«Челси» продолжает раздувать заявку. Шесть вратарей и форвардов – но закупка продолжается

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сегодня, 16:44

Мареска считает, что всё под контролем.

«Аристократы», конечно, не самый активный игрок в Англии в летнее трансферное окно – но по логике действий они удивляют сильнее, чем кто-либо на рынке. Теперь раздулась не только заявка, но и подбор игроков на некоторых позициях.

Раздули вратарскую бригаду, хотели Лунина

Прошлый сезон провели с тандемом одинаково мощных голкиперов: Робертом Санчесом и Джордже Петровичем. Кепа Аррисабалага в этот момент наблюдал за красотами Мадрида, играя в «Реале» на правах аренды. И так было понятно, что в предстоящее межсезонье «Челси» столкнётся с необходимостью выбора основного стража ворот. А кого-то из остальных придётся продать – сильный голкипер не готов сидеть на скамейке.

Вместо этого стали появляться слухи, что «синие» даже собираются подписать другого голкипера «Реала» Андрея Лунина. Украинец в отсутствие Куртуа застолбил место в старте и тащил в ЛЧ . Но на финал вышел Тибо, его статус остался непоколебим – а Андрею оставаться вторым номером уже не было резона. От идеи лондонцы в итоге отказались – зато переключились на 22-летнего голкипера «Вильярреала». Филип Йоргенсен обошёлся «синим» в 24,5 миллиона евро. Теперь в заявке одновременно четыре вратаря с претензией на место в старте, а в общей сложности их вообще шесть. Понятно, что к закрытию трансферного окна их пристроят – но сам факт поражает.

Всё ещё не продали Лукаку – привели Гиу и хотят купить ещё

Такие же непонятки на острие атаки. Проблема форварда для «Челси» – давно не новость, они никак не могут найти забивного нападающего на долгие годы. Сейчас в заявке «аристократов» шесть профильных центрфорвардов, есть Нкунку, который способен выйти в центре нападения. Но по факту Николас Джексон, несмотря на ужасную реализацию, весь предыдущий сезон был безальтернативным первым выбором для Почеттино.

Ромелу Лукаку не хочет играть в составе лондонцев и вообще в АПЛ , намерен воссоединиться с Антонио Конте в «Наполи». Но «Челси» настаивает на сделке с «Астон Виллой», оформить её до сих пор не могут – и будущее бельгийца всё ещё неясно.

Фофана, Бройя, Вашингтон – тем более не те, кто бы мог закрыть потребность «аристократов» в форварде. Сейчас появился Марк Гиу – это перспективный воспитанник «Барселоны», которого начали привлекать к играм основной команды «блауграны» в предыдущем сезоне. С другой стороны, испанцу только 18 лет, он ещё не играл на взрослом уровне на регулярной основе. Поэтому и без того потратившиеся лондонцы вынуждены продолжать поиски.

Выживают Стерлинга и Галлахера

Новое руководство продолжает делать всё, чтобы отпугивать фанатов. Понятно, что у клуба есть какая-то стратегия, от неё не отклоняются. Понятно, что на топ-трансферы не жалеют денег. Но селекционная политика по принципу «бери всё, что блестит» совсем необязательна, плюс это разбивает химию, взаимопонимание в игровых сочетаниях. И создаёт проблемы с финансовым фэйр-плей – а решают их за счёт продажи воспитанников.

Что болельщикам дороже – доморощенный футболист, который стал лидером стартового состава или за дорого приобретённый легионер? Есть вполне конкретный пример – Конор Галлахер. Полузащитник вырос в лидера «Челси», помогал набирать очки даже в атмосфере хаоса. На пару с Коулом Палмером он был двигателем атак команды. Но на продаже Конора можно хорошо заработать и покрыть часть затрат на усиление – поэтому ему стали искать покупателя. По последним данным, наиболее близок к сделке «Атлетико». Стороны сошлись на компенсации в размере 42 миллионов евро, а вчера появилась информация, что футболист уже подписал контракт с «матрасниками» – «Челси» осталось завершить процедуру трансфера.

Рахима Стерлинга тоже, по сути, вытесняют из команды. Фланги атаки у лондонцев укомплектованы – бегунки Мудрик и Мадуэке, Рахим тоже способен выйти в старте и решить исход эпизода, логично было бы подписать ещё одного игрока на скамейку. Но предпочли Педру Нету из «Вулверхэптона». Вингер по ходу предыдущего сезона дважды выбывал из-за травмы подколенного сухожилия (пропустил по два месяца), но даже так «синие» согласились заплатить 60+3 млн фунтов – после таких затрат Мареске просто придётся какое-то время выпускать Педру в старте. Стерлинг на фоне трансфера задумался о поиске новой команды – и теперь может отправиться в «Ювентус».

Мареска не видит проблемы – но из-за этого «синие» живут в хаосе

Энцо Мареска только погружается в атмосферу работы наставником «Челси» – пока он полон оптимизма и считает, что даже с таким составом получается работать неплохо:

Мы стараемся делать все возможное. Здесь [в предсезонном туре] у нас было около 30 игроков, но я думаю, что мы неплохо работаем с точки зрения управления ситуацией. Мы постараемся сделать то же самое, когда вернемся в Англию.

Но итальянскому менеджеру стоит хотя бы учесть опыт предшественников. Грэм Поттер вообще оказался не готов к наплыву новичков – в этом хаосе он был первопроходцем и с трудом нащупывал основную схему, оптимальные игровые сочетания. Следить за тренировочным процессом вообще удавалось с трудом.

Маурисио Почеттино выжал из этого намного больше – при нём команда оформилась и нашла себя в «4-2-3-1», даже в атмосфере хаоса «синие» добывали результат. При этом о системности говорить тоже было рано. И несмотря на прогресс по сравнению с сезоном-22/23, аргентинца уволили. В проблемах, с которыми столкнётся Мареска, не будет ничего нового – и это скорее значит, что «Челси» до сих пор топчется на одном месте.