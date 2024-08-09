Сборная Англии объявила имя временного главного тренера

Пресс-служба сборной Англии сообщает, что наставник молодёжной сборной Англии Ли Карсли будет временным главным тренером основной национальной команды.
Специалист будет руководить сборной Англии в первых матчах Лиги наций 2024/25, где англичане встретятся с Ирландией и Финляндией.
Напомним, что Ли Карсли возглавляет молодёжную сборную Англии с лета 2021-го.
Что касается его назначение на роль и.о главного тренера сборной Англии, то наверное ФФА сделала неплохой выбор, и взяли пример со сборной Испании, там Де Ла Фуэнте тоже трудился с молодежью, а потом добился успеха и с основной сборной. Ли тоже хорошо знаком с английскими молодыми игроками, возможно перестроит команду и проверит ее в этих матчах Лиги Наций
Что касается его назначение на роль и.о главного тренера сборной Англии, то наверное ФФА сделала неплохой выбор, и взяли пример со сборной Испании, там Де Ла Фуэнте тоже трудился с молодежью, а потом добился успеха и с основной сборной. Ли тоже хорошо знаком с английскими молодыми игроками, возможно перестроит команду и проверит ее в этих матчах Лиги Наций