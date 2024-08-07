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«Арсенал» крупно обыграл «Байер» в контрольном матче

вчера, 21:48
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Арсенал» разгромил «Байер» в товарищеском матче (4:1).

Александр Зинченко вывел лондонцев вперед на 8-й минуте. Удвоил преимущество команды Леандро Троссард на 9-й. Габриэл Жезус на 38-й забил третий гол команды, а Кай Хаверц на 65-й увеличил разрыв в счете. У немецкой команды отличился Адам Гложек на 76-й.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:56
Контрольный матч не контрольный залп - пережить можно!
Capral
Capral ответ Алексей Бобров (раскрыть)
сегодня в 12:37, ред.
А кто говорит про английские клубы? Я сравнил Реал с МС и то, что мне больше нравится в МС, только и всего, а также- дал характеристику немецкому футбол, то, что читал в прессе и смотрел в немецких телeпередачах...
Алексей Бобров
Алексей Бобров ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:06
А чего добились "топовые" Английские команды?) Арсенал в своем "лучшем сезоне" Бездарно слил "мёртвой" Баварии, Сити не справился с автобусом Реала, МЮ и Ньюкасл 4 место в группе вообще заняли.
salleeh
salleeh
сегодня в 06:45
Теперь очередь другой команды будет, не проиграть ни разу в БД.)))
112910415
112910415
сегодня в 04:38
контрольные матчи не показательны, конечно ...
w9vxdvu3d98q
w9vxdvu3d98q
сегодня в 02:41
Арсенал в отличном настроении находится перед стартом
Capral
Capral ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 00:10
На сегодня, сильнейшим кажется Реал, но я думаю, что по стилю игры- сильней МС. Англичане играют- мобильней, быстрей и агрессивней. У Реала очень острый фланговый футбол, но не очень впечатляющий центр атаки, а главное- очень ненадежная ЦЗ, в лице Рюдигера. Кроме того, испанцы выглядят очень часто вальяжно, что мне лично не импонирует. Если вспомнить 1-й тайм в финале с Боруссией, то проблемы Реала во всех линиях были очевидны и особенно в обороне...

Молодой человек, я буду прощаться, поскольку устал- возраст сказывается, а я сегодня целый день пишу. Сами понимаете- нельзя пренебрегать режимом))).

Честь имею.
djaich
djaich ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:00
Так подход ваш понять не могу. Фавориты теперь только, оказывается, на бумаге такие. А кто на деле промежуточные фавориты, чтобы равномерно их по прочим парам распределить? Оказывается только один Реал? Ну так ему все прочие влетели, в том числе и МС и все три немецких клуба.
Capral
Capral ответ djaich (раскрыть)
вчера в 23:55
Давайте дождемся нового сезона в Бундесе и в ЛЧ, тогда и поговорим. Думаю, пищи для обсуждений- будет предостаточно...
djaich
djaich ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:53
Без разницы, в матче явных фаворитов всё может быть, даже чьи либо ошибки, ведь должен же был кто то победить. Но также правда и то, что именно лишь эти две команды были достойны финала. О каком кризисе здесь можно тогда говорить?
Capral
Capral ответ djaich (раскрыть)
вчера в 23:48
Эти, так называемые фавориты- только на бумаге, как и мнимые фавориты на недавнем ЧЕ. Смотрите глубже, юноша. А если вам не нравится моя аналитика- тогда обратитесь к другому источнику.)))
Capral
Capral ответ djaich (раскрыть)
вчера в 23:46
Главная проблема сб.Германии- её тренер!!! Да, обиднейшее, омерзительное судейское поражение не позволило Германии пройти Испанию. Но дело не только в этом, а в том, что с самого начала, Нагельсманн выбрал неправильную стратегию, даже не тактику!!! Лучшие эксперты немецкого футбола и даже главный эксперт немецкого футбола Л.Маттеус- советовали включить против удушающего прессинга испанцев, свой контрпрессинг, начать игру, владея инициативой по всему полю!!! В результате, немцы очень осторожно начали игру, даже трусливо, что и позволило сопернику завладеть инициативой и повести в счете. Это уже потом, был инцидент со скандальным неназначенным пенальти и тп., но главной причиной поражения- стала безграмотная игра Нагельсманна!!!
djaich
djaich ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:36
Так это не подход к обсуждению вопроса. Тут соперник не нравится, там не нравится, да вот только немцы сплошь и рядом выбивали фаворитов - и Рома, и Атлетико, и ПСЖ в счет недавних былых заслуг посерьезнее своих соперников выглядели. А где клубы АПЛ в полуфиналах еврокубков? В Лиге Конференций 6:2 Олимпиакосу пролетели?

Какие претензии в выступлению Германии на ЧЕ? Был бы иной жребий, то дошли бы до финала. Или считаете, что кому то еще на первенстве в классе уступали?
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:27
Сдулся Алонсо
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:25
Отличный матч выдал Арсенал, особенно его первая половина первого тайма, задушили Байер прессингом и к 10-й минуте вели уже со счетом 2-0, даже наша легенда номер 17 забил!!! Да, понятное дело, что матч всё же выстовочный, но Арсенал выглядел сильнее во всем! Отдельно отмечу Хаверца и Жезуса! Если по сезону будут играть так, как сегодня, то их показатели по голевым действиям будут топовыми!
Capral
Capral ответ djaich (раскрыть)
вчера в 23:15
Давайте по порядку. Итак, Бавария: страшный, отвратительный общий сезон в Бундеслиге и вылет из кубка страны- от команды любителей-волонтеров одного из немецких санаториев. Большего позора быть не может. Во многом случайная, относительно удачная игра в ЛЧ, где всё закончилось полуфиналом, что для такого имени клуба конечно недостаточно. Ну и увольнение Тухеля, и та страшнейшая критика команды, и её тренера со стороны немецкой прессы.

Теперь Дортмунд. Весь прошлый сезон, командa выстраивала игру и пукнуть сумела, только с 1/4 финала, в играх с бездарнейшим Атлетико. Хочу напомнить, что перед жеребьевкой, все команды мечтали заполучить в соперники, именно Дортмунд- как желаемый подарок. Потом победа над спесивым ПСЖ, с ленивым Мбаппе, который толком себя и не проявил в играх с Дортмундом. Ну и финал, где Боруссию хватило ровно на 1 тайм, а потом команда полностью пропала и посыпалась, что в итоге привело к поражению.

Ну и Байер. Какие победы Байера можно считать стоющими в ЛЕ? Я таких не вижу. Победы над Карабахом, где в двух играх, Байер чудом уходил от поражения на последних секундах, или в полуфинале над Ромой, если не ошибаюсь, в которой Байеру снова страшно подфартило? Эти победы можно считать достойными и однозначными? Думаю что нет. Ну и наконец- разгром от мудрого тренера Аталанты-0:3, по всем статьям переигравшего своего молодого оппонента.

Так где сила немецких клубов- в чём она, только в том, что средние по силе команды, в силу разных причин добрались так высоко и всё проиграли? Весь немецкий футбол переживает плохие времена, что подтвердил, недавний ЧЕ. Признаться, ничего сверхестественного в играх немецких команд не заметил.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:14
После чемпионства Байер пока не впечатляет
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:52
Интересно, Байер так же собирается играть в Лиге чемпионов? Да и в Бундеслиге такая игра не нужна. Очень много вопросов к действующему чемпиону Германии.
5uiСаprаlувr0t
5uiСаprаlувr0t
вчера в 22:47
Провалиться после феноменального сезона - это нормально, тем более для такого клуба как Байер. Не верю в продолжение успеха. Но прошлый сезон навеки вписан в историю золотыми буквами.
djaich
djaich ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:45
Слабость Бундеслиги? То есть прошлосезонные достижения в еврокубках Байера, Дортмунда, Баварии, Лейпцига являют собой пример слабости внутреннего чемпионата? В прошедшем розыгрыше Бундеслиги впервые увидел пример того, что называется тотальной силой духа на примере Байера, все прочие национальные первенства на фоне подобного триумфа кажутся незначительными и тусклыми. Надеюсь, что Матч ТВ примет к сведению опыт того розыгрыша и начнет чаще транслировать на основном канале матчи обеих Бундеслиг.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
Как правило, Аспирин не используют в качестве слабительного, но сегодня, аспириновые об......сь по полной программе.)))
Capral
Capral
вчера в 22:05
Обычно я не склонен комментировать и обсуждать товарняки, но, даже немецкие комментаторы обратили внимание на дезорганизацию Байера- праКтически во всех линиях... Не знаю, как получится у Баварии в этом сезоне, не знаю нового тренера этой команды и её нынешний состав, но одно знаю точно- прошлое чемпионство Байера, на 99% бездарность Баварии и общая слабость Бундеслиги!!! А разгром в финале ЛЕ- лишнее тому доказательство. Еще раз повторяю: никаким образом не считаю сегодняшний разгром определяющим, но определенные выводы сделать можно...

Ну а пока- мои поздравления болельщикам Арсенала, и главному болельщику этого клуба- Уважаемому Саркису!!!!!!! Красивая победа и убедительная!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:56
Арсенал очень был хорош .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:52
что то аспириновые совсем расслабились))
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