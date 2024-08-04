Ван Гал сообщил, что его приглашала «Бавария» до назначения Компани

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о своём самочувствии, а также сообщил, что на него ранее выходила мюнхенская «Бавария».
Несколько лет назад специалисту диагностировали рак простаты.
Я хорошо с этим справляюсь. У меня есть жена, которая лучше всех заботится обо мне. Чего ещё можно желать?
Сейчас я снова довольно здоров. Я мог бы это сделать [вернуться к работе — прим. ред.], но уже не в качестве тренера клуба. Меня приглашала «Бавария», ещё до Компани.
Ван Гал отказал немецкому клубу, но допустил, что ещё может поработать с какой-либо национальной сборной.
умеет объяснить игрокам что такое футбол - педагог по образованию.
в этом его секрет.
Луи уже тренировал Баварию.
и даже вывел мюнхенский клуб в финал ЛЧ...но проиграл Интеру.
в 2024 многие тренера отказали Баварию))
только Компани согласился. Так что, пусть бельгиец работает.
мы посмотрим, что у него получится.
а голландцу здоровья и долгих лет.
умеет объяснить игрокам что такое футбол - педагог по образованию.
в этом его секрет.
Луи уже тренировал Баварию.
и даже вывел мюнхенский клуб в финал ЛЧ...но проиграл Интеру.
в 2024 многие тренера отказали Баварию))
только Компани согласился. Так что, пусть бельгиец работает.
мы посмотрим, что у него получится.
а голландцу здоровья и долгих лет.