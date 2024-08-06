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«Лилль» обыграл «Фенербахче» в матче отборочного этапа Лиги чемпионов

вчера, 23:28
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль2 : 1Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

«Лилль» переиграл «Фенербахче» в 1-м матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов (2:1).

Тьягу Сантуш вывел «догов» вперед на 12-й минуте. Ирфан Кахведжи на 80-й счет сравнял, а победный гол на 90+1-й забил Эдон Жегрова.

Ответный поединок состоится 13 августа.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт footballwhispers.com
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Все комментарии
2bvtbg2gh2z9
2bvtbg2gh2z9
сегодня в 07:15
Турки дома пройдут дальше
shlomo
shlomo
сегодня в 06:43
Как говорится дожали на последних минутах...
mrswm2ph86an
mrswm2ph86an
сегодня в 05:32
Ответный матч обещает быть захватывающим
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:59
Французский клуб переиграл турецкий.
Пока Моуриньо не прыгнул выше головы.
У него осталось не очень много шансов на успех.
Лично меня это совсем не огорчает.
qvdgd99mzyw8
qvdgd99mzyw8
сегодня в 03:11
Лилль с победой, стоит пожелать удачи в ответном матче.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:32
Желаю победы и в ответном матче!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:11
Французы проявили характер и вырвали в концовке победу , что ж тем интересней будет ответный матч.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:10
Самое интересное противостояние в этой квалификации. Команды достойны друг друга. Лилль вырвал победу в первой игре, но ничего еще не решено в этой паре. Команда Моуриньо дома может отыграться. В Турции будет жарко!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 00:00
Если выбирать между двумя командами, я бы хотел, чтобы Лилль прошел дальше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:53
отличный был матч.
посмотрим что придумает моуриньо в ответной встрече
Гость
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