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«Барселона» на выезде обыграла «Валенсию» во встрече 1-го тура Ла Лиги

сегодня, 00:33
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Валенсия» уступила «Барселоне» в матче 1-го тура Ла Лиги (1:2).

На 44-й минуте хозяева поля повели после гола Уго Дуро. Каталонцы отыгрались на 45+5-й — мяч забил Роберт Левандовски. На 48-й польский нападающий реализовал пенальти.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:54
пока не сильно убедительно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:23, ред.
"Барселона" не убедила. Однако это только первый матч, который, "как бой - он трудный самый". Только в песне он последний, а в футболе первый. Сделаем скидку на этот фактор. Кроме того, игра в гостях не с самым слабым соперником. Так что пока всё нормально.
ABir
ABir
сегодня в 09:28
В Валенсии играть тяжело, очень жарко. Пенальти испортил справедливый результат матча.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:47
Тяжело бегали
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:25
Могли проиграть..ибо Валенсия крепкая команда.. могли выиграть то и сделано. Радует что Флик даёт играть воспитанникам.. жаль имея два убойных моментов .Касадо не забил...ничего.. Реалу забьет))
DXTK
DXTK
сегодня в 08:20
Просто повезло........Если Флик надеяться весь сезон выехать на Левандовском то сильно ошибается, победа вырвана благодаря пенальти, трудно оценивать такой результат, удачно лишь стартанули, в целом если бы Валенсия была бы чуть лучше готова и организованией могли бы возникнуть проблемы.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:14
Дубль Левандовского. Один из голов – с ассиста Ямаля. И победа в первом матче Флика.... Барса в норме. Осталось зарегистрировать Ольмо, и как пойдет ...
Вещий
Вещий
сегодня в 08:10
То что обыграла это хорошо, но вот то что пропустила это уже не гуд....
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 08:05
Игра страшно унылая. К середине сезона команды начнут играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:02, ред.
Поляк пока ещё в порядке...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:56
1 тур и новый тренер! Игра на выезде против непростого соперника! Тем важнее три очка
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:54
тяжелая победа Барсы! 3 очка есть но вопросов уйма
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:38
Барселону с победой,хорошее начало чемпионата.
p2q6a42gk5xx
p2q6a42gk5xx
сегодня в 07:38
И так сойдёт, главное победа в кармане.
9gkmqc66f2rg
9gkmqc66f2rg
сегодня в 06:59
«Барселона» показала хорошую игру и смогла одержать победу благодаря своим индивидуальным качествам и мастерству. «Валенсия» же допустила ряд ошибок в обороне, которые позволили сопернику забить два мяча.
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 06:19
Барса очень далека от идеала, но играла неплохо. Ошибок само собой много, т.к. в составе много новых имён, при чём очень молодые.
Самое главное в футболе - это затолкать на один гол больше соперника, что удалось сделать.
По пенальти: Лева неожиданно пробил без прыжков перед ударом, что удивил, но зато как положил в девятку.
Возможно, Флик провёл с ним беседу на счёт ударов с точки.
Кубарси может и стоило удалять, но эпизод был в центре поля и не сорвал атаку Валенсии. Барселона и Валенсию много раз простил, не реализовав убойные моменты.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:58
Нормальный результат для "Барсы", учитывая что эта первая игра и сразу на выезде, да ещё с таким непростым соперником, как "Валенсия". Да, были ошибки, сумбур в обороне, но команда ещё только строится и ещё налаживает игровые связи. Левандовский старик в неплохой форме и ещё способен приносить пользу. Ольмо в следующих играх добавит мощи и креатива "Барсе". Флик - тренер достаточно опытный и высокопрофессиональный , думающий и ищущий, удачи ему вместе с "Барсой" в дальнейших матчах!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:25, ред.
Отличная победа на Месталье. Рад за Каседо.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:45
Матч складывался непросто, по первому тайму Валенсия была лучше, но после перерыва переломили ход матча. Лева молодец, зарешал. С удачным стартом Барселону!
sihafazatron
sihafazatron ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:02
Вроде теперь матч тв показывает Испанию, а на окко лч будет.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:54
Не без доли везения.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:47
Барсу с победой, могли и больше забивать, хотя также могли и в меньшинстве остаться... Думаю болелы барсы должны быть довольны результатом первой игрой!))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:44, ред.
По Барселоне.
Сумбур и толчея в обороне. Игроки тупо не могли разобрать кого держать и крыть. Доходило до того, что напады Валенсии неоднократно били по центру на границе с вратарской зоной Барсы без опеки, что для топа - катастрофа. Явно не хватало Араухо. Кунде и Бальде - главные привезёры/косячники...
Куча нереализованных моментов в атаке: Косадо и Ямаль просто обязаны были забивать в дебюте 2-го тайма. Уйма невынужденных ошибок и брака в передачах - Педри так и рекорд по этому браку поставил. Но! Отрадно было видеть отсутствие соплежуйства и бестолкового ватокатания мячика в центре. Крайние защитники и атакующие пзшники практически без задержки, сразу бросали в прорыв вингеров. Это очень хороший знак и явно директива Немца - не иначе!

По Валенсии. Очень хорошо играли в 1-м тайме. Могли забивать больше. Во 2-м сдулись и горели бы намного серьёзней, если бы не грузин-кипер. У Мамардашвили прекрасный дебют.

По судейству. Кубарси надо было давать вторую жёлтую за срыв атаки Валенсии. Судья явно простил Барселону, и тем самым испоганил вторую половину матча.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:43
Кстати, почему ОККО не показал этот матч? Они в этом сезоне не будут показывать Ла Лигу?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:42
Испанская гонка началась...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:35
С вымученной победой каталонскую команду и всех болельщиков! Валенсия даже против такой Барселоны проставилась. Неужели они до сих пор боятся Барселону? Как можно вот так вот "играть" против такого соперника. Валенсия походу только на Реал Мадрид может настроиться. Я уже забыл, когда Валенсия в последний раз отбирала очки у Барселоны. Для каталонцев это очень важная победа, тем более, когда на выезде и в первом туре. Но если Барселона будет "играть" вот в такой футбол, то я даже не представляю, что они будут вынуждены терпеть в Лиге Чемпионов УЕФА. Посмотрим, что будет дальше... Старика с дублем!
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