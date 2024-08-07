Энцо Фернандес станет одним из вице-капитанов «Челси»

Полузащитник Энцо Фернандес будет назначен одним из вице-капитанов «Челси», несмотря на скандал с оскорбительной кричалкой.
В контрольном матче с «Реалом» (1:2) хавбек уже примерил капитанскую повязку. Главный тренер команды Энцо Мареска сообщил, что аргентинца уважают партнеры по команде.
не станет он больше петь
не станет он больше петь
А по поводу повязки, он иногда носил ее и в прошлом. Когда капитан Джеймс не играл весь сезон, вице капитан Чилуэлл тоже лечился, капитаном был Галлахер, а когда и его не было, то певец Энцо.
А по поводу повязки, он иногда носил ее и в прошлом. Когда капитан Джеймс не играл весь сезон, вице капитан Чилуэлл тоже лечился, капитаном был Галлахер, а когда и его не было, то певец Энцо.
и кажется, Рома знал что он делает, отдавая клуб в руки Боули))
Мареску даже жаль, мне кажется он вообще не владеет ситуацией.
в том плане, что не может диктовать руководству, кого он хочет видеть в составе
или капитаном....
и кажется, Рома знал что он делает, отдавая клуб в руки Боули))
Мареску даже жаль, мне кажется он вообще не владеет ситуацией.
в том плане, что не может диктовать руководству, кого он хочет видеть в составе
или капитаном....
Назначение Фернандеса вице-капитаном есть один из признаков этого.
При Абрамовиче такое было просто невозможно.
Назначение Фернандеса вице-капитаном есть один из признаков этого.
При Абрамовиче такое было просто невозможно.