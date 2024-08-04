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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Ван Гал сообщил, что его приглашала «Бавария» до назначения Компани

вчера, 18:24

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о своём самочувствии, а также сообщил, что на него ранее выходила мюнхенская «Бавария».

Несколько лет назад специалисту диагностировали рак простаты.

Я хорошо с этим справляюсь. У меня есть жена, которая лучше всех заботится обо мне. Чего ещё можно желать?

Сейчас я снова довольно здоров. Я мог бы это сделать [вернуться к работе — прим. ред.], но уже не в качестве тренера клуба. Меня приглашала «Бавария», ещё до Компани.

Ван Гал отказал немецкому клубу, но допустил, что ещё может поработать с какой-либо национальной сборной.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:43
футбольные гений с неоднозначной репутацией.
умеет объяснить игрокам что такое футбол - педагог по образованию.
в этом его секрет.
Луи уже тренировал Баварию.
и даже вывел мюнхенский клуб в финал ЛЧ...но проиграл Интеру.
в 2024 многие тренера отказали Баварию))
только Компани согласился. Так что, пусть бельгиец работает.
мы посмотрим, что у него получится.
а голландцу здоровья и долгих лет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:00
Клуб тащить в его кондициях крайне тяжело. Это постоянная работа и стресс.
Сборная - другое дело.
Интересно было бы его видеть у руля Англии.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:13
Интересно было бы посмотреть на него , но с таким руководством вряд ли что-то добьеться, физрука Компании пригласили который вылетел с Бернли с позором, если бы хоть сохранил прописку в АПЛ я понял бы . Опять Кейн без трофеев останется
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:46
Но не возглавил же! Чего уж там)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:28
Что теперь об этом вспоминать, если не возглавил...
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