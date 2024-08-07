«Будё-Глимт» выиграл у «Ягеллонии», Хайкин сыграл, не пропустив

«Ягеллония» проиграла команде «Будё-Глимт» в 1-м матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов (1:0).
Автогол забил Адриан Дьегес на 58-й минуте. Голкипер норвежской команды Никита Хайкин отыграл весь поединок.
Ответная встреча состоится 13 августа.
|Ягеллония0 : 1Будё-Глимт
|Матч завершен
«Ягеллония» проиграла команде «Будё-Глимт» в 1-м матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов (1:0).
Автогол забил Адриан Дьегес на 58-й минуте. Голкипер норвежской команды Никита Хайкин отыграл весь поединок.
Ответная встреча состоится 13 августа.