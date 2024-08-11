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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2024/2025

«Монако» подписал победителя юношеского чемпионата Европы

вчера, 17:38

Центральный защитник Кристиан Мависса перешёл из «Тулузы» в «Монако».

Игрок подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2029 года.

В 2022 году футболист выиграл Евро среди юношей до 17 лет в составе сборной Франции, а также чемпионат Франции U17.

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Все комментарии
dmxxabbus87e
dmxxabbus87e
вчера в 19:11
Капец, у основной команды Монако всего 3 белых игрока, два кипера и Головин, скоро он останется единственным белым в команде).
yxphw5qjszeb
yxphw5qjszeb
вчера в 18:18
Мависса — талантливый центральный защитник, который уже успел проявить себя на международном уровне. Его переход в «Монако» свидетельствует о высоком потенциале и стремлении к развитию своей карьеры.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:54
Монако богатый клуб.
Именно он явил миру Мбаппе.
Пора бы уже составить конкуренцию ПСЖ.
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