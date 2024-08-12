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Черевченко ушёл с поста главного тренера «Факела»

вчера, 17:37

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Факела». Рулевой дал комментарий по теме:

После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку!

Коллектив из Воронежа на данный момент замыкает таблицу РПЛ.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:12
Да, Красножан его вовремя выкинул. Кстати, вот кто был мастером создать команду из 💩 и палок
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 22:07
Три последние отставки ГТ Факела происходят после игры с Крыльями.То ли тенденция , то ли мистика. хз
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:52
Пятибратов был помощником Василенко. У него с Чайкой контракт, там просто не получится. У Чайки крутой владелец.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:45
Можно ещё Пятибратова попробовать забрать из Чайки.
K_TS16
K_TS16
вчера в 20:46
Мостового надо
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:41
Видимо дела житейские мешают продолжить работу
lotsman
lotsman
вчера в 20:36
Сгорел как факел, на работе.)
Vilen Naidenkine
Vilen Naidenkine
вчера в 20:32
Зачем уволили Ташуева в том сезоне вообще не понятно, а да там личные дела были и он сам "ушел"
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 20:03
Да,конечно,сейчас будет новый тренер и Факел будет бить лидеров)))будет тренер,который даст откат губеру,имхо)
112910415
112910415
вчера в 19:58
пожалуй, правильное решение
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:31
А почему бы не поменять местами Черевченко и Семака?
А мы бы посмотрели кого первого погонят.....)
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:04
Уже третья отставка после матчей с Крыльями, прям камень преткновения
Guzhel
Guzhel
вчера в 18:55
Дело в том, что и замену найти очень трудно, потому что придет такой же.
drug01
drug01
вчера в 18:50
Вот пошли первые отставки, время ещё много надо исправлять ситуацию
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:47
Изначально было ясно. что Черевченко уже давно не тренер. Он два года сидел никому не нужный. потом подался в Таджикистан и оттуда в Воронеж. Надо идти на поклоне либо к Всиленко, либо к Ташуеву. Пока оба свободны. А иначе ФНЛ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:40
Не долго музыка играли...а так сочуствую ему. Ну если там Аппаев играет , который в нальчике начинал в 2007.г., который один из лучших в команде , то о чем можно говорить
Сп62
Сп62
вчера в 18:24
По смене тренеров в Факеле даже Спартак рядом не стоял.
4uk7etnvvben
4uk7etnvvben
вчера в 18:21
Это давно уже должно было случиться.
Uberboss
Uberboss
вчера в 18:01
Зачем вообще Черевченко работает тренером, ну если не дано, то зачем мучать себя и людей.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:00
Ну теперь только если "впишется" Юран и сделает встряску команде.
Но Юран, надеюсь, беря поначалу "с каждой коровы на два литра молока больше, чем она может дать" (с) и уже имея опыт НЕполучения усиления тренируемых им команд в трансферные окна, в эту авантюру влезать не будет.
Разве только - "очень хочется кушать"? ))
Хотя в предыдущих матчах воронежцы оставляли весьма приятное впечатление.
Старание игроков, по крайней мере, было заметно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:00
Это верное решение
ns6judeb62ta
ns6judeb62ta
вчера в 17:58
Не долго он там мучился, и сбежал при первом скачке
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:54
Думаю это хорошая новость для болельщиков команды
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