Ван Гал сообщил, что его приглашала «Бавария» до назначения Компани

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вчера, 18:24

Бывший главный тренер сборной Нидерландов рассказал о своём самочувствии, а также сообщил, что на него ранее выходила мюнхенская «Бавария».

Несколько лет назад специалисту диагностировали рак простаты.

Я хорошо с этим справляюсь. У меня есть жена, которая лучше всех заботится обо мне. Чего ещё можно желать? Сейчас я снова довольно здоров. Я мог бы это сделать [вернуться к работе — прим. ред.], но уже не в качестве тренера клуба. Меня приглашала «Бавария», ещё до Компани.

Ван Гал отказал немецкому клубу, но допустил, что ещё может поработать с какой-либо национальной сборной.