Андре Онана: «В новом сезоне я буду больше рисковать»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» заявил о готовности играть в более рискованной манере в новом сезоне.

В новом сезоне я буду больше рисковать. Заранее это говорю. Когда кампания начнется, буду еще больше этим наслаждаться.

Лучшая команда в мире всегда идет на риск. Строить игру от ворот, распознавать ситуации, когда соперник играет персонально, или когда прессингует тремя или четырьмя футболистами... Для меня важно замечать подобные вещи и принимать наиболее оптимальные решения для команды.

Я возьму на себя много ответственности, и, пожалуй, мой характер достаточно крепок, чтобы все это выдержать. Думаю, это будет отличный сезон.