«Монако» подписал победителя юношеского чемпионата Европы

Центральный защитник Кристиан Мависса перешёл из «Тулузы» в «Монако».
Игрок подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2029 года.
В 2022 году футболист выиграл Евро среди юношей до 17 лет в составе сборной Франции, а также чемпионат Франции U17.
Центральный защитник Кристиан Мависса перешёл из «Тулузы» в «Монако».
Игрок подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2029 года.
В 2022 году футболист выиграл Евро среди юношей до 17 лет в составе сборной Франции, а также чемпионат Франции U17.
Именно он явил миру Мбаппе.
Пора бы уже составить конкуренцию ПСЖ.
Именно он явил миру Мбаппе.
Пора бы уже составить конкуренцию ПСЖ.