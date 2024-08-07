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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИспания. Примера 2024/2025

Бывший полузащитник «Спартака» Крал будет играть за «Эспаньол»

вчера, 15:58

Полузащитник берлинского «Униона» Алекс Крал продолжит карьеру в «Эспаньоле».

Чешский игрок в сезоне-2024/25 будет выступать за каталонскую команду на правах аренды.

В сентябре 2019 года хавбек перешёл в московский «Спартак» из пражской «Славии». В последние годы он играл в аренде в «Вест Хэме», «Шальке» и «Унионе». Летом 2024-го перебрался в немецкий клуб на правах свободного агента.

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Все комментарии
ssds7343237w
ssds7343237w
вчера в 18:53
Так и будет шататься по командам, игрок абсолютно бестолковый.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:31
Один из самых слабых спартаковских легионеров.
Ничем не запомнился, кроме своей шевелюры.)
drug01
drug01
вчера в 16:22
Главное больше играть а команды разные это только больше знакомых
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:20
Это тот патлатый блондин, что таскал шланг по зелёному полю в красно-белой, легендарной форме?)
Теперь вот в Эспаньоле....
Продолжает путешествие "по рукам"!))
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