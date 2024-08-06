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Луческу — главный тренер сборной Румынии

вчера, 13:01

79-летний Мирча Луческу назначен главным тренером сборной Румынии.

Специалист снова возглавил национальную команду спустя 38 лет. Луческу прокомментировал своё назначение:

Скучали? Мы продолжим эту историю.

Я сделаю всё, чтобы вывести команду на чемпионат мира-2026.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 04:24
Остатки советских великанов спасают бездарностей и никчемностей.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:30, ред.
Честно говоря, такие новости выглядят удручающе.

1. Выходит, что в Румынии не нашлось никого лучше, чем 80-летний пенсионер. Возникают большие вопросы к румынской футбольной федерации. А вы точно хорошо искали? Хотя бы пытались?

2. Выходит, что человек не понимает или отказывается понимать, что его время прошло и нужно встретить достойную старость дома, а не пытаться выжать из себя какие-то результаты и откровенно позорится.

То, что Румыния при Луческу не заиграет, а наоборот провалится - сомневаться не приходится.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:28
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:27
Маэстро, прекратите издеваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С утра, настроение было ни к чёрту, но Вы, Дружище- его подняли на недосягаемую ВЫСОТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто не знаю, чтобы я без Вас делал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ржу, не могу успокоиться и на клаву не попадаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 14:13, ред.
Помощник главного тренера...
Capral
Capral ответ kd96jyybfp75 (раскрыть)
вчера в 13:51
Да, есть такое, он и в Киев ушел ради денег...
kd96jyybfp75
kd96jyybfp75
вчера в 13:49
Луческу все денег мало.
Capral
Capral
вчера в 13:41, ред.
Про Луческу я писал недавно, вспоминая его последнее место работы в Динамо, а раньше в Шахтере. Румыния конечно не топ команда, но назначение старика, в 80 лет- само по себе выглядит странно... Понятно, что сборная это не клуб- с постоянными перелетами, контактами и тп, но возраст, в любом случае сказывается. То, что Мирча в отличной физической форме и полон умственных способностей- конечно делает ему Честь, но в том то и дело, что в эти годы, каждый год идет уже за два...

Даже не знаю, насколько его хватит. Не скажу, что решение назначить его ГТ Румынии глупое, но ненепонятное и рискованное- точно. Большим стратегом Луческу никогда не был и в молодые годы, но футбол знает отлично. Вобщем, посмотрим- а если, а вдруг...
a-league
a-league
вчера в 13:41
Круговорот Лучески в природе
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 13:19
Цыган вернулся на родину. Мне он навсегда запомнился тренером Шахты
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:17
Если хорошо переносит перелёты на аэроплане, почему и нет?!
Ремесло то разумеет и с годами!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:13
Луческу хороший тренер, но...
У него есть оправдание - он младше Байдена.
А Байден руководит страной или делает вид.
Может и Семин тряхнёт стариной???
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:04
Бессмертный тренер сборной Румынии...
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