«Дженоа» отобрал очки у «Интера» в первом матче Серии А

«Дженоа» сыграл вничью с «Интером» в матче 1-го тура Серии А (2:2).
На 20-й минуте Алессандро Вольяччо вывел хозяев поля вперёд. Миланцы отыгрались на 30-й — отличился Маркус Тюрам. На 85-й Тюрам сделал дубль. Жуниор Мессиас на 90+4-й не реализовал пенальти, но на 90+6-й смог сравнять счёт.
Наверное, болела Спартака? Те тоже после третьей игры чемпионами становятся, но некоторые чужие команды и игроков оценивают после первой(!) игры, даже определяют худших!
А их просто быть не могло, ибо это первая игра после отдыха, а тов.матчи не в счёт.
Зоммер был лучший, Биссек, Лаутаро, Димарко? Кто?
Так что, свое мнение высказал- молодец, но отвечу, что грош ему цена.
Наверное, болела Спартака? Те тоже после третьей игры чемпионами становятся, но некоторые чужие команды и игроков оценивают после первой(!) игры, даже определяют худших!
А их просто быть не могло, ибо это первая игра после отдыха, а тов.матчи не в счёт.
Зоммер был лучший, Биссек, Лаутаро, Димарко? Кто?
Так что, свое мнение высказал- молодец, но отвечу, что грош ему цена.
Интер только вкатывается в сезон.
Ничего страшного не случилось.
Все равно Интер будет чемпионом.
Интер только вкатывается в сезон.
Ничего страшного не случилось.
Все равно Интер будет чемпионом.
Интеру в этом сезоне будет очень сложно.
Интеру в этом сезоне будет очень сложно.
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Что-то ни так тут. Он же сразу на добивание забил
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Что-то ни так тут. Он же сразу на добивание забил