РФС отказал Федотову в выплате неустойки

РФС отказал бывшему тренеру ЦСКА Владимиру Федотову в выплате компенсации со стороны московского клуба.
Напомним, специалист обратился в футбольный союз из-за расторжения контракта с ним. Он хотел отсудить 200 миллионов рублей.
Теперь Федотов подаст иск в CAS.
А с другой стороны, нынешнему ЦСКА, с его финансовыми проблемами- эти деньги точно не помешают. В данном случае- я на стороне армейского клуба, а Федотову- пожелаю найти новый клуб, где у него не будет никаких проблем!!!
А с другой стороны, нынешнему ЦСКА, с его финансовыми проблемами- эти деньги точно не помешают. В данном случае- я на стороне армейского клуба, а Федотову- пожелаю найти новый клуб, где у него не будет никаких проблем!!!
А все эти "обращения в РФС" и прочее - обычная досудебная, можно сказать, претензия...
В районном суде разберутся, "кто из ху".))
А все эти "обращения в РФС" и прочее - обычная досудебная, можно сказать, претензия...
В районном суде разберутся, "кто из ху".))