Хавбек «Зенита» Мостовой объяснил, почему решил сменить имидж

Полузащитник «Зенита» рассказал, с чем связана смена его имиджа. Игрок ранее покрасил волосы в пепельный цвет.

В поисках белой полосы — назовём это так (улыбается). А вообще, решил вернуться к такому варианту. Раз в год подобное у меня случается.

Кстати, уже вот в штангу попал (в матче 3‑го тура с «Ростовом»), чуть ближе стал к голу. Может, в следующей игре уже и в ворота залетит? Посмотрим.