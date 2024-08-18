«Барселона» на выезде обыграла «Валенсию» во встрече 1-го тура Ла Лиги

«Валенсия» уступила «Барселоне» в матче 1-го тура Ла Лиги (1:2).
На 44-й минуте хозяева поля повели после гола Уго Дуро. Каталонцы отыгрались на 45+5-й — мяч забил Роберт Левандовски. На 48-й польский нападающий реализовал пенальти.
«Валенсия» уступила «Барселоне» в матче 1-го тура Ла Лиги (1:2).
На 44-й минуте хозяева поля повели после гола Уго Дуро. Каталонцы отыгрались на 45+5-й — мяч забил Роберт Левандовски. На 48-й польский нападающий реализовал пенальти.
Сумбур и толчея в обороне. Игроки тупо не могли разобрать кого держать и крыть. Доходило до того, что напады Валенсии неоднократно били по центру на границе с вратарской зоной Барсы без опеки, что для топа - катастрофа. Явно не хватало Араухо. Кунде и Бальде - главные привезёры/косячники...
Куча нереализованных моментов в атаке: Косадо и Ямаль просто обязаны были забивать в дебюте 2-го тайма. Уйма невынужденных ошибок и брака в передачах - Педри так и рекорд по этому браку поставил. Но! Отрадно было видеть отсутствие соплежуйства и бестолкового ватокатания мячика в центре. Крайние защитники и атакующие пзшники практически без задержки, сразу бросали в прорыв вингеров. Это очень хороший знак и явно директива Немца - не иначе!
По Валенсии. Очень хорошо играли в 1-м тайме. Могли забивать больше. Во 2-м сдулись и горели бы намного серьёзней, если бы не грузин-кипер. У Мамардашвили прекрасный дебют.
По судейству. Кубарси надо было давать вторую жёлтую за срыв атаки Валенсии. Судья явно простил Барселону, и тем самым испоганил вторую половину матча.
Сумбур и толчея в обороне. Игроки тупо не могли разобрать кого держать и крыть. Доходило до того, что напады Валенсии неоднократно били по центру на границе с вратарской зоной Барсы без опеки, что для топа - катастрофа. Явно не хватало Араухо. Кунде и Бальде - главные привезёры/косячники...
Куча нереализованных моментов в атаке: Косадо и Ямаль просто обязаны были забивать в дебюте 2-го тайма. Уйма невынужденных ошибок и брака в передачах - Педри так и рекорд по этому браку поставил. Но! Отрадно было видеть отсутствие соплежуйства и бестолкового ватокатания мячика в центре. Крайние защитники и атакующие пзшники практически без задержки, сразу бросали в прорыв вингеров. Это очень хороший знак и явно директива Немца - не иначе!
По Валенсии. Очень хорошо играли в 1-м тайме. Могли забивать больше. Во 2-м сдулись и горели бы намного серьёзней, если бы не грузин-кипер. У Мамардашвили прекрасный дебют.
По судейству. Кубарси надо было давать вторую жёлтую за срыв атаки Валенсии. Судья явно простил Барселону, и тем самым испоганил вторую половину матча.