Дубль Кьяергаарда помог «Зальцбургу» обыграть «Твенте» в отборе ЛЧ

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вчера, 23:39

«Ред Булл Зальцбург» выиграл у «Твенте» в 1-м матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов (2:1).

За «быков» дважды забил Мориц Кьяергаард: на 41-й и 85-й минуте. У гостей на 90+1-й отличился Михел Влап.

Ответная встреча состоится 13 августа.