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«Пари НН» обыграл «Химки»

вчера, 20:27
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Химки» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 17-й минуте забил нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович.

«Пари НН» занимает 6-е место (6 очков), «Химки» идут на 7-м месте (4 очка).

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:59
Химки поздравляю с дублем в этом году меньше бы такие громкие заявления делали....
я из Химок
я из Химок
сегодня в 03:17, ред.
Нижний Новгород с победой! Как не печально это произносить! Был шанс-получилось! Молодцы! У Химок шансов было больше, но... . Счëт на табло! Не хватает до завершения! Надеюсь всë у нас стабилизируется! Очень надеюсь!
Denis Miganov
Denis Miganov
вчера в 22:45
НН надо было брать очки любой ценой , химки играли перспективнее
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:21
Рыжий в команде - это уже пол успеха!
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:06
С Победой фк НН!!!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:35
Не люблю загадывать и предсказывать. Поглядим...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:34
Но всё равно мне кажется что Личка завтра вечером будет грустный...)))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:32
Ну, значит я неправильно понял. Прощеница просим.)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
Нормальный ход...
Я изо всех сил предостерегаю автора первого коммента на ветке от преждевременной эйфории...ещё и виноват оказался...)))

Сам ...врать не буду ....эйфорию не пробовал....
Уверенность в надменность не превращал....
Ни разу...
derrik2000
derrik2000 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:04
Когда брали, думали, что усилит позицию, но, как я понял, возможно, что ПОКА, серьёзные, т. е. ставящие перед собой высокие цели, команды ему не по плечу.
А, возможно, что в раздевалке атмосфера для него была не самая благоприятная.
Как бы то ни было, сегодня я снова увидел того, НАСТОЯЩЕГО РЫЖЕГО на поле!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:00
Нижний молодцы, берут очки у прямых конкурентов. Не хотят повторения истории прошлого сезона...
TheBoLt
TheBoLt ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:00
Он и при Ивиче себя не проявлял никак. Там конкуренция была в 3 человека на позицию правого защитника, я не знаю, зачем его взяли у Оренбурга вообще
derrik2000
derrik2000 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:58
Мне тоже Эктов в Оренбурге оч-ч-ч-чень нравился, но, перейдя в Краснодар, как-то "потерялся" и не смог показать своих лучших качеств.
Возможно, что Краснодар просто не его команда, а, возможно - я к этому склоняюсь - тренерский "талант" Мусаева не способен был раскрыть игроцкие качества рыжего.
particular
particular
вчера в 20:58
Эххх... Вместо того, что бы ворваться в тройку лидеров, Химки в гостях уныло слили накопленный потенциал :))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:53
Я в этом матче болел за быка - Эктова. Не успел уйти в аренду, как стал показывать хорошую игру. Отдал голевой пас, был непроходим на фланге, даже комментатор пошутил на эту тему, что Эктова сегодня обойти невозможно. Хороший матч для него, я бы назвал его даже лучшим сегодня на поле.

Хоть Химки сегодня больше атаковали и создали больше моментов, очевидно, что им не хватает хорошего форварда, который смог бы завершить атаку ударом, а не Заболотный, который напоминает мне Кержакова своей точностью))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:49
Смотрю, Вы тоже под эйфорией, а напрасно. Откуда, у Вас такая уверенность- переходящая в надменность? Я был бы осторожнее со словами.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:43
Совершенно НЕлогичный результат.
У Химок состав на голову сильнее, и именно они (по обстоятельствам, конечно) вели ход игры.
Но Пари НН, что называется, лёг костьми)) за результат и своё всё таки "дострадал".
Хотя был удар в перекладину, а в самой концовке Глушаков мог стать "героем Химок".
Но не срослось.
Химки в основном хорошо доставляли мяч ДО штрафной соперника, но дальше у них как-то фантазия заканчивалась.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:42
Несвоевременно....
Защитника Зенита Нино завтра будете поздравлять...не спешите...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:39
Бобровский был ???
8r4fn7htj5ru
8r4fn7htj5ru
вчера в 20:33
Скучноватый матч двух команд уровня первой лиги. Победили хозяева, хотя могли также победить и гости.
8nv56swnz4he
8nv56swnz4he
вчера в 20:30
Пари НН с победой, Химки хочут в пердив.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:28
НиНо с победой!!!
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