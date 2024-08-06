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Андре Онана: «В новом сезоне я буду больше рисковать»

вчера, 18:40

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана заявил о готовности играть в более рискованной манере в новом сезоне.

В новом сезоне я буду больше рисковать. Заранее это говорю. Когда кампания начнется, буду еще больше этим наслаждаться.

Лучшая команда в мире всегда идет на риск. Строить игру от ворот, распознавать ситуации, когда соперник играет персонально, или когда прессингует тремя или четырьмя футболистами... Для меня важно замечать подобные вещи и принимать наиболее оптимальные решения для команды.

Я возьму на себя много ответственности, и, пожалуй, мой характер достаточно крепок, чтобы все это выдержать. Думаю, это будет отличный сезон.

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 20:59
Магуайр:
rqtkz3mk8yww
rqtkz3mk8yww
вчера в 20:40
Кто-то ему раньше мешал рисковать
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:13
Надеюсь в МЮ это тоже услышали и своевременно напомнят ему что он вратарь. Такое себе заявление, не на той позиции он играет чтобы рисковать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:34, ред.
Зажгёт типа "а-ля Нойер" ? Больно хлопотное это дело. Тут техника и интеллект недюжий нужен..., + партнёры по обороне должны быть как минимум не де*илы, чем МЮ (после продажи Биссаки, опалы Шоу и Линделёфа) похвастать, увы, не может.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:30
Как бы такая манера игры не стала слабоумием и отвагой!..
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:26
Заставь дурака Богу молиться, так он себе лоб расшибет! В прошлом сезоне оттянулся, пропустив столько, сколько пропускают клубы с самого низа таблицы. Чтож, ждем очередного позора от недалекого зазнайки, возомнившего что-то о себе!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:05
"Лучшая команда в мире всегда идет на риск"
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Что-то понесло его сильно, они 10Хаагом одно и тоже курят?)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55
Через мерный риск для вратаря, может привести к лишним голам в свои ворота...
s6ew9prja2z5
s6ew9prja2z5
вчера в 18:54
Риск это хорошее дело!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:54
Ну что же...мы ждем этого цирка))
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 18:51
А еще я буду много много говорить
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