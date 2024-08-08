Хавбек «Зенита» Мостовой объяснил, почему решил сменить имидж

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, с чем связана смена его имиджа. Игрок ранее покрасил волосы в пепельный цвет.
В поисках белой полосы — назовём это так (улыбается). А вообще, решил вернуться к такому варианту. Раз в год подобное у меня случается.
Кстати, уже вот в штангу попал (в матче 3‑го тура с «Ростовом»), чуть ближе стал к голу. Может, в следующей игре уже и в ворота залетит? Посмотрим.
"Кстати, уже вот в штангу попал....Раз в год подобное у меня случается."
"Кстати, уже вот в штангу попал....Раз в год подобное у меня случается."