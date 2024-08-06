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Дубль Кьяергаарда помог «Зальцбургу» обыграть «Твенте» в отборе ЛЧ

вчера, 23:39
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 1Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)ТвентеМатч завершен

«Ред Булл Зальцбург» выиграл у «Твенте» в 1-м матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов (2:1).

За «быков» дважды забил Мориц Кьяергаард: на 41-й и 85-й минуте. У гостей на 90+1-й отличился Михел Влап.

Ответная встреча состоится 13 августа.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:39
Ответная игра тяжелая будет для Зальцбурга
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:46
Плохо что дома пропустили, но в гостях можно и ничейку скатать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:33
Думают в ответном матче красные быки победят Зальцбург просто сильней
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:35
Зальцбург сделал первый шаг к проходу
rj3qsfh4bq6h
rj3qsfh4bq6h
сегодня в 04:57
Твенте сейчас крепкая команда и дома вполне может отыграться.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:49
Твенте дома сможет отыграться
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:17
Тяжеловато в ответном матче будет...
73mbvt2f76pd
73mbvt2f76pd
сегодня в 03:14
Зальцбург с победой, в конце лоханулись.
w4aagh9t4up2
w4aagh9t4up2
сегодня в 03:02
Голландский гол в добавленное время сохранил интригу в паре
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:02
Зальцбург под конец матча расслабился и пропустил , тем самым создал себе лишний "головняк" в ответной встречи в гостях.
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