Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиБолгария. Первая лига 2024/2025

Черчесов: «Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену»

16 августа 2024, 10:00

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что скоро подпишет контракт с «Лудогорцем».

Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из «Лудогорца» ко мне не обращался, а даже если бы обратились, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это всё берется?!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Почеттино согласился возглавить сборную США
15 августа
Клопп и Гвардиола отказываются, взяли ирландца. В Англии не нашли главного тренера для сборной
12 августаВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии3
Гвардиола ответил на вопрос о потенциальной работе в сборной Англии
09 августа
СлухиПочеттино близок к назначению в сборную США
08 августа
СлухиКоул станет помощником Карсли, если он временно возглавит сборную Англии
08 августа
Ван Гал сообщил, что его приглашала «Бавария» до назначения Компани
04 августа
Сортировать
Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 августа в 16:51
Очень удачная, и, главное, в данной ситуации, уместная фигура речь получилась. Говорить Саламыч всегда умел коротко и ёмко.
Dauletbek
Dauletbek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 августа в 16:28
+ вот и я впервые услышал
Dauletbek
Dauletbek
16 августа в 16:26
Информационная гигиена? Богатый набор слов у Черчесова)) Кстати, эти слова можно использовать на работе, если кто-то сплетни, слухи распускает))).
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
16 августа в 13:38
Прочитав Ваш пост Ваня Карпов ухмыльнулся и отправил в Зенит не только дельфина))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 августа в 12:47
Современная многоотраслевая структура гигиены включает общую гигиену, социальную гигиену, коммунальную гигиену, гигиену труда, гигиену питания, гигиену детей и подростков, гигиену медицинских организаций, военную гигиену, авиационную и космическую гигиену, гигиену железнодорожного и водного транспорта, спортивную гигиену, радиационную гигиену, личную гигиену, общественную гигиену и пр.

Черчесов сегодня утром придумал новую....
Информационную....
sir_Alex
sir_Alex
16 августа в 12:38
А я рекомендую всем соблюдать личную гигиену.
112910415
112910415
16 августа в 12:06
обидно, слушай ...
lotsman
lotsman
16 августа в 11:55
Интересно, каким образом сохранять информационную гигиену простым пользователям сайтов и читателям газет? Если пишет пресса, то каким образом читатель должен определять где ложь, а где правда, separate the wheat from the chaff? Информационную гигиену должны соблюдать журналисты, а не закидывать пользователей тухлыми утками. Пользователь получил информацию о ком то, вот он выясняет вопросом, у героя информации, правда это или нет.
Валерыч
Валерыч
16 августа в 11:02
Слушаемся, товарищ главный футбольный генерал!
Дзюба уже взял под козырёк.)
Scorp689
Scorp689
16 августа в 10:52
Правильно, усы... Заткни всем рот, как ты умеешь...
shlomo2
shlomo2
16 августа в 10:02
Ну пока будет "жареное", то всегда будет такое... тем более скоро осень и утки полетят на Юг..... :))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 