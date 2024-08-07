«Арсенал» крупно обыграл «Байер» в контрольном матче

1723056521

вчера, 21:48

«Арсенал» разгромил «Байер» в товарищеском матче (4:1).

Александр Зинченко вывел лондонцев вперед на 8-й минуте. Удвоил преимущество команды Леандро Троссард на 9-й. Габриэл Жезус на 38-й забил третий гол команды, а Кай Хаверц на 65-й увеличил разрыв в счете. У немецкой команды отличился Адам Гложек на 76-й.