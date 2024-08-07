Стало известно, когда может состояться матч памяти Павла Садырина

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вчера, 18:49

Матч памяти тренера состоится 7 сентября.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Встретятся команды, с которыми специалист работал: «Зенит» и ЦСКА .

Рулевыми «армейцев» в этой игре станут Валерий Газзаев, Александр Тарханов и Олег Долматов, петербуржцами будут руководить Анатолий Давыдов, Михаил Бирюков и бард Александр Розенбаум, друг Садырина.