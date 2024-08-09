Сборная Англии объявила имя временного главного тренера

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вчера, 17:09

Пресс-служба сборной Англии сообщает, что наставник молодёжной сборной Англии будет временным главным тренером основной национальной команды.

Специалист будет руководить сборной Англии в первых матчах Лиги наций 2024/25, где англичане встретятся с Ирландией и Финляндией.

Напомним, что Ли Карсли возглавляет молодёжную сборную Англии с лета 2021-го.