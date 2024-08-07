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Энцо Фернандес станет одним из вице-капитанов «Челси»

вчера, 22:31

Полузащитник Энцо Фернандес будет назначен одним из вице-капитанов «Челси», несмотря на скандал с оскорбительной кричалкой.

В контрольном матче с «Реалом» (1:2) хавбек уже примерил капитанскую повязку. Главный тренер команды Энцо Мареска сообщил, что аргентинца уважают партнеры по команде.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:28
да и пускай себе
не станет он больше петь
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:22, ред.
Играл бы он ещё нормально…дорогущий 120 млн игрок, а играет эти 1.5 года в Англии словно мяч впервые видит.
А по поводу повязки, он иногда носил ее и в прошлом. Когда капитан Джеймс не играл весь сезон, вице капитан Чилуэлл тоже лечился, капитаном был Галлахер, а когда и его не было, то певец Энцо.
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сегодня в 04:52
Вице-капитан тоже должен быть один.
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сегодня в 03:03
Камбоджа подала ноту протеста
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 23:47
"Ангольцы" одобрили.. Хе..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:32
когда клуб под санкциями был, была новость - Абрамович выберет правильных владельцев с правильной философией, а потом только передаст клуб в управление.
и кажется, Рома знал что он делает, отдавая клуб в руки Боули))
Мареску даже жаль, мне кажется он вообще не владеет ситуацией.
в том плане, что не может диктовать руководству, кого он хочет видеть в составе
или капитаном....
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:21
У Челси нет внятной стратегии.
Назначение Фернандеса вице-капитаном есть один из признаков этого.
При Абрамовиче такое было просто невозможно.
drug01
drug01
вчера в 23:00
Тренер сказал значит будет вице капитаном...
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