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В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

вчера, 13:56

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна отреагировал на информацию о том, что неаполитанцы интересовались полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном.

Интерес к Сперцяну? Это неправда, такого не было.

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Все комментарии
teykk8qh66yv
teykk8qh66yv ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:53
Ну почему? Вариант "А кто это?" тоже был вполне ожидаем)
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 16:17
Боюсь, скоро это станет мемом. Сперцяном интересуются ..... . Кто - подставляй своё и шутка готова.
hd45mpwtawns
hd45mpwtawns
вчера в 15:45
Походу не дождётся ЭдуАра-распиАра манны небесной от Манны
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:25
Другого ответа и не ожидал)
mep9a2x25w7y
mep9a2x25w7y
вчера в 14:22
А жаль? Игрок хороший и перспективный! Значит Зенит возьмёт... Может я не прав?
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:07
Сперцян слишком переоценённый игрок.
Его агент в этом направлении слишком переигрывает.
Неужели игроку приятна такая реакция клубов на слухи?
Гость
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