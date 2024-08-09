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Сборная Англии объявила имя временного главного тренера

вчера, 17:09

Пресс-служба сборной Англии сообщает, что наставник молодёжной сборной Англии Ли Карсли будет временным главным тренером основной национальной команды.

Специалист будет руководить сборной Англии в первых матчах Лиги наций 2024/25, где англичане встретятся с Ирландией и Финляндией.

Напомним, что Ли Карсли возглавляет молодёжную сборную Англии с лета 2021-го.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:20
Застал его еще в роли футболиста, такой боевитый ирландец в составе Эвертона играл вместе с нашим Артетой.
Что касается его назначение на роль и.о главного тренера сборной Англии, то наверное ФФА сделала неплохой выбор, и взяли пример со сборной Испании, там Де Ла Фуэнте тоже трудился с молодежью, а потом добился успеха и с основной сборной. Ли тоже хорошо знаком с английскими молодыми игроками, возможно перестроит команду и проверит ее в этих матчах Лиги Наций
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:28
Ну вот и посмотрим как сборная под руководством ирландца сыграет против Ирландии...)
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 19:54
Сейчас индус будут бастовать,за то что индуса не поставили тренером,а ЛГБТ устроит им харакири
adekvat
adekvat
вчера в 18:55
Когда уже индус станет тренером сборной Англии?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:40
Соперники уж точно по зубам, могли бы и без тренера справиться)))
drug01
drug01
вчера в 17:28
Растёт! Из молодёжки в главную! Это большая ответственность!!!
allemz
allemz
вчера в 17:23
На актера из гачимучи похож
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:18
Странно, неужели не могли постоянного найти?
ФФА явно не бедствует, могли бы просто конкурс объявить на должность главного тренера.
zgf484g7hh73
zgf484g7hh73
вчера в 17:10
Назначение Ли Карсли временным главным тренером сборной Англии выглядит логичным шагом в свете продолжающегося процесса поиска нового постоянного главного тренера. Карсли имеет опыт работы с молодёжной командой и привёл её к победе на чемпионате Европы в прошлом году.
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