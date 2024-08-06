Польских арбитров отстранили от матча. Судьи украли дорожный знак

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вчера, 19:24

Арбитры и отстранены от работы на матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» Киев и «Рейнджерс».

Судьи были назначены ассистентами ВАР, но в ночь с понедельника на вторник их задержала полиция польского Люблина, где состоится поединок команд. Рефери украли дорожный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Представитель главного управления полиции Люблина Камиль Голембиовски дал комментарий по теме.

Около 01:40 мы получили информацию о том, что трое мужчин несут по улице дорожный знак. На место происшествия были направлены сотрудники полиции. Все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, в их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Нарушителей доставили в вытрезвитель.

Польский футбольный союз изучит данный эпизод. Если обвинения подтвердятся, то с нарушителями порядка расторгнут соглашения. Арбитров заменят и .