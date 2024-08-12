Черевченко ушёл с поста главного тренера «Факела»

покинул пост главного тренера «Факела». Рулевой дал комментарий по теме:

После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку!