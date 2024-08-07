Стало известно, когда может состояться матч памяти Павла Садырина

Матч памяти тренера Павла Садырина состоится 7 сентября.
Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Встретятся команды, с которыми специалист работал: «Зенит» и ЦСКА.
Рулевыми «армейцев» в этой игре станут Валерий Газзаев, Александр Тарханов и Олег Долматов, петербуржцами будут руководить Анатолий Давыдов, Михаил Бирюков и бард Александр Розенбаум, друг Садырина.
Практически всегда соглашаюсь с Вашим мнением и поддерживаю его, но в данном случае не согласен, по поводу того, что Зенит был лучшим в том сезоне. Обычный состав и случайный чемпион, из разряда Зари или минского Динамо. Кроме того, в том году, Лобановский вернулся в Киев в убитую, пьющую команду, которую оставил ему его приятель Ю.Морозов. Поэтому, в том сезоне ,киевляне не были конкурентными.
А еще, отлично помню игру Спартак-Зенит-1:1, где Спартак забил чистейший гол, котoрый, арбитр не "заметил"! Было видно, что мяч полностью пересек линию ворот, но вратарь Зенита, буквально выгреб мяч из ворот. Да и по игре, не сказать, что Зенит смотрелся лучше остальных. Можно вспомнить, как в финале кубка СССР, московское Динамо переиграло ленинградцев, которое в том сезоне боролось за выживание.
Да и весь сезон, практически, Зенит был в тени и только после матча в Тбилиси команда начала прибавлять. Кстате сказать, многие считают победу в Тбилиси не очень честнoй, считая, что грузины, в пику Москве- рeшили помочь Ленинграду... Так это или нет точно неизвестно, но Зенит, в своем чемпионстве не выглядел таким внушительным, как те же Спартак или киевское Динамо.
Практически всегда соглашаюсь с Вашим мнением и поддерживаю его, но в данном случае не согласен, по поводу того, что Зенит был лучшим в том сезоне. Обычный состав и случайный чемпион, из разряда Зари или минского Динамо. Кроме того, в том году, Лобановский вернулся в Киев в убитую, пьющую команду, которую оставил ему его приятель Ю.Морозов. Поэтому, в том сезоне ,киевляне не были конкурентными.
А еще, отлично помню игру Спартак-Зенит-1:1, где Спартак забил чистейший гол, котoрый, арбитр не "заметил"! Было видно, что мяч полностью пересек линию ворот, но вратарь Зенита, буквально выгреб мяч из ворот. Да и по игре, не сказать, что Зенит смотрелся лучше остальных. Можно вспомнить, как в финале кубка СССР, московское Динамо переиграло ленинградцев, которое в том сезоне боролось за выживание.
Да и весь сезон, практически, Зенит был в тени и только после матча в Тбилиси команда начала прибавлять. Кстате сказать, многие считают победу в Тбилиси не очень честнoй, считая, что грузины, в пику Москве- рeшили помочь Ленинграду... Так это или нет точно неизвестно, но Зенит, в своем чемпионстве не выглядел таким внушительным, как те же Спартак или киевское Динамо.
Нет.
Вроде бы как все, но где-то на чуть-чуть в этом "марафоне" был лучше.
Я уже не говорю об играх в Ленинграде.
Тогда как раз срочную службу там служил и нас возили на обеспечение матча.
Так что даже где-то "причастен" к тому чемпионству. )))
Атмосфера на стадионе им. Кирова, конечно, была потрясающая.
Нет.
Вроде бы как все, но где-то на чуть-чуть в этом "марафоне" был лучше.
Я уже не говорю об играх в Ленинграде.
Тогда как раз срочную службу там служил и нас возили на обеспечение матча.
Так что даже где-то "причастен" к тому чемпионству. )))
Атмосфера на стадионе им. Кирова, конечно, была потрясающая.
А лидировать в чемпионате, Зенит стал после 21 тура, до этого, выше третьего не поднимался, по ходу чемпионата.
А лидировать в чемпионате, Зенит стал после 21 тура, до этого, выше третьего не поднимался, по ходу чемпионата.