«Айнтрахт» подпишет защитника сборной Бельгии

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16 августа 2024, 14:58

Защитник «Ренна» и сборной Бельгии перейдёт в «Айнтрахт». Сумма трансфера составит 16 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. Тете подпишет долгосрочный контракт. Медицинское обследование назначено на ближайшее время.

Тете перешёл в «Ренн» из «Болоньи» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне 24-летний центральный защитник провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ренн» намерен подписать защитника «Барселоны».