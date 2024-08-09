«Матч ТВ» приобрёл права на показ Кубка Германии

«Матч ТВ» объявил о приобретении прав на показ матчей Кубка Германии.
Контракт рассчитан на 4 года. В сообщении канала сказано:
Бундеслига, Вторая Бундеслига, Суперкубок страны. Не хватало только одного турнира.
Теперь собрали полный комплект немецкого футбола. Ура!
немецкий футбол очень зрелищный?))) Именно немецкий футбол- один из самых не зрелищных- прагматичный, прямолинейный, силовой и весьма предсказуемый. А если вспомнить Баварию прошлого сезона, вылетевшую из кубка страны от любителей волонтеров санатория и отставшую в итоге от Байера на 20 очков, то вряд ли можно назвать этот футбол зрелищным. Если да, то зрелищный английский футбол АПЛ, там всё- и борьба, и интрига, и футбол высокого качества!!!
Немецкий футбол- на любителя, тем более, сейчас, в Бундесе нет великих игроков, как когдато, много посредственностей и иностранцев... Немецкий футбол в кризисе, как сборная, так и клубы. Кстате- как и французский.
немецкий футбол очень зрелищный?))) Именно немецкий футбол- один из самых не зрелищных- прагматичный, прямолинейный, силовой и весьма предсказуемый. А если вспомнить Баварию прошлого сезона, вылетевшую из кубка страны от любителей волонтеров санатория и отставшую в итоге от Байера на 20 очков, то вряд ли можно назвать этот футбол зрелищным. Если да, то зрелищный английский футбол АПЛ, там всё- и борьба, и интрига, и футбол высокого качества!!!
Немецкий футбол- на любителя, тем более, сейчас, в Бундесе нет великих игроков, как когдато, много посредственностей и иностранцев... Немецкий футбол в кризисе, как сборная, так и клубы. Кстате- как и французский.