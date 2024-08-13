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Итальянский арбитр Орсато вошёл в состав ЭСК РФС

вчера, 14:20

В состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза вошёл Даниэле Орсато.

Итальянский арбитр начал карьеру в 17 лет. Свой первый матч в Серии А отработал в 2006 году. В его послужном списке чемпионаты Европы 2020 и 2024 годов и чемпионат мира-2022. На турнире в Катаре судья отработал полуфинальный матч между Аргентиной и Хорватией.

В 2020 году Орсато обслуживал финал Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария». В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьёй года.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:54, ред.
Постоянно ругаем заграницу, а сами спим и видим себя в костюме от Версаче. На всех углах кричим о самостоятельности, идентичности и русской гордости, а как что, так " заграница нам поможет ". Позорники.
Naherger
Naherger
вчера в 23:53
Вот им самим не стрёмно? Этим действием они только признали,что ничерта не разбираются в своей профессии.
Это даже смешно,если подумать: чуваку надо просто бегать по полю и фиксировать нарушения,которые вся страна итак видит.да даже если что то проглядеть,есть вар,где у его коллег только одна задача: ПОСМОТРЕТЬ ПОВТОР НА ЭКРАНЕ,ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НЕСКОЛЬКО РАЗ С РАЗНЫХ КАМЕР И ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ГЛАВНОМУ.
что в этом сложного,я не понимаю,хоть убейте.
А они ведь учатся ещё на арбитров...🤦
swhzxkcs2gjh
swhzxkcs2gjh
вчера в 19:29
А сколько этот итальянец будет бабла огребать ничего не делая, не сказали?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:48
Эх, вот теперь заживём! Итальянец будет в комиссии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:42
Это лучшая новость, такие коллаборации только на пользу развития судейской школы
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:50
На его зарплату можно было бы футбольного инвентаря накупить в нескольких наших школах на год вперед. Либо несколько футбольных площадок настроить где нибудь в провинциях. Я не против его заслуг, но так ли этот человек необходим нам? В своих судьях навести порядок не могут, дайте нам других.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 16:43
Правительству совместно с администрацией президента РФ, региональными властями и Российским научным фондом необходимо создать условия для привлечения в Россию ведущих исследователей и специалистов, в том числе иностранных, для участия в научных исследованиях и разработках. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Для самих ученых и членов их семей нужно создать благоприятные условия – предоставить им жилье, упростить оформление документов для въезда и работы в России, расширить выдачу электронных виз.
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Россия не нужна, если кто-то этого уже не понял за 35 лет распродажи. Нужна копия США с мигрантами в роли населения.
wcn75qaxuj68
wcn75qaxuj68
вчера в 16:08
Неужели у нас своя школа судей плоха???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:38, ред.
Начинается ( продолжается ?) сказка про белого бычка. Сколько таких белых и пушистых, знаменитых и не очень зарубежных специалистов поработало в ЭСК РФС, - не счесть. А воз, т.е. огрехи российских арбитров, и ныне там. И невдомёк приглашающей стороне, что толку от итальянца не будет ни-ка-ко-го. Не потому, что мы особенная страна дикарей, и учить нас бесполезно, а потому, что во всём мире арбитры совершали, совершают и будут совершать ошибки ещё много - много веков. Причём ошибки непреднамеренные и считать их будут таковыми те команды, которые потеряли очки.
А вот причину приглашения консультанта ( вспомнил "Мастера и Маргариту" ) из - за трёх морей понять легко. Всегда тому же РФС можно сослаться на то, что они, мол, следуют рекомендациям уважаемого человека, а потому с них "взятки гладки".
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:59
А что, состав ЭСК нельзя было сформировать из отечественных специалистов? Даём работу иностранцам. Тренеры, игроки, врачи, судьи - кто ещё нам нужен. Осталось начать болельщиков нанимать. Интересно, как мы обходились без них раньше? Мы ведь выигрывали Олимпийские игры, Кубок Европы без посторонней помощи...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:48
Получается сами уже "не вывозят" и для большего "престижа" при рассмотрение "сложнейших эпизодов" выписали из Италии "свадебного генерала " , ну а , что размер собранных штрафов вполне позволяет содержать и высокооплачиваемого итальянского нахлебника...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:40
Образцовый свистун. Однозначно (наряду с Тюрпеном) лучший на Евро24.
Foxes
Foxes
вчера в 14:33
А гражданство РФ.?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:26
Давайте еще и ему будем платить деньги)
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