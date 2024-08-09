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«Матч ТВ» приобрёл права на показ Кубка Германии

вчера, 15:20

«Матч ТВ» объявил о приобретении прав на показ матчей Кубка Германии.

Контракт рассчитан на 4 года. В сообщении канала сказано:

Бундеслига, Вторая Бундеслига, Суперкубок страны. Не хватало только одного турнира.

Теперь собрали полный комплект немецкого футбола. Ура!

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29 июля
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:01, ред.
"Я- не господин. Господа все в Париже". Помнишь, Сенатов, бессмертную классику?
Ну хорошо, Юрий- уговорил. Мне приятно, Сенатов, что ты читаешь мои комментарии, в них, есть, что позаимствовать, поверь мне... Ладно, господин Сенатов- будь здоров.)))

Честь имею.
Capral
Capral
вчера в 23:31, ред.
Сенатов.

Убедительная просьба- писать слово гражданин, или полностью, или не писать вовсе, потому что, так, как пишешь ты, Юрий, у меня появляются нехорошие ассоциации... Понимаешь?)))
Capral
Capral
вчера в 23:25
Проблемы действительно нет. Вкусовщины? Оригинально))).
Capral
Capral
вчера в 20:13
Сенатов.

немецкий футбол очень зрелищный?))) Именно немецкий футбол- один из самых не зрелищных- прагматичный, прямолинейный, силовой и весьма предсказуемый. А если вспомнить Баварию прошлого сезона, вылетевшую из кубка страны от любителей волонтеров санатория и отставшую в итоге от Байера на 20 очков, то вряд ли можно назвать этот футбол зрелищным. Если да, то зрелищный английский футбол АПЛ, там всё- и борьба, и интрига, и футбол высокого качества!!!

Немецкий футбол- на любителя, тем более, сейчас, в Бундесе нет великих игроков, как когдато, много посредственностей и иностранцев... Немецкий футбол в кризисе, как сборная, так и клубы. Кстате- как и французский.
Grizly88
Grizly88 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:17
АПЛ и не надо покупать, ВК можно бесплатно смотреть чемпионат Англии. А лч и ненужен с новым форматом , бред какой то.
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:55
Вероятно, дороже стоит.
r2q74ykxabv7
r2q74ykxabv7
вчера в 16:48
Свои матчи не показывают, а немчуру нам подсовывают.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:43
Это лучше чем итальянские договорняки!
adekvat
adekvat
вчера в 16:29
АПЛ и ЛЧ слабо было закупить?
DEIVID_123
DEIVID_123 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:26
Показывают же. В чём негодование?
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:23
Мы- похожи, во многом...)))
shlomo
shlomo
вчера в 16:23
Лучше бы на все наши матчи приобрели права....
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:15
Я футбол люблю с детства, футбол, как спорт, а не театральное зрелище. С детства болею за свою команду и никогда не обманываю себя.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:08
Какой текст, какие слова!!!
Вы, с интересом смотрите российский футбол, до тех пор, пока ваш Питер главенствует в ПЛ. Но, если что-то пойдет не так, я уверен, что и интерес, у вас пропадет, к так называемому своему любимому футболу, во всяком случае- уменьшится... Не надо себя обманывать и думать, что все вокруг, ничего не понимают. Я тоже терпеть не могу немецкий футбол, но и не плююсь от него.)))
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:55
Смотреть для удовольствия я предпочитаю спектакль в театре или хороший фильм в кинотеатре. А за футбол я болею, как болельщик, за СВОЙ футбол. А просто посмотреть, без интереса, я насмотрелся когда работал в компании. И на Камп Ноу, и на Эштадиу, и на Марсель........... Красиво играют, не спорю, но безразлично, лично для меня.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:46
И прямолинейный...
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:46
Ну товарищи, будем смотреть.....
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:46
Ну а что, если в своём футболе смотреть нечего, то можно и немецкий посмотреть...
ProKop92
ProKop92
вчера в 15:45
Ну наконец-то!
Не то что ваша никчемная ЛЧ и АПЛ!..
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:43
Без звука самое то посмотреть)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:38
А ведь это государственные деньги?
Зачем нам Кубок Германии, особенно на ранних стадиях?
Лучше бы организовали нормальную трансляцию наших матчей. Да перестали показывать то, что никто не смотрит.
lotsman
lotsman
вчера в 15:37
Ура! Всё собрали. Какая радость! А свой футбол побоку Главное вторую Бундес Лигу показать, а свой футбол необязательно. А потом удивляются - почему же у нас всё так плохо?
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:35
Посмотрим на силовой немецкий футбол
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:30
Это можно посмотреть) Немцы весело играют))
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