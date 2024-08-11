«Монако» подписал победителя юношеского чемпионата Европы

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вчера, 17:38

Центральный защитник перешёл из «Тулузы» в «Монако».

Игрок подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2029 года.

В 2022 году футболист выиграл Евро среди юношей до 17 лет в составе сборной Франции, а также чемпионат Франции U17.