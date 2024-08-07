Энцо Фернандес станет одним из вице-капитанов «Челси»

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вчера, 22:31

Полузащитник будет назначен одним из вице-капитанов «Челси», несмотря на скандал с оскорбительной кричалкой.

В контрольном матче с «Реалом» (1:2) хавбек уже примерил капитанскую повязку. Главный тренер команды сообщил, что аргентинца уважают партнеры по команде.