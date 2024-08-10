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«Локомотив» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Премьер-Лиги

вчера, 16:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Локомотив» переиграл махачкалинское «Динамо» в 4-м туре РПЛ (2:0).

Илья Самошников открыл счет на 10-й минуте, а на 64-й отличился Евгений Морозов.

После этой игры «Локомотив» идет на 2-м месте (9 очков), «Динамо» расположилось на 13-й позиции (2 пункта).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Локомотив»
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:17
Локо с победой
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:42
- Локо с победой. Но так радоваться, выиграв у новичка РПЛ? Ребята, а как вы против Зенита, Спартака, Динамо, ЦСКА, Краснодара играть собираетесь?...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:04
Почему 2 очка , а не 3 ?
Будь здрав однополчанин.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:58
В победе сказалось простое мастерство игроков Локо. Класс принёс результат.
gorets004
gorets004
вчера в 18:46
Динамо не дало бой. проиграли буднично. подходы были ,не хватало удара,никто не брал на себя.
de3fxkr62fk8
de3fxkr62fk8
вчера в 18:45
Ожидаемая от Локо победа
k3fvgkxpsw4z
k3fvgkxpsw4z
вчера в 18:36
Матч не очень зрелищный, но Локомотив взял свои три очка.
tczf65g2yw7b
tczf65g2yw7b
вчера в 18:33
Локомотив с очередной победой!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:16
Махачкала сыграла неплохо,Локо во втором тайме пришлось потрудиться.
drug01
drug01
вчера в 18:06
Главное для Локо два очка и планы на предстоящие игры...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 17:42
Опять судья!Судья-Динамо Махачкала 2:0!Голы Локомотива трудовые.Но судья опять бобровский!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:37
С победой паровозов!! Успел только на концовку, обзор надо бы глянуть)
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:21
Игру Матч ТВ не показывал и я её не смотрел.
Судя по комментариям не обошлось без спорных моментов.
Если так, то Динамо опять не очень повезло с судейством - жаль команду.
Прямо сейчас спорный момент посмотрю.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:19
Гасилин("спец" в студии) верно подметил, что он не знает, когда у нас дают пеналь, когда нет. Про судей всплывает только одна поговорка :каждый дро..чит. как он хочет. Хотя это, скорее всего, про другого парня))) Кукуляка накосячил. 100%.
TheBoLt
TheBoLt ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 17:14
Посмотрел уже разбор в студии после игры, продавливания нет, но пеналь 100%. Если бы такой эпизод был в центре поля, судья бы не думая фиксировал бы фол и ЖК. У нас нет отдельных правил по классификации фолов для штрафной площади и для остального поля. Фол был - пеналя не дал
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:09, ред.
Разбор эпизода говорит в данный момент о том, что так называемое продавливание отсутствует. На повторе видно, что всколзь нога прошла, но нарушение, как таковое, было. Без карточки и особой грубости. Игровой эпизод. Решение судьи... ну это у нас притча во языцех... Не повезло Махачкале в лице Кукуляки, но по итогу Локо забил 2 гола, всё-таки)
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:08
Пусть никого не вводит в заблуждение счёт 2-0.
В 1-м тайме - да. Паровозы смотрелись намного лучше, а, вот, во 2-м...
Махачкала уже который матч демонстрирует, что это - тренерская команда с ручным управлением.
Вторую половину начали так, как будто вышли на финальный кубковый матч, а для Локомотива самое печальное в том, что, увидев, как "встрепенулась" Махачкала, игроки должны были ещё прибавить в движении, во взаимодействии: ну, чтобы показать, у кого и НА СКОЛЬКО общекомандный ценник игроков выше! )
Да и вообще: Локомотив ДОМА ИГРАЛ! Но, похоже, что "прибавлять" оказалось как некому, так и нечем..
Оба года были забиты НЕ в результате общекомандных атакующих действий, а благодаря индивидуальному мастерству и удаче отдельных игроков Локомотива.
Горцы могли, как минимум, ДВА РАЗА наказать паровозов, но, вот, этих удачи и индивидуального мастерства в завершающей стадии им как раз и не хватило.

P.S. По моему мнению, Кукуян ОПЯТЬ накосячил, не назначив на 65-1 минуте 11-метровый в ворота паровозов за наступ Ньямси в своей штрафной на ногу соперника.
Глядишь, концовка была бы ещё интереснее... ))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:07
Динамо Молодцы!!! Достойно смотрелись,не стали мальчиками для бития,как футболисты Ахмата.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:01, ред.
Сегодняшний матч точно повторяет вчерашний между Ростовом и Рубином. Гости не вышли играть на первый тайм, игра в первом тайме была в одну калитку. Второй тайм был аналогичен вчерашнему второму тайму, с той лишь разницей, что хозяева
смогли увеличить преимущество, а судья не поставил пенальти в ворота хозяев. Игрок Локо в своей штрафной наступил на ногу игроку Динамо, наступ получился еще и с продавливанием, так что можно было рассмотреть не только на предмет пенальти, но и на предмет карточки. Да, двойное наказание у нас не практикуется, но ни пенальти, ни прямой красной, ни даже желтой не было показано. На мой взгляд фол очевиден, с отягчающим обстоятельством - продавливанием. Хотелось бы узнать мнение судьи и посмотреть разбор эпизода

p.s. Самошников сегодня лучший, весь матч качественно работал и в обороне, и в атаке
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