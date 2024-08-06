Польских арбитров отстранили от матча. Судьи украли дорожный знак

Арбитры Бартош Франковски и Томаш Мусял отстранены от работы на матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» Киев и «Рейнджерс».
Судьи были назначены ассистентами ВАР, но в ночь с понедельника на вторник их задержала полиция польского Люблина, где состоится поединок команд. Рефери украли дорожный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Представитель главного управления полиции Люблина Камиль Голембиовски дал комментарий по теме.
Около 01:40 мы получили информацию о том, что трое мужчин несут по улице дорожный знак. На место происшествия были направлены сотрудники полиции.
Все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, в их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Нарушителей доставили в вытрезвитель.
Польский футбольный союз изучит данный эпизод. Если обвинения подтвердятся, то с нарушителями порядка расторгнут соглашения. Арбитров заменят Томаш Квятковски и Павел Малец.
Но ему тогда 20 лет было, а тут что)) первые 40 лет детства у мальчиков самые трудные?
Но ему тогда 20 лет было, а тут что)) первые 40 лет детства у мальчиков самые трудные?
Маэстро, мой Вам- нижайший Поклон, за Отличное Насторение, за напоминание о советской Бессмертной Классике!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С нетерпением, жду следущих, очередных Ваших ШЕДЕВРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будьте Здоровы, живите Богато!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще раз, БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Маэстро, мой Вам- нижайший Поклон, за Отличное Насторение, за напоминание о советской Бессмертной Классике!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С нетерпением, жду следущих, очередных Ваших ШЕДЕВРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будьте Здоровы, живите Богато!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще раз, БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://youtu.be/sG4ahtj3cLY?feature=shared
Это копия- с Шишкина, пару лет назад, делал на заказ.
Это копия- с Шишкина, пару лет назад, делал на заказ.
Интересно, сколько они выпили?
Интересно, сколько они выпили?
Ржу, не могу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет, ну, мне уже даже нехоро делается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро, умоляю- хватит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну живот болит, что я Вам плохого сделал?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
Ну как же, у Вас так получается- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ржу, не могу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет, ну, мне уже даже нехоро делается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро, умоляю- хватит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну живот болит, что я Вам плохого сделал?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
Ну как же, у Вас так получается- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А может вот такой знак на матчи с участием Месси)))
А может вот такой знак на матчи с участием Месси)))