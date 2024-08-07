«Барселона» по пенальти уступила «Милану» в контрольной встрече

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вчера, 08:29

«Барселона» потерпела поражение от «Милана» в товарищеском матче (2:2, 3:4 по пенальти).

На 10-й минуте итальянская команда вышла вперёд — мяч забил Лука Йович. Кристиан Пулишич на 15-й удвоил преимущество миланцев. На 22-й Роберт Левандовски сократил отставание каталонцев в счёте, а на 58-й он сделал дубль. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «россонери». У них промахи допустили Исмаэль Беннасер и Пьер Калюлю, а у «сине-гранатовых» свои попытки не смогли реализовать Жюль Кунде, Ким Хуньент и Микаил Файе.