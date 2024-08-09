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Испания — победитель Олимпиады-2024

вчера, 21:52
Франция (до 23)Логотип футбольный клуб Франция (до 23)3 : 5Логотип футбольный клуб Испания (до 23)Испания (до 23)Закончился в доп. время

Испания обыграла Францию в финале Олимпиады-2024 со счётом 5:3.

Голами за французов отметились: Энцо Мийо (11'), Манье Аклиуше (79') и Жан-Филипп Матета (90+3').

За испанцев отличились: Фермин Лопес (18', 25'), Алекс Баэна (28') и Серхио Камельо (100', 120+1').

В этом году Испания уже выиграла Евро-2024 и юношеский чемпионат Европы.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 10:59
Бразилия давно уже нигде не фаворит, да и нет уже бразильского стиля.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:06
Барселона по сути единственная команда была, которая доминировала в европейском футболе со своими воспитанниками. И в сборной разных возрастов до сих пор делают разницу и вносят ощутимый вклад в победы.
По праву величайшая команда в истории!
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 08:03
Женскую ЛЧ выиграла Барселона.
Испанцы в футболе очень сильны.
альсато
альсато
сегодня в 07:39
Сульфат Натрия!...И здесь ИШПАШКИ!)))))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:33
Испания не перестает радовать нас победами. Молодцы! Крутой получился финал.
амурец
амурец
сегодня в 01:13
И тут Испания
Roger Young
Roger Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:30
У меня были дела, поэтому доп.время не посмотрел, а вот основное - увидел.

Если бы победили в 90 минут, я был бы рад)
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:22
Испания почти все трофеи забрали, ЛЧ в том числе. Англия в этом году послабей
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 23:20
Здравствуйте!!!
Мне так не показалось, но в любом случае, Испания все-равно победила, а мы- посмотрели еще и доп. время. Разве плохо?)))
Roger Young
Roger Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Здравствуйте. Сегодня не согласен с вами. Таких падений в каждом матче десятки, особенно на последних минутах. Любая команда начинает выпрашивать пенальти и здесь было также
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 22:58
Пенальти как раз был- и захват, и зацеп, и мяч летел к французу. Другое дело, после матча Германия-Испания, принято, пенальти в ворота Испании не назначать. Но в данном случае, судья оказался честнее, того, английского подонка, в игре немцев с испанцами и пенальти сегодня назначил.
Пепс
Пепс
вчера в 22:49
Испания 🇪🇸!!!!! 🏆🏆🏆🏆
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:41
Молодцы, поздравляю с победой!

Смотрел матч и пенальти не было впомине. Францию, как хозяйку, тащили к золотым медалям, но не вышло!
ABir
ABir
вчера в 22:37
Испания взяла все трофеи в мировом футболе, а раньше еще всех загасил Реал и женщины выиграли ЧМ и вообще не проигрывают. Супер Испания, даже бразильцы отдыхают.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:19
Как лягушатники ни тужились, но испанцы дело своё сделали!
Полная доминация потомков конкистадоров.
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:18
Барселона доминирует в футболе всегда
drug01
drug01
вчера в 22:16
У Испании футбольный год очень успешный. С Олимпийским трофеем!!!
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 22:15
Великолепный матч. Опять как на ЧЕ Испания победила Францию.
Франция уже третий раз вторая (ЧМ, ЧЕ и Олимпиада).
u8atxqb5pz3g
u8atxqb5pz3g
вчера в 22:13
Абсолютно все равно кто выиграл эту Олимпиаду.
TheBoLt
TheBoLt ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:11
Сначала хотел сказать, что он сыграл рукой, но там не только рукой сыграно))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:09
женская сборная тоже выиграла ЧМ 2023))
проиграл Рубиалес.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:07
по факту ведь снова Каталония решает.
снова дает результат.
и сколько же Испания выиграла благодаря барселонской школы?
пока в сб.Испании не появились такие гении как Бускетс, Хави и Иньесты
национальная команда считалась сильнейшей в Европе, но бестрофейной.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:06
Казалось, многие болели за коренных французов, за тонкой души творцов футбола. Особенно, после церемоний открытия, прям, любимчиками зрителей стали, нет?
Capral
Capral
вчера в 22:05, ред.
Весь матч не покидало чувство, что играют взросляк Франции и молодежка Испании. И по игре, и даже внешне было похоже. Чем хороши молодежные турниры, что в них, как правило- забивается много мячей, что конечно не может не радовать беспристрастных болельщиков. Вот и сегодняшняя игра не стала исключением.

Объективно, спор должны были решить послематчевые пенальти. Французы лучше смотрелись и острее во 2-м тайме и в доп., время, испанцы в 1-м тайме... Франция, несколько предсказуемая команда, где больше, определяющим выглядит индивидуальное мастерство, нежели коллективный футбол, хотя, в игре с Аргентиной было наоборот. Испания- импульсивная команда, несколько стихийная, эмоциональная как все испанцы, темпераментная, но выдержанная.

Французский молодой вратарь не выдержал экзамен, ошибся трижды, а в случае с третьим голом и выбежал рано, и ворота потерял... Вобщем, и по игре, и по счету- матч получился зрелищным. Но повторюсь, во взрослом футболе- больше организации в игре, мысли и дисциплины. Вобщем, у Испании получилось в течении нескольких недель выигать два полноценных турнира, с чем я её и поздравляю!!!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:05, ред.
Испания молодцы! Требл! Основная сборная, молодежка и олимпиаду выиграла
3ton
3ton
вчера в 22:02, ред.
Ла Лига возрождает свое величие
Испания по игре взяла ОИ и Евро
Порадовал Фермин .
Флик будет ломать голову , кому играть в полузащите )


Где-то плачут расспиаренные английские футболисты
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:02
Браво Испания!!! Полная доминация в мужском футболе в этом году! Финал имени Арнау! Сколько сейвов совершил вратарь а в конце еще и голевую отдал на пятый мяч!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:01
Испанцы молодцы, с победой!
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 22:00
Испанцы играли в более комбинационный, вертикальный и умный футбол.. Заслуженная победа над "ангольцами".. Пас вратаря на последний гол отличный.. Поздравляем!.. 👏
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:00
лучший игрок финала и олимпийского турнира - Фермин Лопес из Барселоны!
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