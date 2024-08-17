«Дженоа» отобрал очки у «Интера» в первом матче Серии А

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вчера, 21:38

«Дженоа» сыграл вничью с «Интером» в матче 1-го тура Серии А (2:2).

На 20-й минуте Алессандро Вольяччо вывел хозяев поля вперёд. Миланцы отыгрались на 30-й — отличился Маркус Тюрам. На 85-й Тюрам сделал дубль. Жуниор Мессиас на 90+4-й не реализовал пенальти, но на 90+6-й смог сравнять счёт.