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Стало известно, когда может состояться матч памяти Павла Садырина

вчера, 18:49

Матч памяти тренера Павла Садырина состоится 7 сентября.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Встретятся команды, с которыми специалист работал: «Зенит» и ЦСКА.

Рулевыми «армейцев» в этой игре станут Валерий Газзаев, Александр Тарханов и Олег Долматов, петербуржцами будут руководить Анатолий Давыдов, Михаил Бирюков и бард Александр Розенбаум, друг Садырина.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:26
Всё верно. Но я больше о том, что по игре, в том году, Зенит не выглядел чемпионом, как в 80-х киевляне или Спартак. А так, конечно. Киевляне, тоже, к примеру, в 1977г., не с первого тура возглавили таблицу, только позднее стали лидировать и стали чемпионами.
Конечно я с Вами согласен. Но мне, почему-то, всё время казалось, что именно в 1984-м, случился этот эпизод из матча Спартак-Зенит. Ладно, вероятно- это непринципиально, но мне обидно. Вроде, неплохо многое помню, а вот тут- лоханулся)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17
Так ТОГДА, в СССР таких команд-то было, которые с первого круга лидировали в своих чемпионских сезонах было "раз-два и обчёлся".
А если быть более честным, то - "РАЗ". Это - Динамо Киев.)
Практически не помню, как выигрывали чемпионства Динамо Тб, Динамо Мн, Днепр, но ИХ ИГРУ прекрасно помню.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:06
Спасибо, вероятно так и было. Причем, именно Бирюков выгреб мяч из-за линии ворот. Если смотреть по телевизору- это было на правые ворота, в левый от Бирюкова угол.
А лидировать в чемпионате, Зенит стал после 21 тура, до этого, выше третьего не поднимался, по ходу чемпионата.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:00
Так это, наверное, 1982 год, когда Шавло в самом начале матча "вкатил банку", а потом Боря Чухлов - любимец ВСЕХ ленинградцев - счёт сравнял.

У меня самого практически постоянно путаница с датами.
Вот, ведь, помню ДОСКОНАЛЬНО ЭПИЗОД матча - открытия на чемпионате мира, где Камерун, точнее, Омам Бийик в ВЫСОЧЕННОМ ПРЫЖКЕ забил мяч головой в ворота Аргентины, а год - как отрезало! )))
Думал, что 1982 всегда, но меня интернет поправил. )))
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:55
Спасибо! Вспомнил!Точно Шалимов! Давно это было!А у той сборной хорошие были перспективы! Но...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50
Я и не пишу, что Зенит в ТОМ году выглядел АБСОЛЮТНЫМ чемпионом.
Нет.
Вроде бы как все, но где-то на чуть-чуть в этом "марафоне" был лучше.
Я уже не говорю об играх в Ленинграде.
Тогда как раз срочную службу там служил и нас возили на обеспечение матча.
Так что даже где-то "причастен" к тому чемпионству. )))
Атмосфера на стадионе им. Кирова, конечно, была потрясающая.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Вы не напомните, когда случился этот эпизод с незасчитанным голом в ворота Зенита? Точно помню ничью-1:1, а вот, год перепутал...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:45
Да, прошу прощения- перепутал года, действительно, Зенит выиграл в Москве 3:2.
Но это не отменяет того, что я написал; в целом Зенит, не выглядел абсолютным чемпионом- ни по игре, ни по составу, этой команды- хватило на один сезон, так же как других команд чемпионов-однодневок...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:35
" отлично помню игру Спартак-Зенит-1:1,"

По-моему, что-то не так...
Матч Спартак-Зенит 2-3 в Лужниках в 1984 году.
Capral
Capral
вчера в 20:11
Добрый день!!!
Практически всегда соглашаюсь с Вашим мнением и поддерживаю его, но в данном случае не согласен, по поводу того, что Зенит был лучшим в том сезоне. Обычный состав и случайный чемпион, из разряда Зари или минского Динамо. Кроме того, в том году, Лобановский вернулся в Киев в убитую, пьющую команду, которую оставил ему его приятель Ю.Морозов. Поэтому, в том сезоне ,киевляне не были конкурентными.

А еще, отлично помню игру Спартак-Зенит-1:1, где Спартак забил чистейший гол, котoрый, арбитр не "заметил"! Было видно, что мяч полностью пересек линию ворот, но вратарь Зенита, буквально выгреб мяч из ворот. Да и по игре, не сказать, что Зенит смотрелся лучше остальных. Можно вспомнить, как в финале кубка СССР, московское Динамо переиграло ленинградцев, которое в том сезоне боролось за выживание.

Да и весь сезон, практически, Зенит был в тени и только после матча в Тбилиси команда начала прибавлять. Кстате сказать, многие считают победу в Тбилиси не очень честнoй, считая, что грузины, в пику Москве- рeшили помочь Ленинграду... Так это или нет точно неизвестно, но Зенит, в своем чемпионстве не выглядел таким внушительным, как те же Спартак или киевское Динамо.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:58
Обязательно постараюсь посетить такой матч...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:52
Великий был Тренер, матч его памяти должен обязательно состояться.
Красивой игры командам Зенит и ЦСКА.
Alex_67
Alex_67 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:44
Я просто не стал всех перечислять. Он вошёл в компанию. А главным у них был Шалимов.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:40
ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРЕНЕР из ЛЕНИНГРАДА, который создал в 1984 году действительно НЕПОБЕДИМЫЙ ЗЕНИТ из практически своих, ленинградских футболистов!
А какая ИГРА была у ТОГО Зенита?
Даже я, болеющий за Спартак, признавал, что Зенит в том сезоне был лучше.
До сих пор могу практически ВСЕХ футболистов основы ТОГО Зенита перечислить.
То, что сейчас - это так...коммерческий проект в противовес титулам Спартака.. ((
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:39
А как же Мостовой? Санек то вроде в первых рядах был!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:28
Надеюсь, что среди гостей этого матча не будет людей, которые, в своё время, будучи игроками сборной России по футболу, подписывали письмо против тренера Павла Садырина. Шалимов и Карпин, вас вместе с компанией там быть не должно и близко.
Гость
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