоминал героев фильма «Банши Инишерина». Хорошо, хоть завершилась история без трагедий. «Спартак» просто не стал чемпионом и потерял деньги. А после ссылки в дубль Макгиди нашел себе новый клуб – «Эвертон».

Каррера отстранял Ещенко и Глушакова

Массимо выиграл чемпионство для «Спартака», а затем Федуну надо было выбрать. Или футболисты, которые себе многое позволяли после титула, или главный тренер. Как знаем по прощальному фото стадиона «Спартака» после увольнения Массимо, босс выбрал Ещенко и Глушакова. И просчитался. Капитан и ветеран поставили лайк под сатирическим стишком, где Карреру назвали «птицей, которая не летает», и от которой «нет яиц». Массимо не понравилось, что претензии не были высказаны футболистами в лицо. Глушаков и Ещенко «врубили» Иванушку из сказок. Заявили, что лайкали пост, не читая. Им никто не поверил. Без них «Спартак» играл плохо, Карреру уволили. Вместо него временно пришел Рианчо, который вернул хулиганов в первый состав.

Черчесов – фанат громких отстранений

У тренера сборной Казахстана постоянно конфликты с футболистами. Игорю Денисову в «Динамо» Черчесов предлагал выйти подраться в душевой. В «Амкаре» будущий наставник сборной России сцепился с легендами клуба, болгарами Пеевым и Сираковым. Но тренер уехал, а болгары остались доигрывать. В «Спартаке» Черчесов отстранял известных полузащитников Титова, Калиниченко и Моцарта. Опытные футболисты отправились в дубль после разгрома 1:5 от ЦСКА . Капитан и два вице-капитана были назначены крайними после унизительного результата в 2008-м. Хотя на самом деле проблемой того «Спартака» был тренер, что чётко показали матчи против киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. «Спартак» проиграл по сумме двух игр 8:2. Моцарт пережил то унижение от подопечных Юрия Сёмина. А вот Титов и Калиниченко должны благодарить Черчесова, что не участвовали в этих разгромах, оба нашли себе в августе новые клубы. Титов перешёл в «Химки», а Калиниченко в «Днепр».

Чему учат отстранения футболистов «Спартака»

- Отстранение – всегда плохой знак для клуба, футболиста и тренера. Если на время отстраняют молодого игрока, то это значит, что у него ужасная дисциплина. Проще говоря, пьёт алкоголь и ходит на танцы чаще, чем напарники. Почти никогда отстранения не помогают сделать игрока трезвенником и не хулиганом.

- Очень часто отстранения ведут к уходу футболиста или к его игровому провалу. Дзюба, Титов и Калиниченко покинули «Спартак». Ананидзе, которого наказывал Якин, не смог вырасти в большого мастера, остался Питером Пэном из академии клуба. А бразилец Моцарт лучше бы не возвращался, играл плохо.

- В команде со здоровой атмосферой капитан не будет на лавке, как случилось у Джикии в «Спартаке». Соболев, к слову, вице-капитан. Так что повторяется история, если не Титова, то Калиниченко. Можно было выжать максимум из форварда, но вместо этого отстранение, и все ждут потерю потеря форварда.

- «Спартак» более двадцати лет подряд не может собрать футболистов, которые гордятся тем, что представляют великий клуб. Отдача часто сомнительная. Футболисты сначала выступали ниже своих возможностей, и лишь затем тренеры назначили их виновными в поражениях. С игроков ответственность не снимаем.

- Ещё одна виноватая сторона в таких конфликтах – владельцы клубов. Менеджеры не умеют предотвращать такие сценарии. Если в клубе полный порядок, то не нужно выбирать между чемпионами, тренером Каррерой и футболистами из ОПГ «Ромашка», как было в прошлом. И Федун с выбором ошибся.

- На подобные шаги с наказаниями в основном идут агрессивные тренеры. В «Спартаке» включали эмоции Черчесов, Каррера и Якин, южане по темпераменту. Серб Станкович тоже не самый хладнокровный человек в мире. Хотя Деян взял на себя ответственность за провал в Оренбурге, но не забыл наказать Соболева.