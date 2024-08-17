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«Дженоа» отобрал очки у «Интера» в первом матче Серии А

вчера, 21:38
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)2 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Дженоа» сыграл вничью с «Интером» в матче 1-го тура Серии А (2:2).

На 20-й минуте Алессандро Вольяччо вывел хозяев поля вперёд. Миланцы отыгрались на 30-й — отличился Маркус Тюрам. На 85-й Тюрам сделал дубль. Жуниор Мессиас на 90+4-й не реализовал пенальти, но на 90+6-й смог сравнять счёт.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 09:14
    FreshMeat
    FreshMeat
    сегодня в 07:45
    Дженоа выглядел на голову сильнее, Лаутаро Маринеса просто не было видно. Если бы не огромный Тюрам - шансов у Интера бы не было.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Возможно так, а может просто опечатка где-то...
    STVA 1
    STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 22:37
    Я бы не был так категоричен на счет чемпионства Интера
    Варвар7
    Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 22:34
    Тоже не пойму - единственное объяснение, что в протоколе матча пробитие пенальти назначили по факту нарушения (они ещё минуты полторы бегали а потом судья пошёл смотреть монитор ), ну а добивание тоже зафиксировали по факту уже забитого гола - как то так (может у кого есть другое объяснение).
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:14
    Дженоа был супер мотивированным в 1 матче дома против чемпиона.
    Интер только вкатывается в сезон.
    Ничего страшного не случилось.
    Все равно Интер будет чемпионом.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 22:10, ред.
    Видимо пинг у него тьмутараканьский, экс фифу ели тянет, плюс эстонский вай фай
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:55
    Смотрел эту игру с удовольствием.
    Интеру в этом сезоне будет очень сложно.
    djaich
    djaich
    вчера в 21:46
    Лучший игрок матча - Барелла. Сегодня вдоволь поиграл в Пирло, подтвердил звание лучшего игрока чемпионата и одного из лучших полузащитников нынешнего поколения. Прекрасно дирижировал игрой, многое создал, Чалханоглу тоже на уровне. Худшие - Зоммер и Мхитарян. Мхитаряну пора в Дженоа, уровень Интера уже не тянет, обостряющие передачи не проходят, переходит на безопасный перепас с ближайшим партнером, физически же полностью просел. Возможно, что теперь место в основном составе полностью потеряет. Сама Дженоа ничего не показала, выглядела крайне слабой командой, впереди практически ничего не создавала, но ужасная игра Зоммера и столь же случайный пенальти позволили игру вытащить. Бывает и такое.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:40
    Жуниор Мессиас на 90+4-й не реализовал пенальти, но на 90+6-й смог сравнять счёт.
    -----------_-
    Что-то ни так тут. Он же сразу на добивание забил
    Гость
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