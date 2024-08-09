«Пари НН» обыграл «Химки» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 17-й минуте забил нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович.
«Пари НН» занимает 6-е место (6 очков), «Химки» идут на 7-м месте (4 очка).
«Пари НН» обыграл «Химки» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 17-й минуте забил нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович.
«Пари НН» занимает 6-е место (6 очков), «Химки» идут на 7-м месте (4 очка).
У Химок состав на голову сильнее, и именно они (по обстоятельствам, конечно) вели ход игры.
Но Пари НН, что называется, лёг костьми)) за результат и своё всё таки "дострадал".
Хотя был удар в перекладину, а в самой концовке Глушаков мог стать "героем Химок".
Но не срослось.
Химки в основном хорошо доставляли мяч ДО штрафной соперника, но дальше у них как-то фантазия заканчивалась.
У Химок состав на голову сильнее, и именно они (по обстоятельствам, конечно) вели ход игры.
Но Пари НН, что называется, лёг костьми)) за результат и своё всё таки "дострадал".
Хотя был удар в перекладину, а в самой концовке Глушаков мог стать "героем Химок".
Но не срослось.
Химки в основном хорошо доставляли мяч ДО штрафной соперника, но дальше у них как-то фантазия заканчивалась.
Хоть Химки сегодня больше атаковали и создали больше моментов, очевидно, что им не хватает хорошего форварда, который смог бы завершить атаку ударом, а не Заболотный, который напоминает мне Кержакова своей точностью))
Хоть Химки сегодня больше атаковали и создали больше моментов, очевидно, что им не хватает хорошего форварда, который смог бы завершить атаку ударом, а не Заболотный, который напоминает мне Кержакова своей точностью))
Возможно, что Краснодар просто не его команда, а, возможно - я к этому склоняюсь - тренерский "талант" Мусаева не способен был раскрыть игроцкие качества рыжего.
Возможно, что Краснодар просто не его команда, а, возможно - я к этому склоняюсь - тренерский "талант" Мусаева не способен был раскрыть игроцкие качества рыжего.