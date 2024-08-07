Бывший полузащитник «Спартака» Крал будет играть за «Эспаньол»

Полузащитник берлинского «Униона» Алекс Крал продолжит карьеру в «Эспаньоле».
Чешский игрок в сезоне-2024/25 будет выступать за каталонскую команду на правах аренды.
В сентябре 2019 года хавбек перешёл в московский «Спартак» из пражской «Славии». В последние годы он играл в аренде в «Вест Хэме», «Шальке» и «Унионе». Летом 2024-го перебрался в немецкий клуб на правах свободного агента.
Ничем не запомнился, кроме своей шевелюры.)
Ничем не запомнился, кроме своей шевелюры.)
Теперь вот в Эспаньоле....
Продолжает путешествие "по рукам"!))
Теперь вот в Эспаньоле....
Продолжает путешествие "по рукам"!))