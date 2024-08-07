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«Будё-Глимт» выиграл у «Ягеллонии», Хайкин сыграл, не пропустив

вчера, 23:39
ЯгеллонияЛоготип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)0 : 1Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтМатч завершен

«Ягеллония» проиграла команде «Будё-Глимт» в 1-м матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов (1:0).

Автогол забил Адриан Дьегес на 58-й минуте. Голкипер норвежской команды Никита Хайкин отыграл весь поединок.

Ответная встреча состоится 13 августа.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:37
Главное,что выиграли матч,а Хайкин молодец !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:17
Прикольно.
d3vk282ftjx6
d3vk282ftjx6
сегодня в 07:12
Будё-Глимт может навести шороху в кубке. Скрытый фаворит.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:34
Вот так судьбу матча решил автогол.... а голы то где?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:32
Доволен результатом. Плохо только, что маловато забили...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:30
Хороший результат для выездного матча.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:26
Игру не смотрел, а результат предсказуем
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:35
Молодец Хайникен... Так держать.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Я думал хозяева тоже забьют)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:43
Если судить по игре должны были забивать значительно больше одного.
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