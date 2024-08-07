Бывший полузащитник «Спартака» Крал будет играть за «Эспаньол»

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вчера, 15:58

Полузащитник берлинского «Униона» продолжит карьеру в «Эспаньоле».

Чешский игрок в сезоне-2024/25 будет выступать за каталонскую команду на правах аренды.

В сентябре 2019 года хавбек перешёл в московский «Спартак» из пражской «Славии». В последние годы он играл в аренде в «Вест Хэме», «Шальке» и «Унионе». Летом 2024-го перебрался в немецкий клуб на правах свободного агента.