«Локомотив» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Премьер-Лиги

«Локомотив» переиграл махачкалинское «Динамо» в 4-м туре РПЛ (2:0).
Илья Самошников открыл счет на 10-й минуте, а на 64-й отличился Евгений Морозов.
После этой игры «Локомотив» идет на 2-м месте (9 очков), «Динамо» расположилось на 13-й позиции (2 пункта).
смогли увеличить преимущество, а судья не поставил пенальти в ворота хозяев. Игрок Локо в своей штрафной наступил на ногу игроку Динамо, наступ получился еще и с продавливанием, так что можно было рассмотреть не только на предмет пенальти, но и на предмет карточки. Да, двойное наказание у нас не практикуется, но ни пенальти, ни прямой красной, ни даже желтой не было показано. На мой взгляд фол очевиден, с отягчающим обстоятельством - продавливанием. Хотелось бы узнать мнение судьи и посмотреть разбор эпизода
p.s. Самошников сегодня лучший, весь матч качественно работал и в обороне, и в атаке
смогли увеличить преимущество, а судья не поставил пенальти в ворота хозяев. Игрок Локо в своей штрафной наступил на ногу игроку Динамо, наступ получился еще и с продавливанием, так что можно было рассмотреть не только на предмет пенальти, но и на предмет карточки. Да, двойное наказание у нас не практикуется, но ни пенальти, ни прямой красной, ни даже желтой не было показано. На мой взгляд фол очевиден, с отягчающим обстоятельством - продавливанием. Хотелось бы узнать мнение судьи и посмотреть разбор эпизода
p.s. Самошников сегодня лучший, весь матч качественно работал и в обороне, и в атаке
В 1-м тайме - да. Паровозы смотрелись намного лучше, а, вот, во 2-м...
Махачкала уже который матч демонстрирует, что это - тренерская команда с ручным управлением.
Вторую половину начали так, как будто вышли на финальный кубковый матч, а для Локомотива самое печальное в том, что, увидев, как "встрепенулась" Махачкала, игроки должны были ещё прибавить в движении, во взаимодействии: ну, чтобы показать, у кого и НА СКОЛЬКО общекомандный ценник игроков выше! )
Да и вообще: Локомотив ДОМА ИГРАЛ! Но, похоже, что "прибавлять" оказалось как некому, так и нечем..
Оба года были забиты НЕ в результате общекомандных атакующих действий, а благодаря индивидуальному мастерству и удаче отдельных игроков Локомотива.
Горцы могли, как минимум, ДВА РАЗА наказать паровозов, но, вот, этих удачи и индивидуального мастерства в завершающей стадии им как раз и не хватило.
P.S. По моему мнению, Кукуян ОПЯТЬ накосячил, не назначив на 65-1 минуте 11-метровый в ворота паровозов за наступ Ньямси в своей штрафной на ногу соперника.
Глядишь, концовка была бы ещё интереснее... ))
В 1-м тайме - да. Паровозы смотрелись намного лучше, а, вот, во 2-м...
Махачкала уже который матч демонстрирует, что это - тренерская команда с ручным управлением.
Вторую половину начали так, как будто вышли на финальный кубковый матч, а для Локомотива самое печальное в том, что, увидев, как "встрепенулась" Махачкала, игроки должны были ещё прибавить в движении, во взаимодействии: ну, чтобы показать, у кого и НА СКОЛЬКО общекомандный ценник игроков выше! )
Да и вообще: Локомотив ДОМА ИГРАЛ! Но, похоже, что "прибавлять" оказалось как некому, так и нечем..
Оба года были забиты НЕ в результате общекомандных атакующих действий, а благодаря индивидуальному мастерству и удаче отдельных игроков Локомотива.
Горцы могли, как минимум, ДВА РАЗА наказать паровозов, но, вот, этих удачи и индивидуального мастерства в завершающей стадии им как раз и не хватило.
P.S. По моему мнению, Кукуян ОПЯТЬ накосячил, не назначив на 65-1 минуте 11-метровый в ворота паровозов за наступ Ньямси в своей штрафной на ногу соперника.
Глядишь, концовка была бы ещё интереснее... ))