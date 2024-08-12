Клопп и Гвардиола отказываются, взяли ирландца. В Англии не нашли главного тренера для сборной

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сегодня, 14:05

Назначили временного наставника.

Ли Карсли оказался заложником системы

Хотя в английском футболе много денег, это не значит, что менеджеры там отвечают размерам рынка. После ухода Саутгейта англичане приняли предсказуемое и глупое решение. Они взяли временного тренера в лице Ли Карсли. Бывший полузащитник «Эвертона» и футболист сборной Ирландии поработает со сборной Англии столько, сколько будут уговаривать знаменитостей.

Англичане не могут позвать француза Зидана и не могут назначить аргентинца Почеттино. Можно сколько угодно рассказывать о корректности, но у британцев давние счёты с французами и не такие давние, но жёсткие счёты с аргентинцами. Маурисио прощают работу в клубах АПЛ , но не простят назначение главным тренером сборной Англии. Впрочем, это точно не кандидат мечты.

В шорт-листе, который публиковали после ухода Сауйтгейта были только плохие и ужасные для Англии варианты. Лэмпард – смешной вариант. Поттер ничего не выиграл с «Челси». У Тухеля есть успехи, но он сварливый. За Томаса может проголосовать капитан сборной Кейн, у него хорошие личные отношения с бывшим тренером «Баварии». Но Томас не является царём Мидасом.

Нужен наставник, который одновременно умеет работать со звёздами и может компенсировать психологические проблемы сборной Англии. Фаворит показал плохой футбол на Евро-2024, полагаясь на случайности и везение, хотя располагал отличными ресурсами. Ли Карсли, который выиграл Евро с молодёжкой Англии, должен просто не испортить начало отбора на ЧМ -2026.

С Карсли пытаются попасть пальцем в небо, как делали с Саутгейтом. Гарет тоже был временным наставником сборной Англии. Но вряд ли британцы повторят фокус испанцев. Де ла Фуэнте подхватил команду Луиса Энрике и выиграл Евро-2024. На чемпионате мира Англии будет непросто, у них нет такого сильного базиса по стилю, в Германии сыграли скучно, нервно и неправильно.

Саутгейт стал рекордсменом с оговоркой

Проблема наставников невероятно сильных по составу сборных на поверхности. Не знаешь, являются ли перемены результатом кадрового богатства, или именно тренер стал причиной прогресса. Саутгейт единственный, кто выводил Англию в два финала Евро. Но Гарет не был в финалах ЧМ , где его подопечных ждали. Точно были шансы обыграть Хорватию и Францию в плей-офф.

Гарет долго продержался и ушёл слишком поздно. Лучше было принять решение после ЧМ -2022, дав команде Англии глоток свежего тактического воздуха с новой тренерской командой на Евро. В таком формате они могли реализовать потенциал Фодена, Райса и Беллингема в Германии. И тогда Харри Кейн поднимал бы над головой настоящий трофей впервые за всю свою карьеру.

Саутгейта правильно отпустили, но дальнейшие события подтверждают, что изначально его планировали оставить. Видать, поняли, что коллектив не поверит в чемпионскую ауру человека, который проиграл два финала, причём в первом случае на «Уэмбли». Игроки благодарны Саутгейту, но надо двигаться дальше. И вот здесь выходим на известный парадокс – дефицит.

В Англии нет великого местного тренера. Эдди Хау в 46 лет добился определённых успехов с «Борнмутом» и «Ньюкаслом», но никогда не работал со звёздами уровня основы сборной Англии. Вряд ли Хау будет правильным наставником для национальной команды. Плюс шейхи из «Ньюкасла» не планируют его отпускать, ведь уже пришлось отдать спортивного директора Эшуорта в МЮ .

Именно Пол реорганизовал английский футбол вместе с Саутгейтом. Как менеджер целой системы подготовки Гарет был на своём месте. Как тренер первой сборной вызывал вопросы почти с самого начала работы. Теперь чиновники поняли, что не смогут быстро найти желающего подняться на эшафот критики, с которой сталкивались все наставники сборной Англии. Фанаты там очень злые.

Клопп и Гвардиола побаиваются сборной Англии

Испанец забросил удочку, когда сказал, что может возглавить сборную. Но Гвардиола также может продлить контракт с «Манчестер Сити», у него все карты на руках. Кроме Англии, есть также команда Бразилии, хотя в этом случае вряд ли логично бросаться в омут с головой в 2025-м году, слишком мало времени на подготовку к чемпионату мира. В сборной Англии порядка намного больше.

Гвардиола это кандидат мечты для британских чиновников. У них есть год, чтобы убедить испанца попробовать завоевать золотые медали с «Тремя львами» на чемпионате мира в США , Мексике и Канаде. Хосеп прекрасно понимает риски. Если провалится, то скажут, что его успехи с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити» из-за уровня футболистов и трансферных бюджетов клубов.

Наставник сборной Англии — нервная работа. Претензий намного больше, чем к тренерам команд Испании или даже Франции. Кстати, Гвардиоле могли бы поручить команду с Мбаппе, если Дешам провалится на чемпионате мира. Но только в случае, если Зидан к тому времени будет работать на другую команду. Клопп тоже намекает, что вернётся, но не хочет обманывать фанатов «Ливерпуля».

Юрген ведь сказал, что будет отдыхать год. Если сейчас возглавит сборную Англии, то получится, что обманул. Но в интервью Клопп заявил, что слишком молодой для пенсии, обязательно вернётся. Кто лучше для сборной Англии? Если выбирать между Юргеном и Хосепом, то оба одинаково прекрасны. Эти тренеры намного сильнее, чем Саутгейт. А вот если откажутся, то у Англии проблемы.