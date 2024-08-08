Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Хавбек «Зенита» Мостовой объяснил, почему решил сменить имидж

вчера, 10:59

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, с чем связана смена его имиджа. Игрок ранее покрасил волосы в пепельный цвет.

В поисках белой полосы — назовём это так (улыбается). А вообще, решил вернуться к такому варианту. Раз в год подобное у меня случается.

Кстати, уже вот в штангу попал (в матче 3‑го тура с «Ростовом»), чуть ближе стал к голу. Может, в следующей игре уже и в ворота залетит? Посмотрим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналдо решил не продавать акции «Вальядолида»
07 августа
СлухиЭнцо Фернандес станет одним из вице-капитанов «Челси»
07 августа
Болельщиков удивил внешний вид Де Брюйне
07 августа Фото
ОфициальноЧемпион Англии в составе «Лестера» дебютирует в боксе
07 августа
Польских арбитров отстранили от матча. Судьи украли дорожный знак
06 августа
Андре Онана: «В новом сезоне я буду больше рисковать»
06 августа
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:30
Можно было сократить речь....до:
"Кстати, уже вот в штангу попал....Раз в год подобное у меня случается."
альсато
альсато
вчера в 15:02
вот когда коту не чем заняться, он яйца.....))))
f3pjq7u2v7n9
f3pjq7u2v7n9
вчера в 13:26
Позвоните кто-нибудь 04, походу на болотах сильная утечка газа
lotsman
lotsman
вчера в 12:38
Чтобы в ворота залетел надо побрить голову налысо.)
x7a7hams55hd
x7a7hams55hd
вчера в 11:50
Не волосы красят футболиста.
adekvat
adekvat
вчера в 11:40
Имидж ни что, футбол все.
drug01
drug01
вчера в 11:21
Надо больше играть
112910415
112910415
вчера в 11:17
холодный пот прошибает от мысли, что мы могли пропустить столь важную новость ! )
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:13
Очень веский аргумент, штанга !))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 