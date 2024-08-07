«Арсенал» крупно обыграл «Байер» в контрольном матче

«Арсенал» разгромил «Байер» в товарищеском матче (4:1).
Александр Зинченко вывел лондонцев вперед на 8-й минуте. Удвоил преимущество команды Леандро Троссард на 9-й. Габриэл Жезус на 38-й забил третий гол команды, а Кай Хаверц на 65-й увеличил разрыв в счете. У немецкой команды отличился Адам Гложек на 76-й.
Теперь Дортмунд. Весь прошлый сезон, командa выстраивала игру и пукнуть сумела, только с 1/4 финала, в играх с бездарнейшим Атлетико. Хочу напомнить, что перед жеребьевкой, все команды мечтали заполучить в соперники, именно Дортмунд- как желаемый подарок. Потом победа над спесивым ПСЖ, с ленивым Мбаппе, который толком себя и не проявил в играх с Дортмундом. Ну и финал, где Боруссию хватило ровно на 1 тайм, а потом команда полностью пропала и посыпалась, что в итоге привело к поражению.
Ну и Байер. Какие победы Байера можно считать стоющими в ЛЕ? Я таких не вижу. Победы над Карабахом, где в двух играх, Байер чудом уходил от поражения на последних секундах, или в полуфинале над Ромой, если не ошибаюсь, в которой Байеру снова страшно подфартило? Эти победы можно считать достойными и однозначными? Думаю что нет. Ну и наконец- разгром от мудрого тренера Аталанты-0:3, по всем статьям переигравшего своего молодого оппонента.
Так где сила немецких клубов- в чём она, только в том, что средние по силе команды, в силу разных причин добрались так высоко и всё проиграли? Весь немецкий футбол переживает плохие времена, что подтвердил, недавний ЧЕ. Признаться, ничего сверхестественного в играх немецких команд не заметил.
Теперь Дортмунд. Весь прошлый сезон, командa выстраивала игру и пукнуть сумела, только с 1/4 финала, в играх с бездарнейшим Атлетико. Хочу напомнить, что перед жеребьевкой, все команды мечтали заполучить в соперники, именно Дортмунд- как желаемый подарок. Потом победа над спесивым ПСЖ, с ленивым Мбаппе, который толком себя и не проявил в играх с Дортмундом. Ну и финал, где Боруссию хватило ровно на 1 тайм, а потом команда полностью пропала и посыпалась, что в итоге привело к поражению.
Ну и Байер. Какие победы Байера можно считать стоющими в ЛЕ? Я таких не вижу. Победы над Карабахом, где в двух играх, Байер чудом уходил от поражения на последних секундах, или в полуфинале над Ромой, если не ошибаюсь, в которой Байеру снова страшно подфартило? Эти победы можно считать достойными и однозначными? Думаю что нет. Ну и наконец- разгром от мудрого тренера Аталанты-0:3, по всем статьям переигравшего своего молодого оппонента.
Так где сила немецких клубов- в чём она, только в том, что средние по силе команды, в силу разных причин добрались так высоко и всё проиграли? Весь немецкий футбол переживает плохие времена, что подтвердил, недавний ЧЕ. Признаться, ничего сверхестественного в играх немецких команд не заметил.