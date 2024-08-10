«Локомотив» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 16:55

«Локомотив» переиграл махачкалинское «Динамо» в 4-м туре РПЛ (2:0).

Илья Самошников открыл счет на 10-й минуте, а на 64-й отличился Евгений Морозов.

После этой игры «Локомотив» идет на 2-м месте (9 очков), «Динамо» расположилось на 13-й позиции (2 пункта).