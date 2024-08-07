В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна отреагировал на информацию о том, что неаполитанцы интересовались полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном.
Интерес к Сперцяну? Это неправда, такого не было.
Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна отреагировал на информацию о том, что неаполитанцы интересовались полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном.
Интерес к Сперцяну? Это неправда, такого не было.
Его агент в этом направлении слишком переигрывает.
Неужели игроку приятна такая реакция клубов на слухи?
Его агент в этом направлении слишком переигрывает.
Неужели игроку приятна такая реакция клубов на слухи?