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РФС отказал Федотову в выплате неустойки

вчера, 14:50

РФС отказал бывшему тренеру ЦСКА Владимиру Федотову в выплате компенсации со стороны московского клуба.

Напомним, специалист обратился в футбольный союз из-за расторжения контракта с ним. Он хотел отсудить 200 миллионов рублей.

Теперь Федотов подаст иск в CAS.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 08:19
Мы контракт полностью не читали. Возможно есть пункты, которые трактуются не однозначно. Отсюда и вся тяжба.
isamsn
isamsn
вчера в 23:23
Все справедливо. В контракте прописаны выплаты при расторжении контракта в зависимости от занятого места команды. С 1 по 5 место. Далее их нет.
fzcb6k63p3s6
fzcb6k63p3s6
вчера в 22:20
Прежде чем ввязываться в какое-то дело, нужно сто раз подумать, Федотов сам виноват, что связался с таким клубом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:16
Мой вывод. Все истории в нашем коррумпированном государстве, касающиеся денежных вопросов, настолько мутные ( предположу с большой долей уверенности, что не только в нашем ), что исключать любого, даже парадоксального, итога разрешения спора между истцом и ответчиком невозможно. Ясные с юридической точки зрения вопросы можно замутить так, что правый в итоге может оказать неправым, и наоборот. А разрешение споров может продолжаться и месяцами, и годами.
Так что все наши выкладки могут в конечном итоге оказаться пшиком. Даже те, которые на первый взгляд являются железобетонными с правовой точки зрения.
Нам надо просто набраться терпения и ждать, чем всё закончится.
derrik2000
derrik2000 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
Вариантов, конечно, МАССА, почему Федотов "закусил удила".
Я, например, не исключаю ещё один.
Федотов - человек небедный.
Ну, если не богатый, то очень обеспеченный с учётом даже своей тренерской работы в ФК Сочи, а потом - в ФК ЦСКА.
Даже по тому, что читаю в прессе, сейчас "разводил" среди адвокатов, особенно столичных, пруд пруди.
Если не подавляющее большинство.
Это я к чему.
А, может, какой "советчик", возможно и агент, такого "разводилу" и подсунул, который хочет просто поживиться за счёт бывшего ГТ ЦСКА.
Исключаете такой вариант?
Я не исключаю.
За примерами далеко ходить не нужно: "аблакат" Михаила Ефремова Пашаев.
Думаю, что Вы, как и все здесь присутствующие, по крайней мере, из прессы осведомлены о его "профессиональной работе".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
Естественно.Не Федотову же вникать в нюансы его контракта и в иные процессуальные нормы.
Держу пари, что в случае положительного итога для истца, команда юристов себе комиссионных отхватит по гроб жизни, не иначе!
баск
баск
вчера в 20:50, ред.
Согласен с ПЕТЛЁЙ.
История предельно мутная, в ней очень всё странно..

Исходя из информации, попавшей в открытые источники, действия Федотова выглядят самоубийственными.
Дело не в деньгах и даже не в репутации, кого в России в наше время интересует репутация..

Дело прежде всего в том, что после таких мероприятий сторонЫ Федотова в РПЛ вряд ли найдётся клуб, который рискнёт поработать с этим тренером, и Федотов не может этого не понимать.

А это всё неминуемо означает, что публике просто ещё не представлены все факторы, влияющие на ситуацию
cska1948
cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:46
Ну, посмотрим, чем дело закончится. Но думаю, что подать иск это затея юристов, а не Федотова.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:40, ред.
Володь, не суть.
Ты знаешь, что значит СЕГОДНЯ подать иск на работодателя и выбить из него бабки ? Тут истцу надо на 1000 % быть уверенным в своей правоте, ИНАЧЕ ВСЕ ИЗДЕРЖКИ, в случае проигрыша дела, падут на него, и по сегодняшним меркам это будет полное раздевалово...

Тут стопудово есть зацепки от Федотовской стороны.
cska1948
cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:33
Но РФС не на голом месте отказал в выплате компенсации. Значит ЦСКА сумел предоставить в РФС соответствующий документ. Может юристы Федотова хотят сыграть на том, что в контракте про шестое место не сказано ни да, ни нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:25, ред.
Почитал местных...
Много трезвых и аргументированных доводов с разных концов баррикад по поводу демарша Федотова...

Однако, как мне кажется, сторона истца прекрасно осведомлена о непризовом -6м месте и отсутствии выплат в этой связи..., а посему (!) явно в контракте есть то, о чём нам неизвестно, но известно Федотову и Ко. И это ЧТО ТО однозначно на руку экс-тренеру ЦСКА.

Поверьте мне, друзья... Ну не будут юристы Федотова начинать тяжбу в заведомо проигрышном деле, ибо хлопотно это и ЗАТРАТНО.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
Конечно не вышлют! Это я просто прикололся. Видишь ли, человек не видел контракта, а на слово он не верит даже себе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:40
Юра, извини, но ты видимо не понял смысл моего ответа. Цифры приведены навскидку, т.к. контракт - это конфиденциальнй документ. Смыл моего ответа в том, что в контракте все прописано. Если там нет компенсации за 6 место или она не упомянута. Финиш. Все. А се остальное это эмоции. Мой совет, как собеседника с гораздо большим жизненным опытом. При общении побольше уважения к собеседнику и корректности. Так будет лучше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Володя, не вышлют. Контракт - это конфеденциальный документ. Его копия есть в РФС и в клубе. Но РФС не мог принять решение не изучив контракт. Это очевидно.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:25
Всенепременнейше ТАК и поступлю!
Но лучше дождусь решения суда и комментариев сторон к нему. )
А есть ли повод обращаться дальше или его нет, пусть решают Федотов и его агент.
Если полагают, что права Федотова, как НАНЯТОГО РАБОТНИКА ПФК ЦСКА, нарушены, то, значит, пусть подают.
В первый раз, что ли, спорные моменты на обсуждение как спортивного суда, так и судов общей юрисдикции выносятся?
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:20
Сделайте официальный запрос в ЦСКА и вам обязательно вышлют копию контракта.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:15
Я не видел этого контракта, и кто и как его изучал в палате по разрешению споров, не знаю.
Всякое бывает.
И очень часто в наше время, к сожалению.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:13
Уважаемый, не будь наивным. В Палате РФС, при рассмотрении его жалобы и принятии решения об отказе 150% на столе лежал оригинал контракта, где все прописано. И именно поэтому решение РФС от отказе выгляди логичным.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
Вы написали всё очень красиво про проценты и т.д., но эта информация только для несведущих. В ваших рассуждениях есть один очень существенный изъян - вы не знаете условий контракта, в чём собственноручно признались. А если не знаете, на этом надо ставить жирную точку. Но вы пошли дальше в своих измышлениях и стали по-существу упрекать Федотова: "не прочитал", "репутацию себе подмочил" и оглушительный вывод: а жаль, нормальный мужик. Вывод, который мог бы прихлопнуть муху на стене, но не читателя, обладающего элементарным мышлением.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:10
Так директор по коммуникациям ПФК ЦСКА сказал только то, что ХОТЕЛ СКАЗАТЬ.
Он же не показал САМ трудовой договор, НЕ РАЗЪЯСНИЛ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ, верно?

Нормальная реакция бюрократа, хоть и спортивного, НО бюрократа.
cska1948
cska1948 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:04
Вот что сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейда:"...У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договорённости сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учётом разных мест в турнирной таблице.

Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже — нет."
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Непонятно на что рассчитывает В.Федотов подовая жалобу?
dkwb8gstvdvc
dkwb8gstvdvc
вчера в 18:56
Значит теперь в суд, не всё ещё потеряно.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Статья 348.2. Трудового Кодекса РФ
Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, с тренерами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАЗЪЯСНЕНО в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 52 в пункте 1: "Правовое регулирование трудовых отношений работников –
спортсменов и тренеров осуществляется Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»), другими федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами (статьи
5, 6, 8 – 10 ТК РФ)."

Там, в этом Постановлении дальше ВСЁ РАЗЖЁВАНО до мелочей.)
А, вот, ПА-ЧИ-МУ они решили в CAS обратиться - мне неведомо.
Может, агент думает, что ТАМ рассмотрят честно и справедливо, а в нашем районном суде будут на стороне ПФК ЦСКА?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:52
6тое место заняла команда, а он занял место терпилы, как только ввязался
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:39
Юрий Сенатов 1Юрий Сенатов 1
Юра! Суды общей юрисдикции, в том числе и ВС РФ не уполномочены рассматривать спортивные споры. Ты не прав.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:35
К сожалению ты не в теме. Суды общей юрисдикции (районные как ты говоришь) не уполномочены рассматривать спортивные споры. В профессиональном спорте свои законы. Это первое. Далее . Надо смотреть его контракт. Если там написано, что при увольнении когда команда на 1 месте компенсация 100%, на втором- 80 %, а третьем 60%, на четвертом - 40% на пятом - 20 %, следовательно за увольнение с 6 места компенсация 0%. Все зависит от контракта. Дело для студента 3 курса юрфака. Возможно Федотов когда контракт подписывал не прочитал это место. Так бывает. Но в любом случае он репутацию себе очень сильно подмочил. А жаль. Нормальный мужик.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:54, ред.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 17:25
    Благодарю!))
    Я вчера уже спал в это время))) а сегодня как-то упустил из виду....
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Вчера вечерком мы это и читали:

    Федотов подал иск в отношении ЦСКА в палату по разрешению споров
    вчера, 23:36
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385801/fedotov-vladimir-v-cska 05.08.2024
    Александр Антошин
    Александр Антошин
    вчера в 16:16
    За шестое место 200 лямов??? Губа не треснет у лысого?
    Гость
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