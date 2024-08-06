Луческу — главный тренер сборной Румынии

79-летний Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Румынии.
Специалист снова возглавил национальную команду спустя 38 лет. Луческу прокомментировал своё назначение:
Скучали? Мы продолжим эту историю.
Я сделаю всё, чтобы вывести команду на чемпионат мира-2026.
Даже не знаю, насколько его хватит. Не скажу, что решение назначить его ГТ Румынии глупое, но ненепонятное и рискованное- точно. Большим стратегом Луческу никогда не был и в молодые годы, но футбол знает отлично. Вобщем, посмотрим- а если, а вдруг...
Даже не знаю, насколько его хватит. Не скажу, что решение назначить его ГТ Румынии глупое, но ненепонятное и рискованное- точно. Большим стратегом Луческу никогда не был и в молодые годы, но футбол знает отлично. Вобщем, посмотрим- а если, а вдруг...
1. Выходит, что в Румынии не нашлось никого лучше, чем 80-летний пенсионер. Возникают большие вопросы к румынской футбольной федерации. А вы точно хорошо искали? Хотя бы пытались?
2. Выходит, что человек не понимает или отказывается понимать, что его время прошло и нужно встретить достойную старость дома, а не пытаться выжать из себя какие-то результаты и откровенно позорится.
То, что Румыния при Луческу не заиграет, а наоборот провалится - сомневаться не приходится.
1. Выходит, что в Румынии не нашлось никого лучше, чем 80-летний пенсионер. Возникают большие вопросы к румынской футбольной федерации. А вы точно хорошо искали? Хотя бы пытались?
2. Выходит, что человек не понимает или отказывается понимать, что его время прошло и нужно встретить достойную старость дома, а не пытаться выжать из себя какие-то результаты и откровенно позорится.
То, что Румыния при Луческу не заиграет, а наоборот провалится - сомневаться не приходится.