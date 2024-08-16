«Айнтрахт» подпишет защитника сборной Бельгии

Защитник «Ренна» и сборной Бельгии Артут Тете перейдёт в «Айнтрахт». Сумма трансфера составит 16 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. Тете подпишет долгосрочный контракт. Медицинское обследование назначено на ближайшее время.
Тете перешёл в «Ренн» из «Болоньи» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне 24-летний центральный защитник провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ренн» намерен подписать защитника «Барселоны».