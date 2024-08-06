«Лилль» обыграл «Фенербахче» в матче отборочного этапа Лиги чемпионов

«Лилль» переиграл «Фенербахче» в 1-м матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов (2:1).
Тьягу Сантуш вывел «догов» вперед на 12-й минуте. Ирфан Кахведжи на 80-й счет сравнял, а победный гол на 90+1-й забил Эдон Жегрова.
Ответный поединок состоится 13 августа.
Пока Моуриньо не прыгнул выше головы.
У него осталось не очень много шансов на успех.
Лично меня это совсем не огорчает.
Пока Моуриньо не прыгнул выше головы.
У него осталось не очень много шансов на успех.
Лично меня это совсем не огорчает.
посмотрим что придумает моуриньо в ответной встрече
посмотрим что придумает моуриньо в ответной встрече