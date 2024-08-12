Черевченко ушёл с поста главного тренера «Факела»

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Факела». Рулевой дал комментарий по теме:
После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку!
Коллектив из Воронежа на данный момент замыкает таблицу РПЛ.
Но Юран, надеюсь, беря поначалу "с каждой коровы на два литра молока больше, чем она может дать" (с) и уже имея опыт НЕполучения усиления тренируемых им команд в трансферные окна, в эту авантюру влезать не будет.
Разве только - "очень хочется кушать"? ))
Хотя в предыдущих матчах воронежцы оставляли весьма приятное впечатление.
Старание игроков, по крайней мере, было заметно.
Но Юран, надеюсь, беря поначалу "с каждой коровы на два литра молока больше, чем она может дать" (с) и уже имея опыт НЕполучения усиления тренируемых им команд в трансферные окна, в эту авантюру влезать не будет.
Разве только - "очень хочется кушать"? ))
Хотя в предыдущих матчах воронежцы оставляли весьма приятное впечатление.
Старание игроков, по крайней мере, было заметно.
А мы бы посмотрели кого первого погонят.....)
А мы бы посмотрели кого первого погонят.....)