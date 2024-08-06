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Польских арбитров отстранили от матча. Судьи украли дорожный знак

вчера, 19:24
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)1 : 1Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

Арбитры Бартош Франковски и Томаш Мусял отстранены от работы на матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» Киев и «Рейнджерс».

Судьи были назначены ассистентами ВАР, но в ночь с понедельника на вторник их задержала полиция польского Люблина, где состоится поединок команд. Рефери украли дорожный знак, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Представитель главного управления полиции Люблина Камиль Голембиовски дал комментарий по теме.

Около 01:40 мы получили информацию о том, что трое мужчин несут по улице дорожный знак. На место происшествия были направлены сотрудники полиции.

Все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, в их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Нарушителей доставили в вытрезвитель.

Польский футбольный союз изучит данный эпизод. Если обвинения подтвердятся, то с нарушителями порядка расторгнут соглашения. Арбитров заменят Томаш Квятковски и Павел Малец.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 02:58
Ну вот и знак пригодится для Польской космической программы. Польша наконец сможет в космос
e7duskjasv5v
e7duskjasv5v
сегодня в 00:38
Знаковое событие в польском судействе. Осталось определить был ли знак прижат и не выступало ли ничего за плоскость знака. К сожалению, без арбитров ВАР это будет проблематично(
Asper
Asper
сегодня в 00:27
Ну у меня брата как-то в 45ю забрали - он сорвал афишу концерта Апокалиптики, одел ее как плащ, бегал зигзагами по проезжей части и играл на воздушной гитаре. Бухие мы тогда были в щи.
Но ему тогда 20 лет было, а тут что)) первые 40 лет детства у мальчиков самые трудные?
Пепс
Пепс
вчера в 23:54
Ахаха.. Че то до слез поржал 😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:41
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:21
Взаимно 🤝....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:43
Дружище, мои картины лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))
Маэстро, мой Вам- нижайший Поклон, за Отличное Насторение, за напоминание о советской Бессмертной Классике!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С нетерпением, жду следущих, очередных Ваших ШЕДЕВРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будьте Здоровы, живите Богато!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще раз, БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
Понял... ну тогда еще одна шутка в заключении) ...

lukarelli
lukarelli
вчера в 21:53
их Дуда попросил
5uiСаprаlувr0t
5uiСаprаlувr0t
вчера в 21:32
Поляков на матч украинской команды? Совсем сдурели?
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:59
Как зачем? Мешал наверное))
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:58
Ну а че такого? Знак же не имеет отношения к футболу)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:57
Это- только хобби, и художник я- не профессиональный.)))
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:41
Выпивали – веселились, протрезвели – прослезились)...
lotsman
lotsman
вчера в 20:38
Интересно, а зачем он им понадобился? Они сами то хотя бы поняли это, когда протрезвели?)
Futurista
Futurista
вчера в 20:37
Отличное хобби👍или может Вы профессиональный художник?...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:35
Спасибо!!!!!!!
Это копия- с Шишкина, пару лет назад, делал на заказ.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:33
Красиво👍...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:18
Дружище, как Художник Художнику, примите в дар.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:10
И у них тоже пьют.
Интересно, сколько они выпили?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:06
Один только вид, НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО Зямы (Светлая Ему Память!!!) уже делает ролик НЕПОДРАЖАЕМЫМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
adekvat
adekvat
вчера в 20:05
Поляки никогда ни отличались, ни умом, ни сообразительностью.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:04
Ну, это, пожалуй за сегодня уже больше, чем ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ржу, не могу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет, ну, мне уже даже нехоро делается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро, умоляю- хватит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну живот болит, что я Вам плохого сделал?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
Ну как же, у Вас так получается- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:00
Щас, щас, только оборжусь, щас....
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:00
Ну может и так))
А может вот такой знак на матчи с участием Месси)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:58
Это как в анекдоте: "Думала это х...й, а это дрова"...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:53
Решили знак "кирпич" в штрафной поставить и штрафовать?)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:51
Может он им по работе нужен?)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:44
"Нахрюкались" и решили всем наглядно продемонстрировать как тяжёл "крест судейства" который им приходится нести на примере дорожного знака...)
Futurista
Futurista
вчера в 19:43
Гость
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