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«Айнтрахт» подпишет защитника сборной Бельгии

16 августа 2024, 14:58

Защитник «Ренна» и сборной Бельгии Артут Тете перейдёт в «Айнтрахт». Сумма трансфера составит 16 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. Тете подпишет долгосрочный контракт. Медицинское обследование назначено на ближайшее время.

Тете перешёл в «Ренн» из «Болоньи» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне 24-летний центральный защитник провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ренн» намерен подписать защитника «Барселоны».

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Все комментарии
mjcwaxwba58e
mjcwaxwba58e
16 августа в 20:03
Переход Артура Тете из «Ренна» в «Айнтрахт» — это отличная возможность для бельгийского защитника продолжить свою карьеру в одном из ведущих европейских клубов.
shlomo
shlomo
16 августа в 15:03
Пожелаем ему хороший игры в новом клубе.
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