Дубль Кьяергаарда помог «Зальцбургу» обыграть «Твенте» в отборе ЛЧ

«Ред Булл Зальцбург» выиграл у «Твенте» в 1-м матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов (2:1).
За «быков» дважды забил Мориц Кьяергаард: на 41-й и 85-й минуте. У гостей на 90+1-й отличился Михел Влап.
Ответная встреча состоится 13 августа.
|Ред Булл Зальцбург2 : 1Твенте
|Матч завершен
«Ред Булл Зальцбург» выиграл у «Твенте» в 1-м матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов (2:1).
За «быков» дважды забил Мориц Кьяергаард: на 41-й и 85-й минуте. У гостей на 90+1-й отличился Михел Влап.
Ответная встреча состоится 13 августа.