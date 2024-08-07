«Аль-Иттихад» обыграл «Интер» в товарищеском матче

«Интер» уступил клубу «Аль-Иттихад» в контрольном поединке (0:2).
Мусса Диаби забил на 25-й и 47-й минуте.
|Интер0 : 2Аль-Иттихад
|Матч завершен
«Интер» уступил клубу «Аль-Иттихад» в контрольном поединке (0:2).
Мусса Диаби забил на 25-й и 47-й минуте.
И полтора часа клял себя за болванское решение потратить на это время..
Так уж вышло, что в прошлом сезоне я Интера почти не видел, бывает такое.
Поглядывал иногда Аталанту, Болонью, Наполи, а до Интера так и не добрался.
Сейчас же смотрел и думал- как эти люди выиграли сериАл??
Казалось, сейчас-сейчас, кааак заиграют))
Но нет, оба тайма были как хромые курицы, а им ведь уже через 10 дней начинать сезон..
Может, им саудиты приплатили за такую игру?)
Как раз, чтобы запустить разговоры о мощи саудовской лиги?))
И полтора часа клял себя за болванское решение потратить на это время..
Так уж вышло, что в прошлом сезоне я Интера почти не видел, бывает такое.
Поглядывал иногда Аталанту, Болонью, Наполи, а до Интера так и не добрался.
Сейчас же смотрел и думал- как эти люди выиграли сериАл??
Казалось, сейчас-сейчас, кааак заиграют))
Но нет, оба тайма были как хромые курицы, а им ведь уже через 10 дней начинать сезон..
Может, им саудиты приплатили за такую игру?)
Как раз, чтобы запустить разговоры о мощи саудовской лиги?))