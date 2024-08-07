Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Аль-Иттихад» обыграл «Интер» в товарищеском матче

Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:33
По товарнякам не стоит судить, скоро все будет видно.
4jeehdn4nuvv
4jeehdn4nuvv
сегодня в 07:13
Похоже Интер пока не готов к началу сезона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:55
Поражения ещё будут у Интера. Но пусть они в товарищеских матчах))) в чемпионате и лиге чемпионов.. интеристы как голодные тигры..выйдут на охоту... Придется всех побеждать...или сам попадешься под лапу более сильного)))) за миланский Интер!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 05:31
Что то сломалось в Интере... нужно срочно исправлять ситуацию
j76a5gr2pkq8
j76a5gr2pkq8
сегодня в 05:31
Товарищеский магия можно и проиграть
112910415
112910415
сегодня в 04:34
Интер скорее мёртв ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:25
Как бы то ни было, но арабский клуб обыграл итальянский. Пока это произошло в неофициальном матче. Рано или поздно такое случится и в официальной игре. Скорее это будет рано.
баск
баск ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 01:04
Смотрел))
И полтора часа клял себя за болванское решение потратить на это время..

Так уж вышло, что в прошлом сезоне я Интера почти не видел, бывает такое.
Поглядывал иногда Аталанту, Болонью, Наполи, а до Интера так и не добрался.
Сейчас же смотрел и думал- как эти люди выиграли сериАл??

Казалось, сейчас-сейчас, кааак заиграют))
Но нет, оба тайма были как хромые курицы, а им ведь уже через 10 дней начинать сезон..

Может, им саудиты приплатили за такую игру?)
Как раз, чтобы запустить разговоры о мощи саудовской лиги?))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:00
Аль Иттихад показал силу саудовского футбола 💪 Молодцы!!👏 При чем Интер играл основным составом но и это им не помагло.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:31
Аль-Иттихад - уверенно прервал свою 5 матчевую проигрышную серию.)))
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 00:07
Ох, уже жду в интернетах посты о том, что арабская лига сильнее итальянской)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:49
Интер не смог одолеть Аль - Иттихад !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 