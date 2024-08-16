Черчесов: «Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену»

Главный тренер сборной Казахстана опроверг информацию о том, что скоро подпишет контракт с «Лудогорцем».

Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из «Лудогорца» ко мне не обращался, а даже если бы обратились, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это всё берется?!