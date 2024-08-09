Испания — победитель Олимпиады-2024

Испания обыграла Францию в финале Олимпиады-2024 со счётом 5:3.
Голами за французов отметились: Энцо Мийо (11'), Манье Аклиуше (79') и Жан-Филипп Матета (90+3').
За испанцев отличились: Фермин Лопес (18', 25'), Алекс Баэна (28') и Серхио Камельо (100', 120+1').
В этом году Испания уже выиграла Евро-2024 и юношеский чемпионат Европы.
Объективно, спор должны были решить послематчевые пенальти. Французы лучше смотрелись и острее во 2-м тайме и в доп., время, испанцы в 1-м тайме... Франция, несколько предсказуемая команда, где больше, определяющим выглядит индивидуальное мастерство, нежели коллективный футбол, хотя, в игре с Аргентиной было наоборот. Испания- импульсивная команда, несколько стихийная, эмоциональная как все испанцы, темпераментная, но выдержанная.
Французский молодой вратарь не выдержал экзамен, ошибся трижды, а в случае с третьим голом и выбежал рано, и ворота потерял... Вобщем, и по игре, и по счету- матч получился зрелищным. Но повторюсь, во взрослом футболе- больше организации в игре, мысли и дисциплины. Вобщем, у Испании получилось в течении нескольких недель выигать два полноценных турнира, с чем я её и поздравляю!!!
Объективно, спор должны были решить послематчевые пенальти. Французы лучше смотрелись и острее во 2-м тайме и в доп., время, испанцы в 1-м тайме... Франция, несколько предсказуемая команда, где больше, определяющим выглядит индивидуальное мастерство, нежели коллективный футбол, хотя, в игре с Аргентиной было наоборот. Испания- импульсивная команда, несколько стихийная, эмоциональная как все испанцы, темпераментная, но выдержанная.
Французский молодой вратарь не выдержал экзамен, ошибся трижды, а в случае с третьим голом и выбежал рано, и ворота потерял... Вобщем, и по игре, и по счету- матч получился зрелищным. Но повторюсь, во взрослом футболе- больше организации в игре, мысли и дисциплины. Вобщем, у Испании получилось в течении нескольких недель выигать два полноценных турнира, с чем я её и поздравляю!!!