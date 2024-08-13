Итальянский арбитр Орсато вошёл в состав ЭСК РФС

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вчера, 14:20

В состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза вошёл .

Итальянский арбитр начал карьеру в 17 лет. Свой первый матч в Серии А отработал в 2006 году. В его послужном списке чемпионаты Европы 2020 и 2024 годов и чемпионат мира-2022. На турнире в Катаре судья отработал полуфинальный матч между Аргентиной и Хорватией.