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«Барселона» по пенальти уступила «Милану» в контрольной встрече

вчера, 08:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланЗакончился после серии пенальти

«Барселона» потерпела поражение от «Милана» в товарищеском матче (2:2, 3:4 по пенальти).

На 10-й минуте итальянская команда вышла вперёд — мяч забил Лука Йович. Кристиан Пулишич на 15-й удвоил преимущество миланцев. На 22-й Роберт Левандовски сократил отставание каталонцев в счёте, а на 58-й он сделал дубль. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «россонери». У них промахи допустили Исмаэль Беннасер и Пьер Калюлю, а у «сине-гранатовых» свои попытки не смогли реализовать Жюль Кунде, Ким Хуньент и Микаил Файе.

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Все комментарии
Meg A snake
Meg A snake ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 04:51
выглядела более сбалансираннее и более острее???????? срочно гони за букварём...
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:51
Я уже видел игру Барселоны при Флике в матче против Реала, а вот игру Милана при Фонсеке еще не видел, и поэтому решил глянуть данный матч.
Скажу так, обе команды далеки от идеала, но Барселона выглядела более сбалансираннее и более острее. В Милане понравился Леао, напомнил себя образца чемпионского сезона, так же Пулишич был хорош
Вообщем работы у Фонсеки много
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:44
Жаль у Барсы из-за оффсайда 3-й гол отменили.
А так понравилось, что опять начали в стеночки играть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:43
Беспощадный Милан)) В товарняках им нет равных))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:09
Желаю Валенсии победить Барселону!
Вещий
Вещий
вчера в 09:06
Главное что у Реала выиграла.... ну а Милан сделал заявку на будущее чемпионство с такой игрой.
27weqvt6vrx3
27weqvt6vrx3
вчера в 09:05
Милан смотрелся лучше, а пенальти это лотерея.
shlomo
shlomo
вчера в 09:01
А Барсе нужно тренировать пенальти....
f5baes9hmvpn
f5baes9hmvpn
вчера в 09:01
Пенальти на потеху зрителям, они ждут ничью, что бы посмотреть это зрелище.
7jcncjd7nh2f
7jcncjd7nh2f
вчера в 09:01
Просто Милан был подготовлен лучше.
t7sdxyxr9yqw
t7sdxyxr9yqw
вчера в 08:58
Ну Милан похоже серьезно подошел к турниру. Обыгрывает всех.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 08:38
Новый тренер - новые решения.
Ходят слухи, что Фонсека большой фанат Абрахама из Ромы.
Гость
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